Để văn hóa là sức mạnh nội sinh, là động lực cho Nghệ An phát triển

Trong đó, phát triển nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp bảo tồn và phát triển văn hóa, xây dựng và hoàn thiện chính sách phát triển nguồn nhân lực văn hóa; triển khai hiệu quả, đảm bảo các quy định về chế độ, chính sách liên quan đến ưu tiên, chế độ đãi ngộ, bồi dưỡng cho văn nghệ sĩ; nghiên cứu, đề xuất chính sách thu hút đội ngũ chuyên gia về văn hóa, các chính sách, cơ chế thu hút tài năng văn hóa; tăng cường đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ trí thức, nhân lực về văn hóa; bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ, tin học, từng bước chuẩn hóa và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực văn hóa. Tiếp đến là phân bổ ngân sách đầy đủ, hợp lý cho phát triển văn hóa bằng cách từng bước nâng mức đầu tư cho văn hóa đạt tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước; và đầu tư cho cơ sở vật chất trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch tương xứng với sự phát triển của tỉnh, đặc biệt là Thư viện tỉnh, Bảo tàng tỉnh, Trung tâm văn hóa tỉnh, Trung tâm Bảo tồn và phát huy di sản Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh, Khu Liên hợp Thể thao tỉnh. Ưu tiên hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở, trong đó khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào các loại hình vui chơi giải trí, công trình văn hóa phục vụ công cộng và bảo tồn di sản văn hóa. Lấy đầu tư Nhà nước định hướng, dẫn dắt đầu tư tư nhân.

Thứ hai, cần tập trung xây dựng đạo đức, nhân cách, lối sống con người Nghệ An, trước hết tạo chuyển biến rõ nét từ đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhà nước, đặc biệt là cán bộ chủ chốt các cấp làm nòng cốt, gương mẫu, đi đầu tạo sự lan tỏa trong cả hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh. Coi việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Nghệ An đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững là nhiệm vụ quan trọng, khó, cần phải được thực hiện thường xuyên, kiên trì, lâu dài, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Chú trọng nhiệm vụ xây dựng hệ giá trị đặc trưng, giàu bản sắc của văn hóa Nghệ An, con người Nghệ An trên cơ sở gìn giữ, bảo tồn, tôn vinh, phát huy những giá trị truyền thống mang tính độc đáo, đặc trưng, tiêu biểu về văn hóa, lịch sử, con người Nghệ An. Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu quê hương, đất nước, ý chí tự cường dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.