Kinh tế Dịch vụ trang trí tiểu cảnh ‘hút khách’ ngày cận Tết Vài năm trở lại đây, việc trang trí tiểu cảnh Tết đã trở thành trào lưu được nhiều người hưởng ứng. Do đó, dịch vụ trang trí tiểu cảnh Tết trọn gói hút khách…

Từ đầu tháng Chạp các quán hàng đã bắt đầu trang trí tiểu cảnh Tết. Ảnh: T.P

Vừa hoàn thành xong ngôi nhà mới 3 tầng khang trang, chị Nguyễn Thuý An (thị trấn Lạt, Tân Kỳ) sẽ dọn vào ở trong dịp Tết này. Với mong muốn trang hoàng ngôi nhà thật đẹp, thật rực rỡ đón Tết, đón người thân, bạn bè đến chơi nên chị An đã liên hệ với một đơn vị chuyên decor trên địa bàn đến thi công.

Chị An cho biết: “Tôi muốn mỗi góc trong phòng khách, phòng ăn hay tiền sảnh đều là điểm check-in đẹp cho anh em, bạn bè khi tới chơi. Do đó, tôi thuê dịch vụ decor làm việc trong 1 ngày với chi phí 10 triệu đồng để trang hoàng cho ngôi nhà của mình đậm sắc Xuân”.

Nhiều gia đình cũng thuê thợ decor tạo không gian đậm sắc Xuân trong ngôi nhà của mình. Ảnh: T.P

Còn anh Nguyễn Văn Bính, phường Hưng Lộc (TP.Vinh) lại lựa chọn trang trí tiểu cảnh Tết trong ngôi nhà của mình với mong muốn vừa tạo điểm nhấn cho ngôi nhà, vừa dạy cho con cháu biết những phong tục, tập quán ngày Tết của ông cha để gìn giữ và phát huy.

Anh Bính cho biết: “Việc trang trí tiểu cảnh Tết trong nhà đã được duy trì 5 năm nay. Mấy năm trước, công việc không quá bận rộn thì cả nhà đi chọn các nguyên vật liệu, đồ trang trí về tự làm. Năm nay, công việc cuối năm nhiều nên tôi thuê người làm dịch vụ. Trang trí khá đơn giản nên chỉ với 2 triệu đồng đã một góc tiểu cảnh ở thềm nhà rất bắt mắt”.

Dịch vụ trang trí tiểu cảnh Tết vì thế rất hút khách. Ảnh: T.P

Nếu như trước đây, việc trang trí tiểu cảnh Tết chủ yếu là ở các quán ăn, quán cà phê, khu vui chơi… nhằm tạo những điểm check-in ấn tượng, thu hút khách hàng thì nay, trào lưu này đã lan rộng đến các cơ quan, đơn vị, trường học và các hộ gia đình. Từ đầu tháng Chạp, đơn vị chuyên về trang trí nội thất của chị Lê Ánh tại thành phố Vinh đã tất bật cho các đơn hàng thi công tiểu cảnh Tết.

Chị Ánh cho biết: “Các quán hàng họ làm từ rất sớm để tạo điểm nhấn hút khách. Bắt đầu từ sau Rằm tháng Chạp thì các cơ quan, đơn vị, trường học đã đặt lịch thi công, còn những hộ gia đình thì từ sau 20 tháng Chạp.

Giá trang trí tuỳ thuộc vào không gian và chất liệu, dao động từ vài triệu để cả chục triệu đồng. Ảnh: T.P

Tính riêng tháng Chạp này, đơn vị chúng tôi đã nhận khoảng 300 đơn hàng thi công tiểu cảnh Tết, 20 nhân công của chúng tôi làm việc hết công suất từ sáng sớm đến tối muộn mới kịp phục vụ khách”.

Theo chị Ánh cho biết, việc thi công dựa trên yêu cầu của khách, đơn vị sẽ khảo sát không gian thực tế, lên ý tưởng cho khách và thi công. Các sản phẩm trang trí Tết được làm từ nguyên liệu trong nước như mây, tre, nứa, giấy, mút xốp, kẽm nhung… tạo thành hình bánh chưng, bánh tét, lời chúc, bao lì xì, đôi hoa đào, hoa mai nên cũng khá rẻ.

Một góc sân vườn đậm sắc Xuân. Ảnh: T.P

Có kinh nghiệm 5 năm trong nghề, anh Đồng Văn Trọng (thị trấn Diễn Thành, Diễn Châu) thường nhận trang trí cho các gia đình, lớp học với không gian nhỏ. Theo anh Trọng, khi trang trí phải dựa trên thị hiếu của khách. Có người thích trang trí Tết kiểu dân gian, Tết xưa nhưng cũng có người thích tích hợp sự hiện đại. Vì vậy, khâu tìm nguyên liệu phải phù hợp.

"Thi công không gian nhỏ thì chỉ mất khoảng 1 buổi hoặc 1 ngày. Giá cả cũng dao động từ vài triệu đồng bao gồm nguyên liệu. Do mỗi năm chỉ “làm đẹp” nhà một lần dịp Tết, gia chủ cầu may mắn, bình an trong năm nên hầu như không ai mặc cả chuyện giá cả. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn cố gắng với mức giá hợp lý nhất, chủ yếu là lấy công làm lãi”, anh Đồng Văn Trọng cho biết.

Trang trí tiểu cảnh Tết trở thành trào lưu, vì thế thợ decor có thêm việc làm và thu nhập dịp cuối năm. Ảnh: T.P

Nhu cầu tăng, nhờ vậy, người thợ trang trí thời điểm này khá đắt khách, thu nhập vì thế cũng tăng cao, khoảng 700.000- 1.000.000 đồng/ngày hoặc nhận khoán theo từng đơn hàng. Sau mỗi mùa Tết, thợ trang trí có thu nhập vài chục triệu đồng.