Kinh tế Đề án thành phố ánh sáng kích cầu thị trường bất động sản thành Vinh cuối năm 2024 Việc thực hiện Đề án thành phố ánh sáng TP. Vinh không chỉ kích hoạt kinh tế đêm, góp phần định vị bản sắc riêng cho đô thị Vinh, mà còn thúc đẩy mạnh mẽ nhu cầu bất động sản nhà ở thương mại nơi đây.

Nhà phố quảng trường Central Plaza mở ta tiềm năng kinh doanh không giới hạn. Ảnh: MP

Thí điểm xây dựng và thực hiện Đề án thành phố ánh sáng

Tại phiên họp thường kỳ tháng 10/2024 vừa qua, UBND tỉnh Nghệ An đã thông qua Dự thảo Chương trình phát triển đô thị tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Để từng bước thực hiện phát triển bền vững đô thị, Nghệ An sẽ xây dựng các chương trình, đề án, đề tài nghiên cứu trọng tâm. Trong đó, sẽ thí điểm xây dựng và thực hiện Đề án thành phố ánh sáng TP. Vinh giai đoạn 2024 - 2025, có tính đến năm 2030.

Một góc thành phố Vinh. Ảnh tư liệu: Sách Nguyễn

Ánh sáng nhân tạo ban đêm nếu được tổ chức một cách đầy đủ, tinh tế, có chọn lọc, sẽ trở thành một hướng mở rất tiềm năng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đầu tư ánh sáng đô thị là cách làm đúng hướng để hiện thực hóa chiến lược phát triển kinh tế đêm mà Chính phủ đã đề ra, sớm là một bộ phận hợp thành trong tổng thể nền kinh tế, trở thành biểu tượng sức sống của đô thị Vinh.

Với Đề án xây dựng thành phố ánh sáng giai đoạn 2024-2025, TP. Vinh hướng đến các mục tiêu: chuẩn hóa “ánh sáng đường phố” hiện hữu; nâng tầm diện mạo của thành phố về đêm; đưa ánh sáng “đúng và đủ” trở lại với các không gian công cộng có giá trị sử dụng cao; vừa đảm bảo mỹ quan đô thị, vừa tiết kiệm năng lượng, thúc đẩy kinh tế đêm phát triển.

Theo đó, hệ thống ánh sáng trên địa bàn TP. Vinh sẽ được đầu tư theo từng hạng mục, bao gồm: chiếu sáng đường phố (đường phố, ngõ xóm, đảo giao thông, cầu vượt, cổng chào…); chiếu sáng kiến trúc các tòa nhà; chiếu sáng cảnh quan (công viên, quảng trường, bờ sông, bờ hồ); chiếu sáng thương mại (chiếu sáng các khu kinh doanh tập trung như trung tâm thương mại, siêu thị, phố mua sắm, phố đi bộ, chợ đêm) và chiếu sáng sự kiện - lễ hội (các ngày lễ, Tết, lễ hội…).

Thúc đẩy nhu cầu bất động sản thương mại

Theo đại diện Phòng Quản lý đô thị TP. Vinh, xây dựng thành phố ánh sáng sẽ góp phần quan trọng kích hoạt kinh tế đêm trên bình diện toàn thành phố; tạo sự hấp dẫn, thu hút du lịch; đảm bảo về an ninh trật tự đô thị; xây dựng, quảng bá văn hóa, xã hội, con người TP. Vinh…

Nhiều ý kiến cũng cho rằng, việc thực hiện Đề án này sẽ giúp nâng tầm và góp phần định vị bản sắc riêng cho đô thị Vinh trên nhiều lĩnh vực: kinh tế, văn hóa, xã hội; tạo ấn tượng, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân và du khách. Qua đó, còn thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của thị trường bất động sản, nhất là bất động sản nhà ở thương mại như townhouse, shophouse, shop villas…

