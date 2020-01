Đến trụ sở Công an đầu thú vì mua bán trái phép pháo nổ

Ngay sau đó, tổ tuần tra kiểm soát Công an huyện Đô Lương đã triển khai kiểm tra, xác minh, phát hiện 2 đối tượng xuất hiện trên Quốc lộ 15A đoạn gần cây xăng xã Lạc Sơn có biểu hiện nghi vấn.

Lực lượng Công an yêu cầu kiểm tra, 2 đối tượng bỏ chạy. Tổ công tác đã bắt giữ được 1 đối tượng là Nguyễn Đình Tú (SN 2002), trú xóm 6, xã Xuân Sơn, thu giữ tại địa điểm bắt giữ 6 hộp pháo loại 36 quả có khối lượng 8,28 kg. Số pháo trên 2 đối tượng chuẩn bị bán thì bị phát hiện.

Đối tượng Nguyễn Đình Nam đã đến Công an huyện Đô Lương đầu thú. Ảnh: Ngọc Phương

Tổ công tác tiến hành lập biên bản đưa đối tượng cùng tang vật về trụ sở để làm việc. Sáng 6/1/2020, đối tượng bỏ chạy là Nguyễn Đình Nam (SN 2000), trú tại xóm 5, xã Xuân Sơn đã đến đầu thú tại Công an huyện Đô Lương. Hiện vụ việc đã được tổ tuần tra kiểm soát Công an chuyển cho cơ quan Công an điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.