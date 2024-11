Pháp luật Tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông cho đội ngũ lái xe vận chuyển nguyên liệu mía ở Anh Sơn Đội CSGT-TT, Công an huyện Anh Sơn vừa phối hợp cùng Đội CSGT đường bộ số 2, thuộc Phòng CSGT (Công an tỉnh) tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông đường bộ cho đội ngũ lái xe vận chuyển mía trên địa bàn.

Tại buổi tuyên truyền vào chiều 29/11 với sự tham gia của gần 60 lái xe, cán bộ Đội CSGT-TT, Công an huyện Anh Sơn đã cảnh báo về các lỗi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông như: vi phạm nồng độ cồn, ma túy, chạy quá tốc độ, vượt sai quy định...; yêu cầu các chủ doanh nghiệp, lái xe không chở hàng vượt quá trọng tải, quá khổ giới hạn của xe, không tự ý thay đổi kích thước thành thùng xe; hướng dẫn các biện pháp bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông...

Đội ngũ lái xe ký cam kết chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ. Ảnh: PV

Đội CSGT-TT, Công an huyện Anh Sơn đã tổ chức cho đội ngũ lái xe ký cam kết chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ, lái xe an toàn, đảm bảo an toàn giao thông.

Theo Đội CSGT-TT, Công an huyện Anh Sơn, hiện nay người dân trên địa bàn huyện Anh Sơn bắt đầu thu hoạch mía niên vụ 2024 - 2025, nên số lượng xe tải vận chuyển mía lưu thông tăng cao. Việc tuyên truyền cho đội ngũ lái xe vận chuyển mía, ngoài mục tiêu nâng cao ý thức trong việc chấp hành các quy định của Luật Giao thông đường bộ, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, còn đề cao trách nhiệm, đạo đức người lái xe, góp phần xây dựng văn hóa giao thông.