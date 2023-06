Đề thi Toán có tính phân hóa cao, thí sinh khó có được điểm 8 trở lên

Dù là điểm thi tập trung những thí sinh có năng lực tốt nhất của tỉnh Nghệ An, nhưng tại điểm thi Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, nhiều thí sinh vẫn chưa hài lòng với kết quả của mình.

Thí sinh Nguyễn Bá Thăng là học sinh chuyên Nga. Tuy nhiên, thí sinh này chọn môn Toán là môn xét tuyển đại học vì em đang có kế hoạch thi tuyển vào Trường Đại học Kiến trúc.

Hoàn thành bài thi môn toán, Thăng nói rằng, em chưa thực sự hài lòng: Đề thi có 50 câu, trong đó, những câu đầu tiên thuộc dạng thông dụng, hiểu biết nên em làm khá dễ dàng. Tuy nhiên, từ câu 35 trở đi đề ngày càng khó và rơi vào phần vận dụng, vận dụng cao. Với đề này, em nghĩ mình chỉ chắc chắn khoảng 40 câu trở lên. Trong khi đó, nhiều câu cuối em khoanh “bừa”, hy vọng sẽ gặp may mắn.

Với đề thi này, thí sinh Nguyễn Quỳnh Trang cũng nói rằng: Từ 7 điểm trở xuống thì dễ. Nhưng từ 7 điểm trở lên thì không dễ dàng, nhất là với những câu vận dụng, vận dụng cao. Các câu hỏi trải đều trong toàn chương trình lớp 12 như số phức, phương trình mũ, logarit...

Do đó, để làm bài tốt, học sinh phải nắm chắc chương trình. Em không chọn Toán làm môn xét tuyển đại học nên em hy vọng mình sẽ được 7 điểm. Trước đó, thí sinh này đã xét tuyển và trúng tuyển vào Trường VinUni nên không quá áp lực với kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Chia sẻ về đề thi môn Toán năm nay, thí sinh Lê Văn Thanh, tại điểm thi Trường THPT Cờ Đỏ (Nghĩa Đàn) nhận xét: “Đề thi môn Toán tương đối vừa sức, có sự phân hóa cao. Với đề thi này, những bạn nắm vững kiến thức đã học dễ dàng đạt điểm tối đa, còn những bạn có lực học trung bình cũng làm được khoảng 50% bài thi. 25 câu đầu tương đối dễ để thí sinh có thể "ăn chắc" 5 điểm. 25 câu sau là mức dùng để phân loại học lực của các thí sinh nên xuất hiện nhiều câu hỏi hóc búa, tốn sức làm bài”.

Thí sinh Phạm Thị Hà Trang - Trường THPT 1/5 cho biết, đề thi môn Toán không đánh đố, chỉ là bài toán thường quy và giống như đề thi minh họa của Bộ đưa ra. Nếu thí sinh ôn tập kỹ nội dung trong chương trình lớp 12 thì có thể làm được 37 - 40 câu. "Em học môn Toán ở mức khá nên gặp khó khăn ở các câu cuối. Nhiều câu trong đó buộc mình phải áp dụng nhiều công thức, giải nhiều bước mới tìm ra được đáp án chính xác, thế nên, mất khá nhiều thời gian”. Thí sinh này cũng hy vọng mình được 8 điểm.

Tại điểm thi Trường THPT Quỳ Hợp, nhiều thí sinh cho biết, đề Toán khó và nếu không học chuyên Toán, khó có thể có điểm cao.

Thí sinh Bùi Thế Tùng, lớp 12A3 nhận định: “Đề thi phân hóa rõ ràng, 35 câu đầu dành cho mục tiêu tốt nghiệp và 15 câu sau lấy điểm phân hóa. Mã đề của em là 103, em làm được khoảng 7-8 điểm".

Còn với thí sinh Nguyễn Đăng Tùng, em khá lo lắng vì chỉ làm đúng được 50% câu hỏi: "Em làm mã đề 107 và em thấy khá khó với những học sinh thi khối C như chúng em. Em chỉ làm được tầm 20 câu".

Tại huyện Đô Lương, nhiều thí sinh có chung nhận xét là đề có tính phân hóa để chọn ra các em học lực giỏi.

Em Hoàng Đăng Nghĩa - học sinh lớp 12T4, Trường THPT Đô Lương 1 cho biết: “Em thấy những câu cuối đề thi như tích phân, hàm số, hình học, tập hợp là những câu rất khó”.

Theo khảo sát chung, phần lớn các thí sinh ở huyện Đô Lương đều hoàn thành xấp xỉ 2/3 đề thi. Các em phấn khởi ra về trong tiết trời dịu mát, bởi giữa giờ thi trời có đổ mưa.

Tại huyện Con Cuông, em Lô Thị Bích Ngọc - học sinh Trường THPT Con Cuông đánh giá đề thi môn Toán năm nay có sự phân hóa cao. Đề có những câu khó mang tính phân loại học sinh giỏi để lấy điểm 9, 10. Cụ thể, từ câu 1 đến câu 40 phù hợp với mọi học sinh, những học sinh trung bình cũng có thể làm được. Riêng từ câu 40 trở đi đối với những học sinh có học lực khá trở lên mới làm được.

Tuy nhiên, đề thi chủ yếu nằm trong chương trình đã được ôn tập, nếu ôn tập kỹ học sinh học lực trung bình cũng có thể làm tốt 60% bài thi. Riêng Ngọc học chuyên khối xã hội nên môn Toán em tự đánh giá làm được khoảng 5-6 điểm.

Theo báo cáo của Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An: Ở môn thi Toán, Nghệ An có 36.612 thí sinh đăng ký dự thi, số thí sinh vắng thi không lý do là 62 em. Không có thí sinh vi phạm quy chế thi. Không có các sự cố bất thường xảy ra. Buổi thi diễn ra bình thường, an toàn, đúng quy chế.