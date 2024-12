Pháp luật Nghệ An ban hành Công điện về Nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông UBND tỉnh vừa ban hành Công điện số 49/CĐ-UBND ngày 21/12 về việc nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Để tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) trong thời gian tới, nhất là trong dịp cao điểm Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, thực hiện Công điện số 132/CĐ-TTg ngày 12/12/2024 của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao:

Tập trung chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể để triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Luật Đường bộ và các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật được thực hiện thống nhất, đồng bộ từ ngày 01/01/2025.

Chương trình tuyên truyền “Tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới” do Ban An toàn giao thông tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tại Trường Đại học Vinh vào sáng 21/5. Ảnh tư liệu: An Quỳnh

Tăng cường thực hiện có hiệu quả các giải pháp bảo đảm TTATGT tại Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Kế hoạch số 205-KH/TU ngày 04/10/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm TTATGT trong tình hình mới; đồng thời tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về bảo đảm TTATGT. Tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ vi phạm chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực giao thông, hoặc không thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Rà soát toàn diện đánh giá những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong việc thực hiện các nội dung chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và chương trình, kế hoạch của UBND tỉnh. Đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm khắc phục những hạn chế, tồn tại và các giải pháp nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao để thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới.

Đồng thời, đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về TTATGT, tập trung vào đối tượng lứa tuổi học sinh và các bậc phụ huynh, vận động đến từng gia đình không giao xe cho học sinh khi chưa đủ điều kiện điều khiển; nâng cao ý thức, phẩm chất của lực lượng thực thi pháp luật về TTATGT; đa dạng hóa hình thức, nội dung tuyên truyền pháp luật về TTATGT, xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng.

Chỉ đạo đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, điều hành giao thông; kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu về giao thông giữa các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan (Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Cục Thuế, Cục Hải quan...).

Chủ động xây dựng kế hoạch bảo đảm TTATGT trong dịp cao điểm Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và Lễ Hội xuân 2025, nhằm phòng ngừa tai nạn giao thông và giữ gìn TTATGT phục vụ Nhân dân vui Xuân, đón Tết.

Công an tỉnh

Tập trung chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, hành vi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng (như vi phạm quy định về nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá khổ, quá tải trọng, “cơi nới” thành thùng xe... đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm của xe mô tô kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa thông qua ứng dụng gọi xe trên mạng, xem xét trách nhiệm của đơn vị quản lý ứng dụng kết nối công nghệ khi có nhiều phương tiện vi phạm pháp luật về TTATGT.

Người dân tham gia trả lời các câu hỏi tình huống khi tham gia giao thông tại chương trình tuyên truyền “Toàn dân xây dựng văn hóa giao thông an toàn” năm 2024 do Ban ATGT tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức tại huyện Đô Lương vào sáng 7/5. Ảnh tư liệu: Đ.C



Tập trung xây dựng, hoàn thiện các Trung tâm thông tin chỉ huy giao thông và Trung tâm giám sát, điều hành giao thông; tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, hệ thống camera giám sát để phát hiện và xử lý vi phạm. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về TTATGT; phát động phong trào toàn dân lên án, phát hiện và cung cấp tài liệu phản ánh vi phạm pháp luật về TTATGT để lực lượng Cảnh sát giao thông xử lý theo quy định.

Xây dựng kế hoạch bảo đảm TTATGT trong đợt cao điểm Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Ất Tỵ và Lễ hội Xuân năm 2025, trong đó cần chỉ đạo tập trung huy động tối đa lực lượng tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm TTATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy, chú trọng kiểm tra, phát hiện và xử phạt các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính gây ra tai nạn giao thông; lên phương án ngăn chặn các vụ đua xe trái phép, tụ tập gây rối trật tự công cộng, cương quyết trấn áp mọi hành vi chống người thi hành công vụ. Chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông thực hiện chế độ trực, báo cáo tình hình tại nạn giao thông trong đợt cao điểm Tết về UBND tỉnh và Thường trực Ban ATGT tỉnh theo quy định.

