Xã hội Để nhà nhà đều có Tết, người người đều ấm áp khi Tết đến Xuân về Đồng chí Nguyễn Đức Thành - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An đã có cuộc trò chuyện với Báo Nghệ An về việc chăm lo cho người nghèo trong dịp Tết Ất Tỵ 2025 với nhiều hoạt động thiết thực.

Toàn cảnh Chương trình "Xuân sớm vùng cao - Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025" tại xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn. Ảnh tư liệu: Phạm Bằng

Phóng viên: Thưa đồng chí! Bên cạnh những chủ trương, quyết sách về phát triển kinh tế - xã hội, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm chăm lo công tác an sinh xã hội. Ở Nghệ An, công tác này đã được thực hiện như thế nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Đức Thành: Cùng với lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đã quan tâm công tác an sinh xã hội với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Nổi bật trong hoạt động an sinh xã hội là Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người khó khăn về nhà ở (Chương trình 1838). Sau gần 2 năm triển khai, toàn tỉnh đã vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 11.787 nhà; trong đó xây dựng mới 9.680 căn nhà và 2.107 căn nhà được sửa chữa.

Đặc biệt, chương trình “Tết vì người nghèo” đã trở thành nét văn hoá truyền thống của Nghệ An trong hơn 10 năm qua, với nguồn lực huy động chăm lo cho người nghèo tăng lên hàng năm. Riêng Chương trình “Tết vì người nghèo Xuân Giáp Thìn 2024”, toàn tỉnh đã huy động tiền và hàng hóa với tổng giá trị gần 145 tỷ đồng. Từ nguồn huy động, các cấp, các ngành đã phân bổ, hỗ trợ quà Tết cho hơn 46.686 hộ nghèo, đạt 100%; 28.774 hộ cận nghèo, đạt 57,4%; 57.882 hộ gia đình chính sách, người có công và công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung đã đến thăm hỏi, tặng quà, chúc Tết gia đình ông Ven Phò Chương - hộ gia đình đặc biệt khó khăn, trú tại bản Huồi Cáng 1, xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn. Ảnh tư liệu: Phạm Bằng

Ngoài ra, Quỹ Vì người nghèo hàng năm cũng đã huy động nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm tích cực đóng góp, ủng hộ. Các hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội dành cho vùng khó khăn, người dân nghèo được nhiều tổ chức, cá nhân triển khai, như xây dựng cầu dân sinh; hỗ trợ xây dựng trường học, điểm trường học; mô hình sinh kế, các vật dụng sinh hoạt thiết yếu, hỗ trợ học tập, khám chữa bệnh… Đây là những hoạt động ý nghĩa, nghĩa cử cao đẹp, thể hiện sâu sắc tinh thần đoàn kết, “tương thân, tương ái” của các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh đối với người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Không chỉ hỗ trợ những người khó khăn trong tỉnh, người Nghệ An còn có tinh thần đoàn kết, tương trợ, hỗ trợ người dân khó khăn trong cả nước. Minh chứng như cơn bão số 3 năm 2024, khi các tỉnh miền Bắc bị thiệt hại nặng nề, nghĩa tình đồng bào Nghệ An khơi dậy và phát huy chung tay hỗ trợ nhân dân các tỉnh miền Bắc bằng nhiều hoạt động, việc làm cụ thể, thiết thực với tổng giá trị hơn 146 tỷ đồng (bao gồm cả tiền mặt và hàng hoá quy đổi), là địa phương có kinh phí vận động ủng hộ cao thứ 3 trong cả nước, sau Thành phố Hồ Chí Minh và Thủ đô Hà Nội.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An trực tiếp đến phường Hưng Bình, động viên người dân tham gia gói bánh chưng ủng hộ đồng bào phía Bắc bị thiên tai. Ảnh: CSCC

