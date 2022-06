Đề Tiếng Anh 'dễ hơn năm ngoái', nhiều thí sinh vui mừng vì làm được bài

(Baonghean.vn) - Sau 60 phút làm bài, 4h chiều nay các sĩ tử đã hoàn thành môn thi thứ 2, môn Ngoại ngữ. So với đề thi năm ngoái, năm nay đề thi được đánh giá là “dễ thở” hơn.

Tại điểm thi Trường THPT chuyên Phan Bội Châu - điểm thi của Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, sau khi hết giờ, thí sinh ra khỏi phòng thi và trao đổi bài sôi nổi.

Đây cũng là môn được chú ý đặc biệt trong kỳ thi năm nay, bởi lần đầu tiên hệ số điểm ngang bằng với 2 môn thi còn lại. Vì vậy, học sinh cũng rất quyết tâm để đạt điểm cao môn Ngoại ngữ khi không có Toán, Văn nhân hệ số 2 để nâng điểm lên như các năm trước.

Thí sinh Trần Khánh Thùy (học sinh Trường THCS Đặng Thai Mai) là một trong những thí sinh đầu tiên ra khỏi điểm thi cho biết: Đề thi môn Tiếng Anh năm nay theo cá nhân em là không quá khó. Đề ra kiến thức cơ bản, chỉ có khoảng 3-5 câu vận dụng cao, hơi khó để xác định đáp án chính xác.

Thí sinh này cũng cho biết: Các bạn nắm ngữ pháp cơ bản và nội dung bài học trong chương trình sách giáo khoa có thể dễ đạt 5-6 điểm. Theo em câu hỏi khó tập trung vào phần đọc hiểu, vì có một số từ mới mà em chưa từng gặp, mà phải đặt vào trong toàn bài đọc để xác định nghĩa. Em cũng khá hài lòng với bài thi cũng mình và chắc chắn đúng khoảng 80%.

Em Nguyễn Khắc Thư - Trường THCS Thực hành Sư phạm - Trường Đại học Vinh cũng phấn khởi cho biết, em là học sinh lớp chuyên tiếng Anh, nên em thấy đề thi này vừa sức và em làm tốt, khoảng trên 8 điểm. Nhưng với các bạn không học chuyên, thì có thể sẽ gặp khó khăn ở những câu hơi nâng cao một chút. Đó là những câu có một số từ mới, cần đọc kỹ nếu không sẽ bị đánh lừa, nhầm lẫn đáp án. Sau kỳ thi này, em cũng sẽ thi vào chuyên Tiếng Anh của Trường THPT chuyên Đại học Vinh.

Trong khi đó, một thí sinh Trường THCS Hà Huy Tập lại tỏ ra không thỏa mãn với bài thi của mình, dù vẫn chắc chắn được 7 - 8 điểm. Vì đăng ký nguyện vọng 1 vào Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng - là trường có tỷ lệ chọi cao nhất tỉnh Nghệ An. Thí sinh này cũng cho hay, đề thi thực tế không quá khó, và dễ hơn so với đề thi thử do Phòng Giáo dục và Đào tạo Vinh ra đề trước đó. Nhưng có một số câu hỏi em gặp lỗi cơ bản, dẫn đến làm sai. Em sẽ cố gắng hơn nữa ở bài thi môn Toán vào ngày mai.

Chiều nay, tại điểm Trường THPT Quỳ Châu, 759 thí sinh đã hoàn thành môn thi Tiếng Anh, môn thi thứ 2 trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT. Các em tỏ ra phấn khởi, vui mừng vì đề thi năm nay kiến thức cơ bản, nhẹ nhàng, số câu dành cho học sinh khá, giỏi chiếm khoảng 10% đề thi.

Đa số các em hoàn thành môn thi chiều nay đều vui mừng, theo nhiều ý kiến của thí sinh có sự so sánh đề thi Tiếng Anh năm nay nhẹ nhàng hơn so với đề thi năm ngoái.

Em Lương Quỳnh Trâm - thí sinh Trường THCS Hạnh Thiết cho biết: “Kết thúc môn thi chiều nay với tâm lý rất thoải mái, là học sinh với học lực môn Tiếng Anh loại khá nên em rất tự tin mình hoàn thành môn thi với điểm số trên 8”.

Cô giáo Phạm Thị Linh - Giáo viên dạy Tiếng Anh của Trường THCS Hạnh Thiết cho biết: “Đề thi Tiếng Anh năm nay so với đề năm ngoái khá vừa sức với các em học sinh, các em có học lực trung bình đã có thể kiếm điểm.

