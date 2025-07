Pháp luật Đề xuất mới nhất nghiên cứu cơ chế đặc thù để xe điện 4 bánh được phục vụ khách du lịch trên địa bàn phường Cửa Lò Trước khi dừng hoạt động, vào ngày 30/6/2025, UBND TP Vinh đã có Báo cáo số 191/BC-UBND đề xuất nghiên cứu cơ chế đặc thù để xe điện 4 bánh được hoạt động trên địa bàn phường Cửa Lò.

Báo cáo số 191/BC-UBND ngày 30/6/2025 của UBND TP. Vinh thời điểm ngay trước ngày kết thúc hoạt động đó, được gửi lên UBND tỉnh, Sở Xây dựng và Công an tỉnh.

Tại báo cáo nói trên nêu: Dự án thí điểm xe ô tô điện hoạt động phục vụ chở khách trên địa bàn thị xã Cửa Lò được Thủ tướng Chính phủ cho phép hoạt động thí điểm tại Văn bản số 703/TTg-KTN ngày 4/5/2011; và được UBND tỉnh phê duyệt dự án thí điểm tại Quyết định số 2015/QĐ-UBND-CN ngày 7/6/2011. Từ đó, UBND thị xã Cửa Lò (cũ) đã triển khai hoạt động theo đúng quy định; số lượng xe được phép hoạt động hiện nay là 278 xe.

Báo cáo số 191/BC-UBND ngày 30/6/2025 của UBND TP. Vinh (cũ). Ảnh: Nhật Lân

Trong quá trình triển khai thực hiện thí điểm, hoạt động xe điện 4 bánh chở khách du lịch trên địa bàn thị xã Cửa Lò (cũ) đã cơ bản tuân thủ các quy định của UBND tỉnh, đạt được nhiều kết quả như:

Tạo môi trường cho du lịch Cửa lò phát triển thân thiện, ổn định; Giải quyết được việc làm cho con em địa phương; Đa dạng hóa ngành nghề dịch vụ du lịch; giải quyết nhu cầu đi lại tham quan của du khách trong phạm vi Cửa Lò; Tạo ấn tượng tốt cho du lịch Cửa lò; đảm bảo an toàn đối với du khách khi tham gia giao thông, có đồng hồ tính cước phí theo quy định.

Hoạt động xe điện đã trở thành thương hiệu đặc trưng của du lịch biển Cửa Lò do có không gian mở, dễ dàng ngắm cảnh khi di chuyển, có thể di chuyển linh hoạt trong các tuyến đường du lịch, giúp du khách dễ dàng tham quan và khám phá các điểm du lịch. Phương tiện xe điện 4 bánh đã tạo sự văn minh, thân thiện, không gây ô nhiễm môi trường nhờ năng lượng xanh, thiết kế nhỏ gọn, năng lực chuyên chở cao, giảm thiểu tiếng ồn, tốc độ di chuyển thấp nên đảm bảo an toàn trong lưu thông; tạo thuận lợi cho hành khách cũng như đảm bảo trật tự an toàn giao thông, được hành khách đón nhận, đánh giá phù hợp với nhu cầu đi lại trong địa bàn Cửa Lò.

Xe 4 bánh gắn động cơ điện phục vụ du lịch ở Cửa Lò. Ảnh: Nhật Lân

Hoạt động xe điện 4 bánh phục vụ khách du lịch không chỉ tạo việc làm ổn định cho nhiều hộ dân, tăng nguồn thu ngân sách từ thu thuế hoạt động, mà còn là thương hiệu thu hút được thêm nhiều khách du lịch đến với du lịch biển Cửa Lò.

Về nhu cầu phát triển hoạt động xe điện 4 bánh trên địa bàn Cửa Lò và khu vực phụ cận, theo khảo sát của UBND TP. Vinh (cũ), hầu hết khách du lịch khi đến với Cửa Lò đều mong muốn trải nghiệm loại hình giao thông này; đặc biệt là những khách du lịch sử dụng các phương tiện công cộng như tàu, xe, máy bay hoặc các đoàn khách lớn theo tour khi đến với khu du lịch Cửa Lò.

