Văn hóa Địa điểm bắn pháo hoa Tết Âm lịch 2025 tại Lào Cai Bạn đang tìm những địa điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 ở Lào Cai để lên kế hoạch đi chơi Tết thì đừng bỏ qua bài cập nhật chi tiết dưới đây nhé!

Danh sách địa điểm bắn pháo hoa Tết Âm lịch 2025 tại Lào Cai

Lịch bắn pháo hoa tết Âm lịch Ất Tỵ 2025

Đón Xuân mới Ất Tỵ 2025, toàn tỉnh Lào Cai có 2 điểm bắn pháo hoa tầm thấp.

(1) Di tích địa điểm lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Lào Cai, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai.

(2) Nóc nhà công trình Nhà hỗn hợp cao tầng - Tháp The Manor Tower Lào Cai, Đại lộ Trần Hưng Đạo, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai.

Thời gian bắn 15 phút, từ 0 giờ đến 00h15 ngày 29/1/2025 (tức đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Ất Tỵ).

UBND tỉnh giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Lào Cai và các sở, ngành có liên quan lập dự toán, đặt mua pháo và xây dựng Kế hoạch bắn pháo hoa; bảo đảm an ninh trật tự, tuyệt đối an toàn, phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường và các quy định liên quan theo đúng Nghị định của Chính phủ.

Công an tỉnh xây dựng Kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ tại các các khu vực bắn pháo hoa trên địa bàn tỉnh. Giao UBND thành phố Lào Cai chủ trì việc vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tài trợ kinh phí bắn pháo hoa./.