Thời sự Đồng chí Nguyễn Đức Trung kiểm tra hoạt động hệ thống camera giám sát an ninh, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông ở thành phố Vinh Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tin tưởng, hệ thống sẽ góp phần quan trọng trong việc bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, đặc biệt trong dịp đón năm mới 2025, Tết Nguyên đán Ất Tỵ và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đại hội Đảng lần thứ XIV.

Chiều 3/12, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đến tham quan, kiểm tra hoạt động hệ thống camera giám sát an ninh và xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Vinh.

Cùng dự có Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Nguyễn Thị Hồng Hoa - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đặng Thanh Tùng - Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Nguyễn Đình Lý - Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Hệ thống camera giám sát an ninh và xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Vinh được đặt tại Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an tỉnh Nghệ An.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành nghe giới thiệu quy mô, phần mềm, tính năng, tác dụng của hệ thống camera giám sát an ninh và xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Vinh. Ảnh: Phạm Bằng

Công an tỉnh cho biết, hệ thống có hơn 600 camera, lắp đặt tại 191 điểm mục tiêu trên địa bàn thành phố Vinh. Tất cả hệ thống camera trên đều tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) nhận diện thông minh đối tượng, phù hợp với xu hướng công nghệ mới 4.0; đã được kiểm tra, kiểm định theo đúng quy định.

Hệ thống camera được lắp đặt cơ bản bao phủ rộng khắp trên địa bàn thành phố Vinh, tập trung tại các nút giao thông như: vòng xuyến, ngã ba, ngã tư của các tuyến đường chính nội thị, các tuyến giao thông trọng điểm, các khu vực có trụ sở cơ quan, đơn vị, tất cả các cửa ngõ ra, vào thành phố và tại các mục tiêu trọng điểm liên quan đến an ninh, trật tự, kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội.

Theo Công an tỉnh, toàn bộ camera được truyền tín hiệu qua mạng cáp quang trực tiếp từ các điểm về 3 trung tâm gồm: Trung tâm Chỉ huy Công an tỉnh, Trung tâm Giám sát Công an thành phố Vinh, Trung tâm Giám sát phòng PC08 đảm bảo tính bảo mật và toàn vẹn dữ liệu.

Hệ thống có tính năng truy vết đối tượng. Khi có thông tin nghi vấn về đối tượng với một hoặc nhiều đặc điểm nhận dạng, hệ thống sử dụng phần mềm phân tích thông minh. Từ đó có thể hiển thị trực quan tuyến di chuyển của đối tượng trên bản đồ số, hình ảnh khoanh vùng đối tượng, phục vụ công tác điều tra. Ảnh: Phạm Bằng

Hệ thống lưu trữ, xử lý thông minh gồm 26 máy chủ, lưu trữ xử lý dữ liệu được quản lý tập trung, đồng bộ theo cơ chế phân loại tùy vào mức độ, tính chất quan trọng của loại thông tin, dữ liệu hình ảnh. Đối với dữ liệu quan trọng, dữ liệu lõi sau khi xử lý phục vụ công tác nghiệp vụ ngành Công an sẽ lưu trữ vĩnh viễn.

Hệ thống bao gồm 7 phần mềm: Phần mềm giao tiếp, quản lý, điều khiển hệ thống camera; Phần mềm phân tích và xử lý thông minh; Phần mềm bản đồ số trực quan quản trị các điểm camera; Phần mềm giám sát tổng thể và xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông; Phần mềm quản lý thông số, trạng thái, hiệu suất mạng và các thiết bị ngoại vi; Phần mềm quản lý sự kiện an toàn thông tin và phần mềm quản trị tường lửa cơ sở dữ liệu.

Công an tỉnh cho biết, hệ thống có nhiều tính năng, trong đó có một số tính năng, tác dụng quan trọng như: truy vết đối tượng; thiết lập tích hợp hỗ trợ phương án bảo vệ mục tiêu, dẫn đoàn và các phương án đảm bảo an ninh, trật tự khác.

