Dịch vụ lái xe hộ nở rộ sau chiến dịch kiểm tra nồng độ cồn ở Nghệ An

Mở dịch vụ lái xe hộ từ tháng 3/2022, song sau đó do dịch Covid-19 nên việc kinh doanh đình trệ, khi dịch lắng xuống, trở về trạng thái “bình thường mới” thì cơ sở lái xe hộ của anh Nguyễn Văn Dần ở TP.Vinh khởi động lại.

Đặc biệt, từ dịp Tết Nguyên đán Quý Mão đến nay, nhất là khi lực lượng chức năng đồng loạt ra quân xử lý vi phạm nồng độ cồn thì lượng khách tìm đến dịch vụ lái xe hộ tăng đột biến.

Anh Nguyễn Văn Dần cho biết: “Cao điểm từ đầu tháng 2/2023 đến nay, lượng khách tăng gấp 3-4 lần trước đó. Có thời điểm, cơ sở nhận được 40-50 đơn đặt dịch vụ của khách, chủ yếu là buổi tối (từ 19-23h). 7 tài xế của cơ sở phải hoạt động hết công suất mới đủ đáp ứng nhu cầu của khách”.

Hiện nay, khi lực lượng chức năng tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn, người dân đã dần hình thành thói quen “đã uống rượu, bia thì không lái xe”. Do đó, trước khi uống, họ đã gọi đến tổng đài để thuê người đến lái xe hộ; hoặc nhiều nhà hàng, quán nhậu cũng kết nối với các cơ sở dịch vụ lái xe hộ để lái xe đưa khách hàng về nhà an toàn.

Chỉ cần một cuộc gọi hoặc tin nhắn, khách chỉ cần để lại điện thoại, địa chỉ quán nhậu, địa chỉ nhà thì tổng đài sẽ tiếp nhận và điều tài xế đến phục vụ khách. Giá di chuyển nội thành trong phạm vi 10km sẽ là 100.000 đồng/cuốc; thêm mỗi km thì tính thêm 10.000 đồng.

Các tài xế làm việc trong cơ sở lái xe hộ là những người có bằng lái xe B2 trở lên và có kinh nghiệm lái xe nhiều năm, thông thuộc địa hình. Bên cạnh đó, do khách hàng là những người đã có nồng độ cồn, nhiều người đã “quá chén”, do đó tài xế phải là người có kinh nghiệm trong xử lý tình huống; đồng thời phải có đạo đức nghề nghiệp vì khi nhận lái xe hộ là đồng thời nhận bảo quản tài sản của khách.

Nghề lái xe hộ là dịch vụ làm thêm song mang lại thu nhập khá cao cho tài xế. “Trung bình mỗi đêm nhận 3-5 cuốc, giá 100.000 đồng/cuốc, sau khi trừ các chi phí cũng có thu nhập 300.000 đồng. Đêm cuối tuần, hoặc các dịp lễ, Tết, lượng khách đông, có khi thu nhập cả triệu đồng/đêm”, tài xế Cù Huy Dương (phường Cửa Nam, TP.Vinh) chia sẻ.

Tính đến thời điểm hiện nay, toàn thành phố Vinh có khoảng 5 cơ sở chuyên dịch vụ lái xe hộ; ngoài ra, các cơ sở cho thuê xe cũng kiêm luôn dịch vụ này hoặc nhiều cá nhân chạy xe dịch vụ, xe tắc-xi cũng nhận lái xe hộ cho khách có nhu cầu.

Anh Bùi Quang Trung, chủ một cơ sở lái xe hộ đứng chân tại phường Quang Trung, thành phố Vinh cho biết: "Thực tế rất nhiều người do tính chất công việc thường xuyên phải tham gia các cuộc nhậu, tiếp khách. Không phải ai cũng có điều kiện kinh tế để có tài xế riêng. Do đó, nhu cầu thuê tài xế lái xe đưa người uống rượu, bia về nhà ngày càng tăng cao. Riêng đội tài xế của cơ sở chúng tôi có 14 nhân viên, song có thời điểm vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu của khách".

Điều này, thể hiện ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ của người dân được nâng cao, bảo vệ an toàn tính mạng cho bản thân, góp phần đảm bảo an toàn giao thông và kéo giảm tai nạn giao thông do tác động của rượu bia.