Đi tìm câu trả lời việc dự án bên đại lộ bị “băm nhỏ”

Dự án Khu dịch vụ thương mại, văn phòng cho thuê, nhà ở và chung cư cao tầng của Tổng Công ty Hợp tác kinh tế Việt Lào được thực hiện trên khu đất rộng 4.054m2 thuộc phường Hưng Dũng (TP. Vinh). Đây là một khu đất đắc địa, có giá trị sinh lợi cao bởi phía Đông giáp đường quy hoạch khu dân cư, phía Nam giáp Công ty TNHH Như Ngọc (nay là Khách sạn Toàn Thắng – PV), phía Bắc giáp đại lý hãng ô tô Honda, đặc biệt, phía Tây tiếp giáp Đại lộ Lê Nin với chiều dài lên đến xấp xỉ 100m.

Ngược thời gian, vào năm 2006, Chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển Nghệ An (sau này là Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Nghệ An) được UBND tỉnh cho phép khảo sát lập quy hoạch xây dựng trụ sở làm việc với quy mô chiều cao tối thiểu 9 tầng trên khu đất này. Tuy nhiên, do có vướng mắc trong việc đền bù, tái định cư cho một hộ dân, mãi đến cuối tháng 9/2009, công tác giải phóng mặt bằng khu đất thực hiện dự án của Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Nghệ An mới được hoàn thành. Thế rồi chỉ một thời gian khá ngắn sau đó, vào tháng 12/2009, khu đất 4.054m2 bên Đại lộ Lê Nin được “chuyển giao” cho Tổng Công ty Hợp tác kinh tế Việt Lào.