Cũng qua khảo sát cho thấy, du khách có nhu cầu rất cao trong sử dụng xe điện 4 bánh làm loại hình giao thông tham quan các điểm du lịch như cầu Cửa Hội, đền Nguyễn Sư Hồi, đền Nguyễn Xí, chùa Phúc Lạc... Vì vậy, việc tiếp tục duy trì hoạt động của loại hình phương tiện này trên địa bàn du lịch Cửa Lò là rất cần thiết.

Tuyến đường Bình Minh, phường Cửa Lò. Ảnh: Thành Cường

Về hạ tầng giao thông trên địa bàn Cửa Lò, UBND TP. Vinh (cũ) báo cáo: Trong những năm vừa qua đã đầu tư xây dựng cơ bản đồng bộ hạ tầng giao thông, trong đó, nhiều tuyến đường lớn đã được nâng cấp, mở rộng như đường Bình Minh, đường giao thông nối Vinh - Cửa Lò... Các tuyến đường nội thị cũng đã được sơn, kẻ vạch phân làn phương tiện, được trang bị hệ thống biển báo giao thông và đèn tín hiệu đầy đủ, đảm bảo các phương tiện lưu thông an toàn.

Đồng thời, UBND TP. Vinh (cũ) khẳng định toàn bộ 278 xe điện 4 bánh chở khách du lịch trên địa bàn Cửa Lò đã tham gia vào Hợp tác xã lữ hành du lịch Cửa Lò, tuân thủ theo đúng quy định tại Nghị định số 158/2024/NĐ-CP ngày 18/12/2024 của Chính phủ. Trong thời gian tới, hoạt động của 278 xe điện 4 bánh sẽ do Hợp tác xã lữ hành du lịch Cửa Lò thực hiện vận hành, quản lý; các cơ quan quản lý nhà nước chỉ thực hiện việc kiểm tra, giám sát đối với Hợp tác xã lữ hành du lịch Cửa Lò, không còn phải quản lý trực tiếp đối với từng cá nhân có xe điện 4 bánh như hiện nay.

Về khó khăn vướng mắc, theo UBND TP. Vinh (cũ), hiện nay hoạt động xe điện 4 bánh chở khách du lịch đã kết thúc thí điểm; từ ngày 1/1/2025, việc kinh doanh vận tải hành khách bằng xe điện 4 bánh có gắn động cơ được thực hiện theo quy định tại Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Luật Đường bộ, Nghị định số 158/2024/NĐ-CP ngày 18/12/2024 và Nghị định số 165/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ, nên có một số vấn đề vướng mắc.

Dòng xe 4 bánh gắn động cơ điện phục vụ du lịch ở Cửa Lò được đầu tư mới có hình thức bắt mắt, thân thiện môi trường. Ảnh: Nhật Lân

Cụ thể, tại khoản 2, Điều 24, thuộc Nghị định 165/2024/NĐ-CP quy định: “Từ ngày 15 tháng 02 năm 2025: đối với xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, chi tổ chức hoạt động trên các tuyến đường có đặt biển báo tốc độ khai thác tối đa 30 km/h áp dụng cho tất cả các phương tiện tham gia giao thông”.

Ngày 11/3/2025, UBND tỉnh có Văn bản số 1733/UBND-CN về việc quản lý hoạt động của xe 4 bánh có gắn động cơ theo quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Luật Đường bộ. Ngày 27/03/2025, Sở Xây dựng có Văn bản số 1404/SXD-VT về việc quản lý hoạt động của xe 4 bánh có gắn động cơ theo quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Luật Đường bộ. Ngày 27/5/2025, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 36/2025/QĐ-UBND về việc quy định về quản lý xe thô sơ, xe 4 bánh có gắn động cơ, xe mô tô, xe gắn máy trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Các nội dung chỉ đạo của các văn bản nêu trên đều yêu cầu hoạt động của xe điện 4 bánh thực hiện đúng theo khoản 2, Điều 24, thuộc Nghị định 165/2024/NĐ- CP của Chính phủ.