Phóng viên: Như đồng chí chia sẻ, việc chăm lo Tết cho người nghèo đã trở thành nét văn hoá truyền thống của Nghệ An. Hoạt động này tiếp tục được triển khai như thế nào trong Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 này, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Đức Thành: Tết là thời điểm mà mọi người đều mong muốn sum vầy, no ấm, đủ đầy, không chỉ về vật chất mà còn về tinh thần. Tuy nhiên, vẫn còn những gia đình rơi vào hoàn cảnh khó khăn, không có đủ điều kiện để đón cái Tết trọn vẹn. Thấu hiểu được hoàn cảnh đó, với mong muốn đưa “Tết” đến tất cả mọi gia đình, không chỉ về vật chất mà còn tình cảm, sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng, tạo động lực cho những người khó khăn, những người yếu thế trong xã hội vươn lên trong cuộc sống. Nghệ An đã tổ chức và duy trì Chương trình “Tết vì người nghèo” đầy ý nghĩa suốt hơn 10 năm qua.

Đồng chí Nguyễn Đức Thành - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh gặp gỡ, động viên, tặng quà và trao hỗ trợ làm nhà ở cho người nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại các huyện Nam Đàn và Hưng Nguyên. Ảnh: Mai Hoa



Năm nay, thay vì tổ chức chương trình “Tết vì người nghèo”, tỉnh tổ chức Chương trình “Nghĩa tình dòng Lam - Xuân Ất Tỵ 2025” nhằm tạo ra chuỗi hoạt động thiết thực hướng đến người nghèo, vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh, chứ không chỉ hỗ trợ mỗi “Tết" với những món quà là tiền mặt, thực phẩm, bánh kẹo… cho người nghèo.

Đồng thời, thông qua chương trình để khẳng định và khơi dậy, phát huy phẩm chất truyền thống tốt đẹp của con người xứ Nghệ trọng tình, trọng nghĩa, “tương thân, tương ái”, đùm bọc nhau khi gặp khó khăn hoạn nạn với nghĩa tình vô bờ bến như dòng sông Lam chảy mãi.

Bên cạnh đó, các cấp, các ngành và các địa phương trong tỉnh cũng triển khai chương trình “Xuân sớm” nhằm vận động, kêu gọi, huy động các nguồn lực xã hội hoá, gắn với tổ chức trao quà Tết và các hoạt động hỗ trợ khác dành cho người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các địa phương.



Lãnh đạo các sở, ngành trao xe đạp cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên học tốt tại Chương trình "Xuân sớm vùng cao" tại huyện Kỳ Sơn. Ảnh tư liệu: Phạm Bằng

Đối với cấp tỉnh, Chương trình “Xuân sớm vùng cao” năm nay được giao trách nhiệm cho Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì phối hợp cùng với một số sở, ngành cấp tỉnh và huyện Kỳ Sơn tổ chức tại xã Bắc Lý vào ngày 09/01/2025 (tức ngày 10 tháng Chạp năm Giáp Thìn) với nhiều hoạt động thiết thực. Ngoài trao hỗ trợ quà Tết với mục tiêu “phủ” 100% hộ nghèo trên địa bàn huyện Kỳ Sơn, còn hỗ trợ mô hình sinh kế “nuôi bò sinh sản”, hỗ trợ nhà ở cho người nghèo; đồng thời tổ chức các hoạt động văn hoá, trò chơi dân gian ném còn, đẩy gậy, kéo co, tổ chức thi nấu bánh chưng…; tạo không khí đón Tết, vui Xuân đoàn kết, hạnh phúc trong cộng đồng các dân tộc ở huyện Kỳ Sơn.

Hiện tại, một số đơn vị như Hội LHPN tỉnh đã chủ động tổ chức chương trình “Tết ấm biên cương - Xuân Ất Tỵ 2025” tại 2 huyện Quỳ Châu và Quế Phong trong 2 ngày 30 và 31/12/2024 với nhiều hoạt động như trao tặng quà Tết, chăn ấm, hỗ trợ mô hình sinh kế “nuôi bò sinh sản” cho hội viên, phụ nữ nghèo; tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Một số địa phương vùng đồng bằng, ngoài chủ động kêu gọi, kết nối các nguồn lực để “phủ sóng” hỗ trợ tất cả hộ nghèo trên địa bàn, còn tích cực tổ chức các hoạt động tặng quà, hỗ trợ hộ nghèo tại các huyện miền núi, vùng đồng bào dân tộc trong tỉnh.

