Điểm cho thuê bán cây cảnh Tết tại TP.Vinh tăng giá chóng mặt

Dạo quanh các tuyến phố lớn trên địa bàn TP Vinh thời điểm hiện tại, không khó để nhận ra hầu hết những vị trí mặt tiền đã được các tiểu thương thuê để bán hoa, cây cảnh Tết, số vị trí trống còn lại ngày càng ít đi, sự cạnh tranh để có một suất bán hoa ngày càng gắt gao khi Tết đã cận kề.

Các khu đất trống tại Đại lộ Lê Nin đã được tiểu thương thuê kín để bán hoa, cây cảnh Tết. Ảnh: Nguyên Châu

Anh Phong, xã Nghi Phú, TP Vinh cho biết: Ngay từ đầu tháng Chạp, tôi đã đi tìm các điểm đất trống để đặt vấn đề thuê kinh doanh hoa, cây cảnh Tết. Lợi thế của tôi là nhà gần với đường Đại lộ Lê Nin - Tuyến đường hoa chính của thành phố nên may mắn tìm được vị trí phù hợp với mức giá vừa phải là 1 triệu đồng/m2, nếu thời điểm này mới bắt đầu tìm thì sẽ không còn vị trí nào nữa, nếu có cũng xa khu vực trung tâm hoặc giá cao ngất ngưởng, từ 3-4 triệu đồng/1 m2.

Không được may mắn như anh Phong, anh Nguyễn Văn Hải, ở Hải Phòng cũng tìm về TP. Vinh để bán đào quất Tết. Do ở xa, lại phải vận chuyển số lượng hàng lớn, không có người quen nên anh phải chấp nhận thuê một vị trí ở cách xa khu trung tâm thành phố, gần với Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Anh Hải thở dài: “Mình đến thuê muộn quá, đã hết các vị trí đẹp, phải thuê ở xa nhưng giá thành cũng rất cao, lên đến 1,5 triệu đồng/m2, tính ra cũng mất trên 20 triệu tiền mặt bằng. Giờ chỉ mong buôn may bán đắt, đông khách để có thể bù đắp số tiền thuê đất đã bỏ ra...”.

Tiểu thương TP.Vinh hiện đang thuê đất bán cây cảnh Tết với giá cao. Ảnh: Nguyên Châu

Theo ghi nhận của P.V, tuyến Đại lộ Lê Nin hiện có hàng chục khu vực cho thuê mặt bằng để bán hoa, cây cảnh dịp Tết. Các tiểu thương thuê chủ yếu là người trên địa bàn tỉnh, một số ít từ các làng hoa, cây cảnh tỉnh bạn đổ về. Hiện các vị trí bán hoa trên tuyến đường này cơ bản đã được thuê hết. Các chủ đất có thể là hộ gia đình cũng có thể của doanh nghiệp, tổ chức...



Theo khảo sát, hiện giá thuê mặt bằng kinh doanh hoa, cây cảnh Tết trên địa bàn TP Vinh dao động từ 1 - 3 triệu đồng/m2, vị trí đắc địa có giá cao hơn, trung bình mỗi vị trí thuê có giá từ 10 - 40 triệu đồng.

Các vị trí đất cho thuê để bán hoa, cây cảnh Tết . Ảnh: Nguyên Châu

Tìm hiểu được biết, các vị trí đất trống, đường đẹp ở thành phố Vinh đều đã được thuê từ tháng 10, 11 Âm lịch. Một số người thuê đất với diện tích lớn rồi phân lô nhỏ để cho thuê lại kiếm lời.



Giá thuê đất kinh doanh hoa Tết tại TP Vinh hiện dao động từ 1 - 3 triệu đồng/m2. Ảnh: Nguyên Châu

Qua trao đổi, đại diện lãnh đạo TP Vinh cho biết: “Nhu cầu bán hoa, cây cảnh dịp Tết ngày càng lớn trong khi quỹ đất ngày càng bị thu hẹp nên việc lấn chiếm hành lang an toàn giao thông để kinh doanh hoa, cây cảnh diễn ra rất phổ biến nhất là trong dịp Tết, do đó, lực lượng chức năng của thành phố sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm vấn đề này. Song song với đó, thành phố sẽ đẩy nhanh tiến độ xây dựng chợ hoa, cây cảnh tại xã Nghi Ân để các tiểu thương có vị trí bán hoa thuận lợi, hạn chế việc tranh nhau thuê mặt bằng kinh doanh dịp Tết với giá cao.