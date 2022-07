Điểm đặc biệt của lịch thi đấu lượt về V.League 2022; Việt Nam và Thái Lan vào bán kết Giải U18 nữ Đông Nam Á

(Baonghean.vn) - Lượt về giải VĐQG Night Wolf V.League 2022 sẽ nghỉ 2 tuần để ĐTQG Việt Nam tập trung nhằm chuẩn bị cho AFF Cup 2022; Hơn U18 nữ Indonesia 3 điểm nên U18 nữ Việt Nam và U18 nữ Thái Lan đã chia nhau 2 vị trí dẫn đầu bảng A, qua đó chắc chắn giành 2 vé của bảng này vào bán kết. Đó là những thông tin thể thao nổi bật 24h qua.

Lịch thi đấu lượt về V.League 2022 có gì đặc biệt?

Lượt về giải VĐQG Night Wolf V.League 2022 sẽ nghỉ 2 tuần để ĐTQG Việt Nam tập trung nhằm chuẩn bị cho AFF Cup 2022.

V.League 2022 có tổng cộng 26 vòng đấu, thi đấu theo thể thức lượt đi, lượt về trên sân nhà và sân khách. Lượt đi với 13 vòng đấu sẽ kết thúc vào ngày 20/8 tới đây. Hôm qua, BTC đã ban hành lịch thi đấu lượt về. Theo đó, lượt về sẽ bắt đầu bằng vòng 14 (từ ngày 26-28/8) với các trận đấu: SLNA vs Hà Nội FC (sân Vinh), Nam Định vs SHB.ĐN (sân Thiên Trường), Sài Gòn vs Hà Tĩnh (sân Thống Nhất), Hải Phòng vs CLB TP.HCM (sân Lạch Tray), Bình Định vs Bình Dương (sân Quy Nhơn), Viettel vs Thanh Hóa (sân Hàng Đẫy).

Giải U18 nữ Đông Nam Á: Việt Nam và Thái Lan vào bán kết

Tối 28/7, Thái Lan đã gặp Indonesia trong trận đấu thứ hai của lượt thứ tư bảng A giải U18 nữ Đông Nam Á 2022. Với trình độ chuyên môn vượt trội, U18 nữ Thái Lan đã đánh bại đội chủ nhà với tỷ số 3-0.

Sau lượt trận thứ tư, U18 nữ Việt Nam và U18 nữ Thái Lan cùng có 9 điểm sau 3 trận đấu. Trong khi đó, U18 nữ Indonesia chỉ có 6 điểm và đã thi đấu hết 4 trận của vòng bảng (2 đội cùng bảng là Campuchia và Singapore toàn thua sau 3 trận).

Chelsea nhắm tới 3 mục tiêu sau khi bị Barca 'cướp' mất Kounde

Chelsea hiện đã chuyển sang 3 mục tiêu khác sau khi Jules Kounde chuẩn bị ký hợp đồng với Barcelona. Hậu vệ của Sevilla tưởng như đã gia nhập The Blues đã để mất một cách bất ngờ.

Kounde từ lâu đã nằm trong danh sách mong muốn của HLV Thomas Tuchel. The Blues thậm chí đã đạt được thỏa thuận 55 triệu bảng với Sevilla. Tuy nhiên, Barca đã nhảy vào cuộc và "nẫng" mất trung vệ người Pháp.

Nguồn tin độc quyền của Sport cho hay, Barca đã đồng ý trả trước cho Sevilla 51 triệu bảng. Con số này thấp hơn đề nghị của Chelsea nhưng điều quan trọng là Kounde muốn gia nhập đội bóng xứ Catalan. Anh nhanh chóng gật đầu lời đề nghị hợp đồng thời hạn 4 năm với Barca.

Báo Italia: Liverpool đồng ý bán Firmino cho Juventus

Theo Corriere dello Sport, Liverpool đã đồng ý bán tiền đạo Roberto Firmino cho Juventus. Đây là cầu thủ mà HLV Juergen Klopp muốn giữ ở lại Anfield.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano đã tuyên bố rằng Klopp muốn tuyển thủ Brazil ở lại Merseyside. Tuy nhiên theo Corriere dello Sport, Liverpool đã phớt lờ mong muốn của vị HLV người Đức.

Tờ báo của Italia tin rằng mức phí 19 triệu bảng đã được thỏa thuận giữa Lữ đoàn đỏ và Juventus, với việc Firmino hiện đang trên đường đến Turin.

Juventus đã hy vọng ký hợp đồng với Timo Werner từ Chelsea, và cũng đã cố gắng ký hợp đồng với tiền đạo Anthony Martial của Man United. Tuy nhiên, sau khi gặp khó khăn trong việc theo đuổi bộ đôi này, Juventus dường như đã đạt được thỏa thuận ký hợp đồng với Firmino.

Ronaldo đã nhận được đề nghị từ một CLB, cầu xin MU ra giá chuyển nhượng

Truyền thông Anh đưa tin, siêu sao Cristiano Ronaldo nói với BLĐ Man United rằng anh đã có đề nghị từ một đội bóng và cầu xin Quỷ đỏ đưa ra mức giá chuyển nhượng mong muốn để thương vụ có thể hoàn tất.

Nguồn tin này cũng nhấn mạnh thêm, Man United đã từ chối và nói rằng họ sẽ không để Ronaldo ra đi. Quỷ đỏ cũng không đồng ý với đề xuất rằng họ chỉ nên để Ronaldo ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do vì những gì được mô tả là "lòng trung thành" của cầu thủ 37 tuổi với câu lạc bộ.