Các kiến thức trong đề thi cơ bản, không có nhiều từ mới đánh đố. Bên cạnh đó, đã có những câu mang tính chất phân loại chiếm khoảng 7 đến 9 câu trong cả 50 câu. Các em học sinh có sự ôn luyện, có đầu tư thời gian với môn thi với học lực khá, giỏi có thể kiếm được điểm tối đa”.

Học sinh tại điểm thi trường THPT Thái Hoà cũng đánh giá: Đề thi môn Tiếng Anh, kỳ thi vào lớp 10 năm nay vừa sức, bao quát được những kiến thức cơ bản. Đề thi có 50 câu với kiến thức của đề chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9, có một số câu nâng cao, tương đối mới mẻ như chọn từ trái nghĩa.

Em Nguyễn Thị Khánh Ly - học sinh Trường THCS Nghĩa Thuận cho biết: Với đề thi này thì nhiều bạn có học lực trung bình cũng sẽ kiếm được 5 - 6 điểm. Còn với những câu có tính phân loại thì phải nắm vững kiến thức và ôn luyện nhiều thì mới nghĩ đến điểm 8 - 9.

Còn em Nguyễn Văn Hoà - học sinh Trường THCS Quang Tiến chia sẻ: Em học thiên về tự nhiên nên Tiếng Anh không phải là sở trường của em. Đề thi nằm sát trong chương trình sách giáo khoa, nhưng em thấy có nhiều từ mới, nên em không đọc hiểu hết đề để đưa ra đáp án chính xác. Trong các nội dung của môn Tiếng Anh, phần đọc hiểu là khó nhất. Dù làm gần hết đề nhưng em vẫn chưa thỏa mãn với bài làm môn Tiếng Anh khi phát hiện mình nhầm lẫn ở một số câu hỏi đã được thầy cô ôn tập kỹ".

Chiều ngày 7/6, sau khi hoàn thành bài thi môn Tiếng Anh, bước ra khỏi khu vực thi, nhiều thí sinh ở huyện Anh Sơn hồ hởi cho biết đề thi vừa sức, nằm trong chương trình học và được thầy cô ôn luyện kỹ.

Em Nguyễn Khánh Linh - Trường THCS Anh Sơn chia sẻ: Chiều hôm nay em làm khá tốt bài thi của mình. Em thấy đề thi năm nay, phần kiến thức trọng tâm và ngữ pháp chủ yếu nằm ở chương trình lớp 9, có 50 câu hỏi thì các câu hỏi kiến thức cơ bản chiếm khoảng 2/3 nên nếu bạn nào nắm chắc kiến thức trong chương trình học có thể đạt điểm khá từ 6 đến 8 điểm.

Thí sinh Nguyễn Tuấn Kiệt - Trường THCS Phúc Sơn cho biết: Các câu hỏi về ngữ pháp và từ vựng khá cơ bản, bao quát hết các chủ đề trong sách giáo khoa. Có khoảng một nửa câu hỏi của đề không quá khó, nhiều bạn có học lực trung bình cũng có thể làm bài được. Tuy nhiên từ câu 35 trở đi để phân loại học sinh, có nhiều câu đòi hỏi phải có kiến thức rộng và từ vựng phong phú thì mới có thể làm được.

Tại điểm thi Trường THPT Con Cuông, mỗi thí sinh lại có một nhận định riêng. Thí sinh Vi Thị Mỹ Dung - Trường THCS bán trú xã Thạch Ngàn (Con Cuông) cho biết mình làm được bài nhưng nhắm chỉ được khoảng 6 điểm. Phần ngữ pháp tương đối cơ bản, nhưng những câu hỏi về từ vựng có nhiều từ khá khó. "Em nghĩ mình có thể đạt 5-6 điểm với đề thi này tuy sức học môn Tiếng Anh của em trên lớp ở mức khá", Dung nói.

Trong khi đó thí sinh Vũ Mạnh Cường, Trường THCS Trà Lân cho biết đề thi vừa sức với cá nhân em, các câu không đánh đố. Theo Cường với đề này bài làm của em cũng tương đối tốt. Sau 2 môn thi Cường tin tưởng mình sẽ đậu vào Trường THPT Con Cuông.

So với đề năm trước, đề năm nay khó và có tính phân loại cao hơn hẳn. Điểm hay của đề chính là sự phân khúc rõ ràng. Với đề này, học sinh trung bình có thể làm được 20-25 câu, tương đương 4-5 điểm. Để đạt được điểm 9 phải là học sinh thực sự khá, có vốn từ vựng rộng và không có nhiều điểm 10, đặc biệt đối với học sinh miền núi.