Đề nghị gia hạn cơ chế đặc thù cho 27 xã biên giới tại Nghệ An

(Baonghean.vn) - Theo dự báo của Đài khí tượng thuỷ văn Bắc Trung Bộ, từ đêm 30/11 đến sáng 2/12, ở khu vực từ Nam Nghệ An và Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến ở Nghệ An từ 50-100 mm, có nơi trên 100 mm.