Central Plaza hứa hẹn kích thích kinh tế đêm phát triển. Ảnh: MP

Nắm bắt xu hướng này, nhà sáng lập Ecopark cho ra mắt phân khu nhà phố quảng trường Central Plaza rộng gần 8ha, được định hướng trở thành trung tâm không ngủ của Eco Central Park (rộng gần 200ha tại TP. Vinh). Với 3 loại hình: nhà phố townhouse điển hình, shophouse điển hình và shop villas được xây dựng trên diện tích đất từ 88-260m2, các sản phẩm tại Central Plaza có thể tối ưu giá trị kinh tế, đáp ứng đa dạng hình thức khai thác thương mại như ở và khai thác kinh doanh, hợp tác nhượng quyền thương hiệu, cho thuê mặt bằng, chia sẻ không gian văn phòng, cho thuê một phần…

Một góc nhà phố quảng trường Central Plaza. Ảnh: MP

Central Plaza nằm tại vị trí kết nối đắt giá của ngũ giác kim cương khi mọi cung đường lớn của Eco Central Park đều dẫn đến trung tâm mua sắm, tiêu dùng mới này. Theo đó, một mặt của Central Plaza giáp đại lộ Nguyễn Sỹ Sách kéo dài có chỉ giới đường đỏ rộng tới 70m giúp kết nối với trung tâm thành phố Vinh chỉ 8 phút lái xe.

Đây cũng là tuyến giao thông quan trọng, kết nối trung tâm thành phố Vinh với đường ven đê sông Lam, kết nối khu du lịch biển Cửa Lò và cầu Cửa Hội nối qua tỉnh Hà Tĩnh. Bốn mặt còn lại của Central Plaza giáp đại lộ ánh sáng và đường vịnh đảo rộng 24,5m. Các tuyến đường nội khu rộng 14m, thông nhau hình bàn cờ giúp dễ dàng kết nối, di chuyển. Central Plaza cũng hứa hẹn mang đến tiềm năng kinh doanh to lớn từ hàng triệu khách du lịch mỗi năm chọn thành phố Vinh cũng như các khu du lịch cửa biển làm điểm đến.

Nhà phố quảng trường đón lượng đón lượng khách mua sắm lớn cư dân của 2 khu cao tầng Central Park Residences và Seaview Residences. Ảnh: MP

Bên cạnh vị trí đắt giá, giao thông thông minh, Central Plaza cũng được hưởng lợi trực tiếp, kích cầu mua sắm nhờ nằm trong khu vực năng động nhất của Eco Central Park là quảng trường rộng 35.000m2 với nhiều tổ hợp thành phần: quảng trường thi ca, âm nhạc, lễ hội, tương tác nước, rạp chiếu phim ngoài trời… phục vụ nhu cầu thể chất, tinh thần cho mọi lứa tuổi, sở thích của cư dân, khách tham quan, du lịch.

Nhà phố quảng trường Central Plaza sớm trở thành điểm nhấn kinh tế đêm của thành Vinh. Ảnh: MP

Nói về dự án này, anh Trần Hoàng Long - một nhà đầu tư bất động sản 18 năm tại Nghệ An cho biết thị trường bất động sản cuối năm luôn sôi động hơn cả, lực cầu hiện đang đổ dồn về khu vực “nóng” nhất là phía Đông thành phố Vinh mà trung tâm là Eco Central Park. “Tuyến đường Nguyễn Sỹ Sách đang triển khai giai đoạn 2, thi công cấp phối đá dăm loại 1, dự kiến cuối tháng 12 bắt đầu thảm bê tông nhựa và dự kiến hoàn thành công đoạn này trước Tết 2024. Điều này càng kích thích cư dân vùng lõi trung tâm cũng như nhà đầu tư mạnh dạn tích sản, chuyển dịch ra trung tâm mới”, anh Long nói.

Các nhà đầu tư như anh Long cũng dự báo khi Đề án thành phố ánh sáng TP. Vinh được thực hiện, Eco Central Park nói chung và Central Plaza nói riêng càng trở thành điểm nhấn, điển hình của kinh tế đêm tại địa phương.