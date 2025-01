Văn hóa Địa điểm bắn pháo hoa Tết Âm lịch 2025 tại Hòa Bình Bạn đang tìm những địa điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 ở Hòa Bình để lên kế hoạch đi chơi Tết thì đừng bỏ qua bài cập nhật chi tiết dưới đây nhé!

Danh sách địa điểm bắn pháo hoa Tết Âm lịch 2025 tại Hòa Bình

Lịch bắn pháo hoa tết Âm lịch Ất Tỵ 2025

Đón Xuân mới Ất Tỵ 2025, toàn tỉnh Hòa Bình có 11 điểm bắn pháo hoa như sau:

TP Hòa Bình 1 điểm tại Cầu Hòa Bình;

Huyện Mai Châu 1 điểm tại Sân vận động huyện;

Huyện Tân Lạc 1 điểm tại Sân vận động huyện;

Huyện Lạc Thủy 1 điểm tại Sân vận động huyện;

Huyện Kim Bôi 1 điểm tại Khu đô thị mới (Khu Sào, thị trấn Bo);

Huyện Lương Sơn 2 điểm tại Trung tâm thị trấn Lương Sơn và khu vực Chợ Bến, xã Thanh Cao;

Huyện Lạc Sơn 1 điểm tại Đồi Trâu, thị trấn Vụ Bản;

Huyện Cao Phong 1 điểm tại Nhà văn hóa huyện; huyện Đà Bắc 1 điểm tại thị trấn Đà Bắc;

Huyện Yên Thủy 1 điểm tại Quảng trường 30/4 trung tâm huyện Yên Thủy..

Thời gian bắn không quá 15 phút; thời điểm bắn theo quy định hiện hành. Kinh phí tổ chức từ nguồn kinh phí xã hội hóa đóng góp từ các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trong và ngoài tỉnh.

UBND tỉnh đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành tổ chức thực hiện Kế hoạch, đảm bảo yêu cầu việc tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán Ất Tỵ trên địa bàn tỉnh phải có hiệp đồng chặt chẽ các lực lượng; quá trình chuẩn bị, tổ chức thực hiện đến khi kết thúc đảm bảo thực hiện theo đúng quy định hiện hành; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các điểm bắn pháo hoa, an toàn tuyệt đối về người và trang thiết bị trong suốt quá trình trước, trong và sau khi bắn pháo hoa…