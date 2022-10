Với sự đậm đặc các “làng nghề” và sự phong phú, đa dạng các sản vật, rõ ràng Nghệ An rất giàu tiềm năng để phát triển du lịch, đặc biệt là các loại hình du lịch canh nông, làng nghề và du lịch cộng đồng. Theo ông Nguyễn Mạnh Cường – Giám đốc Sở Du lịch Nghệ An: “Việc phát triển các loại hình du lịch canh nông, làng nghề và cộng đồng sẽ tạo ra sản phẩm du lịch khác lạ, độc đáo, hấp dẫn có sức cạnh tranh lớn mang lại lợi ích kinh tế cho người dân bản địa, vừa có vai trò to lớn trong việc giữ gìn cảnh quan, văn hóa bản sắc của quê hương”. Như thế, một trong yếu tố cần thúc đẩy là phải hình thành được các sản phẩm mang thương hiệu du lịch Nghệ An, trong đó có các sản phẩm quà tặng. Muốn vậy, cần đặt ra bài toán về việc lồng ghép xây dựng sản phẩm OCOP gắn với du lịch; làm sao để sản phẩm OCOP giúp chương trình du lịch địa phương phong phú hơn, hấp dẫn du khách hơn; ngược lại nhờ du lịch mà giá trị sản phẩm OCOP được nâng cao… từ đó phát triển du lịch và phát triển nông thôn bền vững.

Việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 490/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020 (gọi tắt là chương trình OCOP) được coi là tiền đề cho việc hình thành, nâng cao chất lượng, giá trị các sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương, trong đó có các sản phẩm phục vụ du lịch; đồng thời cũng chính là lời giải cho bài toán về việc tạo dựng nên các sản phẩm mang thương hiệu du lịch Nghệ An nói riêng.