Hỗ trợ đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, phát hiện lỗi và phục vụ công tác xử lý vi phạm giao thông, phát hiện các điểm ách tắc để triển khai các phương án phân luồng giao thông…

Hệ thống camera được lắp đặt cơ bản bao phủ rộng khắp trên địa bàn thành phố Vinh. Ảnh: Phạm Bằng

Đặc biệt, hệ thống sẽ là một phương án kỹ thuật quan trọng trong đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn, nhất là dịp Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đại hội Đảng lần thứ XIV; cũng như các sự kiện chính trị - xã hội quan trọng của tỉnh.

Công an tỉnh cũng cho biết, sau gần 1 tháng triển khai vận hành thử nghiệm, đến nay, hệ thống đã hỗ trợ Công an TP. Vinh, lực lượng Cảnh sát giao thông và Công an các tỉnh: Thanh Hóa, Hà Tĩnh... điều tra, xử lý 16 vụ, việc liên quan an ninh, trật tự, an toàn giao thông, vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

Điển hình, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an tỉnh phối hợp Công an phường Đông Vĩnh, TP.Vinh ngay trong đêm 21/11/2024, phát hiện, làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng liên quan đến hành vi đốt pháo nổ trái phép. Hiện Công an TP. Vinh đã tạm giữ hình sự 4 đối tượng.

Hệ thống có chức năng giám sát mạng lưới và điều hành giao thông với tính năng cảnh báo đám đông, đo đếm lưu lượng xe, tốc độ di chuyển phương tiện, mật độ giao thông trên đường giúp lực lượng CSGT kịp thời phát hiện các điểm ách tắc. Ảnh: Phạm Bằng

Ngày 28/10/2024, Trung tâm Thông tin chỉ huy phối hợp Công an phường Vinh Tân, TP. Vinh điều tra vụ mất trộm xe máy xảy ra lúc 10h ngày 28/10/2024 trước chung cư Tân Thịnh.

Trên cơ sở hình ảnh rõ nét về biển kiểm soát phương tiện, đối tượng sử dụng gây án và lộ trình di chuyển, sau 4 giờ gây án, Công an TP. Vinh đã bắt giữ 2 đối tượng. Tiếp tục mở rộng vụ án, truy vết qua hệ thống giám sát an ninh, công an làm rõ thêm 3 vụ trộm xe máy trên địa bàn TP. Vinh vào các ngày trước đó.

Ngoài ra, sau khi Công an tỉnh Nghệ An tổ chức nghiệm thu, chạy thử nghiệm chuẩn bị khai thác đưa vào sử dụng hệ thống, ý thức chấp hành Luật Giao thông, chấp hành pháp luật của người dân có nhiều chuyển biến tích cực hơn.

Qua nghe báo cáo, kiểm tra thực tế, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực, quyết tâm của Công an tỉnh trong thời gian ngắn đã triển khai dự án với quy mô rất lớn, công nghệ hiện đại.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị Công an tỉnh nghiên cứu mở rộng ở các địa bàn khác, tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân. Ảnh: Phạm Bằng

Với việc ứng dụng hệ thống camera giám sát an ninh và xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông có nhiều tính năng hiện đại, thông minh, đồng chí Nguyễn Đức Trung đánh giá rất có ý nghĩa; đồng thời, tin tưởng sẽ góp phần quan trọng trong việc bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, đặc biệt, trong dịp đón năm mới 2025, Tết Nguyên đán Ất Tỵ và tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đại hội Đảng lần thứ XIV.

Thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Công an tỉnh nghiên cứu mở rộng hệ thống ở các địa bàn khác; tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân hiểu tính năng, mục tiêu chính của hệ thống là hỗ trợ đảm bảo an ninh, trật tự, không phải theo dõi, giám sát, qua đó, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.