Đối tượng tập trung hỗ trợ trong dịp Tết này là hộ nghèo, chú trọng quan tâm hộ nghèo đặc biệt khó khăn là người già neo đơn không nơi nương tựa, trẻ mồ côi, hộ có người ốm đau, bệnh tật hiểm nghèo, mãn tính… Năm nay, hoạt động thăm hỏi, động viên, tặng quà cho người nghèo điều trị tại các cơ sở y tế trong dịp Tết tiếp tục được Ủy ban MTTQ tỉnh triển khai. MTTQ tỉnh cũng đã kêu gọi, kết nối các nhà hảo tâm, các nhóm thiện nguyện tổ chức các “Bữa cơm Tết đoàn kết” cho các bệnh nhân điều trị trong dịp Tết tại một số bệnh viện, để mọi người, mọi nhà đều có Tết.

Hỗ trợ làm nhà ở cho người có hoàn cảnh khó khăn tại xã Long Thành (huyện Yên Thành); Khánh thành và bàn giao nhà ở cho người có khó khăn về nhà ở tại xã Quỳnh Lâm (huyện Quỳnh Lưu); Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An trao hỗ trợ mô hình sinh kế "Nuôi bò sinh sản" cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Tri Lễ (huyện Quế Phong) trong chương trình “Tết ấm biên cương - Xuân Ất Tỵ 2025”. Ảnh: Mai Hoa

Phóng viên: Đồng chí có điều gì gửi gắm đến các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân, để nhà nhà đều có Tết, người người đều ấm áp khi Tết đến, Xuân về?

Đồng chí Nguyễn Đức Thành: Nghệ An là tỉnh có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước và quy mô dân số đứng thứ tư cả nước. Đặc biệt có 11/20 đơn vị cấp huyện thuộc vùng miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số; trong đó có 5 huyện miền núi cao Kỳ Sơn, Quế Phong, Tương Dương, Quỳ Châu, Con Cuông còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao.

Nghệ An cũng là địa phương thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ và trong nhiều tình huống, nhiều hộ gia đình “rơi” vào diện khó khăn, túng thiếu. Do vậy, dù đã có nhiều nỗ lực cho công tác an sinh xã hội nhưng hiện nay, trên địa bàn tỉnh vẫn còn hơn 36.700 hộ nghèo, trong đó có gần 5.700 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang ở trong những ngôi nhà tạm bợ; có 47.700 hộ cận nghèo và nhiều hoàn cảnh khó khăn khác đang rất cần sự chung tay hỗ trợ của toàn xã hội, nhất là trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc - Xuân Ất Tỵ 2025.

Chăm lo cho nhân dân, đặc biệt là người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bên cạnh trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị thì rất cần sự chung sức, đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân. Có thể nói, cho đi là còn mãi, với tình cảm và trách nhiệm vì cộng đồng, tôi mong rằng các doanh nghiệp, doanh nhân, nhà hảo tâm, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh tiếp tục đem nhiều sự quan tâm tham gia đóng góp, ủng hộ chương trình do tỉnh Nghệ An phát động. Tấm lòng thơm thảo đầy nhân ái của các mạnh thường quân là động lực quan trọng để giúp đỡ những gia đình nghèo; để tiếp tục “thắp sáng” phẩm chất truyền thống văn hóa con người xứ Nghệ trọng tình, trọng nghĩa, “tương thân, tương ái”; đồng thời là nền tảng xây dựng một xã hội đoàn kết, giàu tình thương, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

Phóng viên: Cảm ơn đồng chí về cuộc trò chuyện này!