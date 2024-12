Thời sự Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự, chỉ đạo kiểm điểm Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Nghệ An Chiều 3/12, Đảng ủy Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy năm 2024. Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Nguyễn Thị Hồng Hoa - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đặng Thanh Tùng - Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Nguyễn Đình Lý - Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo, đại diện Văn phòng Tỉnh ủy và các ban Đảng.

Toàn cảnh Hội nghị kiểm điểm Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác

Trong năm 2024, Ban Thường vụ Đảng ủy đã lãnh đạo Công an tỉnh tham mưu cấp ủy, chính quyền tỉnh ban hành nhiều văn bản có tính chiến lược, dài hạn, bảo đảm thống nhất, xuyên suốt trong thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự.

Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an ninh quốc, giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc phức tạp, kéo dài hàng chục năm; bảo đảm an ninh dân tộc, biên giới, an ninh nông thôn, an ninh kinh tế, an ninh mạng.

Ban Thường vụ Đảng ủy đã lãnh đạo Công an tỉnh xác lập, đấu tranh, khám phá được 329 chuyên án, trong đó có 120 chuyên án lớn, gây tiếng vang, góp phần nâng cao vị thế của lực lượng an ninh Công an Nghệ An.

Đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Công tác phòng chống, tấn công, trấn áp các loại tội phạm được triển khai mạnh mẽ, hiệu quả. Nhờ đó, tội phạm trật tự xã hội giảm 22,07%; tỷ lệ khám phá án đạt 92,7%; riêng trọng án đạt 100%; không để tồn tại, phát sinh tội phạm theo kiểu “xã hội đen”.

Lãnh đạo công tác quản lý hành chính về an ninh, trật tự ngày càng bài bản, hiệu quả với nhiều cách làm quyết liệt, căn cơ, sáng tạo, nhất là tham mưu, chỉ đạo thực hiện tốt Đề án 06 của Chính phủ.

Năm 2024, Công an tỉnh đạt điểm số cải cách hành chính cao nhất từ trước đến nay (99,17/100), được Bộ Công an xếp thứ nhất về cải cách hành chính trong toàn lực lượng 9 năm liên tiếp; chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số xếp thứ 4 toàn lực lượng.

Đại tá Trần Hồng Quang - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh trình bày báo cáo kiểm điểm Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" được lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt nhiều kết quả nổi bật, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất. Đã xây dựng, duy trì 3.600 mô hình, điển hình.

Trong năm 2024, có 2 mô hình được Bộ Công an biểu dương nhân rộng toàn quốc; Thị xã Thái Hòa là địa phương cấp huyện đầu tiên trong cả nước được UBND tỉnh công nhận điển hình về phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". Công an tỉnh cũng là đơn vị tiên phong, điển hình trong các hoạt động an sinh xã hội.

Các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Với những thành tích nổi bật trên, Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục được các đơn vị trong Cụm thi đua số 6, Bộ Công an suy tôn, đề nghị Bộ Công an, Chính phủ tặng Cờ thi đua của Chính phủ.

Đảm bảo an ninh, trật tự, giữ ổn định cho tỉnh phát triển

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đánh giá cao tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, nghiêm túc, cầu thị của Ban Thường vụ Đảng ủy trong công tác kiểm điểm.

Nhấn mạnh, làm rõ hơn những kết quả nổi bật trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh rất chủ động, sâu sát, kịp thời, sáng tạo; triển khai nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trên các lĩnh vực đạt kết quả cao, đặc biệt là an ninh tôn giáo.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Tình hình tội phạm giảm sâu; đấu tranh, khám phá được nhiều chuyên án, vụ án lớn; triển khai quyết liệt công tác quản lý Nhà nước, đặc biệt là thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, giúp Nghệ An trở thành một trong những tỉnh đứng đầu cả nước. Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" được triển khai mạnh mẽ, có nhiều mô hình tiêu biểu cả nước.

Công an tỉnh đã phối hợp tốt với các ngành, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ; đơn vị đã luôn đi đầu trong công tác an sinh xã hội. Đặc biệt là tinh thần đoàn kết, thống nhất, tâm huyết, trách nhiệm, chia sẻ trong tập thể Ban Thường vụ, với vai trò hạt nhân, người đứng đầu của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh.

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung ghi nhận, nhiệt liệt biểu dương, đánh giá cao những kết quả mà Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh đạt được trong thời gian qua; đồng thời, trân trọng, cảm ơn những đóng góp của Công an tỉnh trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự, giữ vững sự ổn định cho xã hội, sự bình yên cho nhân dân, tạo điều kiện cho tỉnh phát triển kinh tế - xã hội.

Nêu rõ năm 2025 là năm đặc biệt quan trọng, năm cuối nhiệm kỳ, với nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, đây cũng là năm tỉnh phải nỗ lực, phấn đấu theo chỉ đạo của Trung ương là "tăng tốc, bứt phá" để thực hiện, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong phát triển kinh tế - xã hội.

Muốn đạt được kết quả trên, yếu tố quan trọng là phải đảm bảo an ninh, trật tự, đồng chí Nguyễn Đức Trung đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống, lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh, trật tự để tạo môi trường thực sự ổn định, giúp tỉnh thực hiện 3 nhiệm vụ quan trọng trong năm 2025: hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu của nhiệm kỳ; tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Đại hội Đảng lần thứ XIV; thực hiện cuộc cách mạng về sắp xếp tổ chức bộ máy.

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Nhấn mạnh 6 nhiệm vụ trọng tâm cho Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh cần tập trung tham mưu, triển khai quyết liệt các nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự, trước mắt là dịp đón năm mới 2025, Tết Nguyên đán Ất Tỵ, sau nữa là thời điểm đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng lần thứ XIV.

Bên cạnh đó, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại các âm mưu, ý đồ chống phá của các thế lực thù địch về an ninh quốc gia, với phương châm không để bị động, bất ngờ. Tiếp tục xử lý kịp thời, hiệu quả các vấn đề liên quan đến tôn giáo; hỗ trợ cho các dự án, nhất là các dự án trọng điểm của tỉnh.

Người đứng đầu Tỉnh ủy, UBND tỉnh cũng đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các biện pháp đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm; thực hiện tốt công tác điều tra, xử lý tội phạm.

Đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, các ban Đảng dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Lãnh đạo triển khai có hiệu quả Đề án xây dựng thành phố Vinh "sạch về ma túy"; tiếp tục thực hiện có hiệu quả hơn nữa Đề án 06 của Chính phủ; tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng các cấp ủy, tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh.

Cùng đó, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hướng về địa bàn, người dân; nâng cao hiệu lực, hiệu quả lực lượng công an xã chính quy, gắn với việc đẩy nhanh hoàn thành mục tiêu xây dựng trụ sở công an xã. Đặc biệt, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh - đảng bộ được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chọn làm đại hội điểm của tỉnh.