Chính sách mới Nghệ An ban hành Công điện về Bảo đảm trật tự, ATGT dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ Ngày 20/1, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Công điện số 03/CĐ-UBND về Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ và Lễ hội Xuân 2025.

Nội dung Công điện nêu rõ, thực hiện Công điện số 04/CĐ-TTg ngày 16/01/2025 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ và Lễ hội Xuân năm 2025, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, thủ trưởng các ban ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã nghiêm túc chỉ đạo triển khai có hiệu quả Công điện số 49/CĐ-UBND ngày 21/12/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh và Công điện số 132/CĐ- TTg ngày 12/12/2024 của Thủ tướng chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trong đó tập trung một số nội dung sau:

Một góc thành phố Vinh. Ảnh: Nguyễn Đạo

Công an tỉnh

- Chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự ATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy, chú trọng kiểm tra, phát hiện và xử phạt các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính gây ra tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông. Chủ động xây dựng phương án ngăn chặn các vụ đua xe trái phép, tụ tập gây rối trật tự công cộng, cương quyết trấn áp mọi hành vi chống người thi hành công vụ. Kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật về bảo đảm an toàn trong hoạt động hàng không, đường sắt, tại các bến khách ngang sông, bến tàu chở khách, trên các tuyến, luồng đường thủy nội địa.

- Chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông thực hiện chế độ trực, báo cáo tình hình tai nạn giao thông trong đợt cao điểm Tết về UBND tỉnh và Thường trực Ban an toàn giao thông tỉnh như sau:

+ Báo cáo ngày: Từ ngày 25/01/2025 đến ngày 02/02/2025 (tức ngày 26/12/2024 đến ngày 05/01/2025 âm lịch) Phòng Cảnh sát giao thông chuyển bằng Fax hoặc Email: vpatgt@gmail.com về Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh trước 11h giờ hàng ngày.

+ Báo cáo tổng hợp: Phòng Cảnh sát giao thông tổng hợp số liệu và tình hình trật tự an toàn giao thông trong các ngày nghỉ Tết Ất Tỵ từ ngày 25/01/2025 đến hết ngày 02/02/2025 (tức từ ngày 26/12/2024 đến ngày 05/01/2025 âm lịch), so sánh với cùng kỳ Tết Giáp Thìn 2024 gửi về Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh trước 11h ngày 02 tháng 02 năm 2025, để tổng hợp báo cáo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh theo quy định.

Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an TP. Vinh luôn túc trực phân luồng, điều tiết giao thông những ngày cuối năm. Ảnh tư liệu: N.Đ

Sở Giao thông vận tải

- Xây dựng và triển khai thực hiện tốt Kế hoạch vận tải khách dịp Tết Nguyên đán và Lễ hội xuân 2025.

- Chỉ đạo các đơn vị đầu mối giao thông (bến xe, nhà ga, cảng hàng không), thực hiện việc chỉnh trang, vệ sinh môi trường bảo đảm phục vụ nhu cầu người dân trong dịp Tết; yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bố trí đủ số lượng phương tiện, bảo đảm tình trạng kỹ thuật tốt của phương tiện, nâng cao năng lực vận chuyển và an toàn đối với hoạt động vận tải phục vụ hành khách trong dịp Tết.

- Chỉ đạo các đơn vị đang thi công trên đường bộ đang khai thác thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, phân luồng, hướng dẫn phương tiện lưu thông thông suốt, an toàn không để xảy ra tình trạng ùn tắc hoặc tai nạn giao thông trên các tuyến đường được giao quản lý.

- Tăng cường công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên hệ thống hạ tầng giao thông đường bộ, hệ thống an toàn giao thông trên các tuyến đường được giao quản lý, lưu ý trên các tuyến giao thông chính, các tuyến đường, đoạn tuyến đến các khu du lịch, khu vực tổ chức lễ hội.

- Chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải hành khách đường bộ, đường thủy nội địa tại các khu vực đầu mối giao thông trọng điểm (bến xe, nhà ga, bến thủy nội địa); phối hợp đảm bảo giao thông các tuyến đường có nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, đặc biệt là địa bàn thành phố Vinh, các tuyến đường cửa ngõ ra vào thành phố.

Thời điểm này, trong công tác tuần tra kiểm soát đối với xe kinh doanh vận tải, lực lượng CSGT tập trung kiểm tra phát hiện các lỗi như: Điều khiển xe quá thời gian quy định; không gắn thiết bị giám sát hành trình hoặc có gắn nhưng thiết bị không hoạt động... Ảnh tư liệu: N.Đ

Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; đôn đốc các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương thực hiện các nội dung của Công điện này; Cập nhật, tổng hợp báo cáo tình hình trật tự an toàn giao thông và kết thúc đợt cao điểm theo quy định của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã

Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đảm bảo phân công cụ thể, có danh mục công việc chi tiết, có phân công cơ quan chịu trách nhiệm và bố trí nguồn lực thực hiện. Trong quá trình thực hiện phải có giám sát, đôn đốc và tổng kết đánh giá định lượng bằng các chỉ tiêu cụ thể.

- Chỉ đạo các đơn vị chức năng tổ chức khảo sát, nghiên cứu, bố trí các điểm bán hoa, cây cảnh phục vụ nhu cầu mua sắm Tết của người dân trên địa bàn, bảo đảm các yêu cầu về trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị... Xử lý tình trạng lấn chiếm hành lang đường bộ, vỉa hè, lòng, lề đường để họp chợ, kinh doanh buôn bán, đổ rác, đặc biệt trong các dịp Lễ, Tết; tăng cường công tác giải tỏa hành lang, chống tái lấn chiếm trên các tuyến đường.

- Xử lý dứt điểm các vị trí bị sạt lở, hư hỏng trên các tuyến đường địa phương (đường huyện, đường xã); rà soát công tác bảo đảm an toàn giao thông trên đường bộ đang khai thác; xử lý theo thẩm quyền đối với các đơn vị quản lý công trình, các đơn vị thi công có hành vi vi phạm về bảo đảm an toàn giao thông các bất cập tại các bến khách ngang sông, dọc sông, các cầu treo. Đình chỉ hoạt động đối với các bến thủy nội địa không đủ điều kiện hoạt động, các phương tiện chở người không được đăng ký, đăng kiểm theo quy định.

CSGT tuyên truyền nhắc nhở đối với học sinh, lứa tuổi bắt đầu tham gia giao thông. Ảnh tư liệu: N.Đ

Đề nghị Khu quản lý đường bộ II

- Chỉ đạo thực hiện công tác bảo đảm an toàn kết cấu hạ tầng giao thông trên các tuyến Quốc lộ thuộc thẩm quyền quản lý; bảo đảm cho người và phương tiện giao thông lưu thông an toàn, thuận tiện nhằm hạn chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông.

- Rà soát bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn cho Nhân dân vui Xuân đón Tết . Có phương án tổ chức, điều tiết giao thông hợp lý, tuyệt đối không để xảy ra ùn tắc giao thông trên các tuyến Quốc lộ và cao tốc thuộc thẩm quyền.

Chỉ đạo Chi nhánh BỌT tuyến tránh thành phố Vinh và Công ty Trách nhiệm hữu hạn 02 Thành viên BOT QL.1 Cienco4- Tổng công ty 319 thực hiện đầy đủ, đúng quy định về quản lý, bảo trì, khai thác đường bộ đối với các công trình giao thông được giao quản lý; bố trí đầy đủ nhân lực, phương tiện tại các Trạm thu phí để điều tiết giao thông khi mật độ phương tiện tăng đột biến...