Trong khi đó, trên các tuyến đường quy định xe 4 bánh có gắn động cơ được lưu thông giới hạn trên địa bàn thị xã Cửa Lò (cũ) đã được đầu tư xây dựng đồng bộ, có thiết kế vận tốc tối đa các phương tiện cơ giới được lưu thông nhỏ nhất là 50 km/h, không có tuyến đường nào có tốc độ khai thác tối đa là 30 km/h đối với tất cả các loại phương tiện tham gia giao thông.

Xe 4 bánh gắn động cơ điện hoạt động trên phố biển Cửa Lò. Ảnh: Nhật Lân

Vì vậy, theo quy định thì tất cả các xe 4 bánh có gắn động cơ trên địa bàn Cửa Lò không có tuyến đường đủ điều kiện để được lưu thông chở khách du lịch.

Theo UBND TP. Vinh (cũ), việc hoạt động của loại hình xe 4 bánh có gắn động cơ chở khách là rất cần thiết. Tuy nhiên, do có một số vướng mắc như trên, nên từ ngày 9/5/2025, UBND TP. Vinh (cũ) đã lập Tổ công tác liên ngành để tham mưu giải quyết các vấn đề liên quan (trong đó có mời đại diện của Sở Xây dựng, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Ban An toàn giao thông tỉnh tham gia). Tổ công tác đã tổ chức kiểm tra hiện trường để tham mưu giải quyết các vấn đề liên quan.

Trên cơ sở đề xuất của Tổ công tác, UBND TP. Vinh (cũ) đã hướng dẫn các hiệp hội, chi hội xe điện 4 bánh thành lập Hợp tác xã lữ hành du lịch Cửa Lò với sự tham gia của 278 chủ xe làm thành viên. Đồng thời, hướng dẫn Hợp tác xã hoàn thành các thủ tục pháp lý để đủ điều kiện hoạt động kinh doanh vận tải.

Đồng thời, đã khảo sát khoanh vùng, bố trí các điểm đậu xe 4 bánh có gắn động cơ kinh doanh vận tải hành khách kết hợp với các bãi đậu xe miễn phí trên khu vực lâm viên phía Đông đường Bình Minh hiện có; nghiên cứu kẻ vạch, dừng đậu xe trên các tuyến đường có bề rộng từ 30m trở lên.

Cửa Lò là khu vực thu hút đông đảo khách du lịch khi về tỉnh Nghệ An. Ảnh: Nguyễn Đạo

Nhưng để đảm bảo xe điện 4 bánh chở khách du lịch có thể hoạt động trên địa bàn Cửa Lò và vùng phụ cận, UBND TP. Vinh (cũ) kiến nghị, đề xuất UBND tỉnh xem xét một số nội dung như sau:

1. Chỉ đạo các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan tạo điều kiện hướng dẫn và hỗ trợ về hồ sơ, thủ tục hành chính để Hợp tác xã lữ hành du lịch Cửa Lò có đủ điều kiện kinh doanh xe 4 bánh có gắn động cơ chở khách du lịch. Đồng thời, yêu cầu Hợp tác xã lữ hành du lịch Cửa Lò chủ động điều tiết số lượng xe sao cho phù hợp với thực tế, đáp ứng nhu cầu của khách du lịch, đảm bảo về cơ sở hạ tầng của phường Cửa Lò.

2. Nghiên cứu có cơ chế đặc thù, riêng biệt để tháo gỡ khó khăn cho hoạt động xe 4 bánh có gắn động cơ phục vụ khách du lịch trên địa bàn phường Cửa Lò.

3. Đề nghị UBND phường Cửa Lò chủ động phối hợp với sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan nghiên cứu đề xuất các giải pháp, cơ chế để có phương án tháo gỡ khó khăn cho hoạt động xe 4 bánh có gắn động cơ phục vụ khách du lịch.