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo đôn đốc, đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 21/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch của UBND tỉnh về tăng cường công tác bảo đảm TTATGT cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới; chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về TTATGT trong các cơ sở giáo dục. Mở các đợt tuần tra kiểm soát theo chuyên đề để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các hành vi vi phạm có nguy cơ gây tai nạn đối với lứa tuổi học sinh; phối hợp chặt chẽ với ngành Giáo dục và Đào tạo, chính quyền địa phương, các cơ sở giáo dục để quản lý, răn đe, giáo dục, phòng ngừa sai phạm đối với các em học sinh; nghiên cứu tham mưu bổ sung các quy định về trách nhiệm của gia đình, nhà trường trong việc quản lý, giáo dục học sinh sử dụng phương tiện xe máy tham gia giao thông an toàn theo quy định của pháp luật;

Phối hợp với các phương tiện thông tin, báo chí để tuyên truyền việc chấp hành pháp luật về TTATGT, nhất là trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trong đó tập trung vào các hành vi vi phạm phổ biến và chế tài xử lý theo quy định của pháp luật.

Kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển xe máy. Ảnh tư liệu: Đ.C

Sở Giao thông vận tải

Xây dựng Kế hoạch bảo đảm ATGT trong dịp Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân 2025, trong đó chú trọng kế hoạch vận tải khách Tết; chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bố trí đủ số lượng phương tiện, bảo đảm tình trạng kỹ thuật tốt của phương tiện, nâng cao năng lực vận chuyển và an toàn đối với hoạt động vận tải phục vụ hành khách trong dịp Tết. Các đơn vị đang thi công trên đường bộ đang khai thác thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, phân luồng, hướng dẫn phương tiện lưu thông thông suốt, an toàn không để xảy ra tình trạng ùn tắc hoặc tai nạn giao thông.

Tăng cường triển khai công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên hệ thống hạ tầng giao thông đường bộ, hệ thống ATGT trên các tuyến đường được giao quản lý, lưu ý trên các tuyến giao thông chính, các tuyến đường, đoạn tuyến đến các khu du lịch, khu vực tổ chức lễ hội. Đôn đốc các địa phương, đơn vị tăng cường ra quân giải tỏa vi phạm, chống tái lấn chiếm hành lang ATGT.

Đẩy mạnh thực hiện về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ với một số công trình hiện đại; đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng giao thông, đặc biệt là các dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải.

Tiếp tục rà soát các “điểm đen”, “điểm tiềm ẩn” tai nạn giao thông và các bất hợp lý trong tổ chức giao thông trên các tuyến đường được giao quản lý để đề ra phương án, kế hoạch, lộ trình giải quyết khắc phục. Xem xét, xử lý trách nhiệm các đơn vị đã được kiến nghị nhiều lần nhưng chậm khắc phục các “điểm đen”, “điểm tiềm ẩn” để xảy ra ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng.

Tăng cường chỉ đạo chấn chỉnh, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe; rà soát, hoàn thiện các tiêu chuẩn, điều kiện về cơ sở vật chất đối với các cơ sở đào tạo lái xe. Nâng cao chất lượng công tác đăng kiểm, kiểm định phương tiện. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác đào tạo, sát hạch, quản lý lái xe và công tác đăng kiểm phương tiện.

Thường trực Ban ATGT tỉnh

Chủ trì phối hợp với các Sở, ngành liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chỉ đạo của UBND tỉnh trong công tác bảo đảm TTATGT; kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo xử lý các vấn đề nổi lên trong công tác bảo đảm TTATGT. Hàng quý, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện và tham mưu UBND tỉnh các giải pháp chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục các vấn đề tồn tại trong công tác bảo đảm TTATGT.

Ban An toàn giao thông tỉnh Nghệ An phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Lễ trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1, năm học 2024 - 2025 với chủ đề “Giữ trọn ước mơ”. Ảnh tư liệu: Đ.C

Phổi hợp với Sở Giao thông vận tải, Khu quản lý đường bộ II và các địa phương tổ chức rà soát, phát hiện và đề xuất các phương án kịp thời xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông và bất cập về tổ chức giao thông trên các tuyến giao thông thuộc địa bàn toàn tỉnh.

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm TTATGT. Cập nhật, tổng hợp báo cáo tình hình TTATGT và kết thúc đợt cao điểm theo quy định.