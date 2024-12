Pháp luật Điểm quan trọng trong đào tạo, cấp đổi GPLX kể từ ngày 1/1/2025 Giấy phép lái xe ô tô quá hạn 1 ngày phải thi lại lý thuyết; Giấy phép lái xe bị mất, còn hạn sử dụng sẽ được xét cấp đổi ngay là những điểm đáng chú ý tại Thông tư số 35/2024 quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe (GPLX) vừa được Bộ Giao thông vận tải (GTVT) ban hành và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2025.

Giấy phép lái xe ô tô quá hạn 1 ngày phải thi lại lý thuyết

Thông tư số 35/2024 có nhiều thay đổi so với quy định hiện hành liên quan đến người có GPLX quá thời hạn sử dụng. Theo đó, người có GPLX các hạng B, C1, C, D1, D2, D, BE, C1E, CE, D1E, D2E, DE quá thời hạn sử dụng dưới 1 năm kể từ ngày hết hạn phải sát hạch lý thuyết theo quy định. GPLX quá hạn từ 1 năm trở lên kể từ ngày hết hạn phải sát hạch lý thuyết, thực hành lái xe trong hình và trên đường trường.

Thông tư mới của Bộ GTVT cũng quy định: Người có GPLX thuộc các hạng nêu trên bị mất nhưng quá thời hạn sử dụng dưới 1 năm, phải dự sát hạch lý thuyết; quá hạn từ 1 năm trở lên kể từ ngày hết hạn phải sát hạch cả lý thuyết và thực hành. GPLX thuộc trường hợp này phải có tên trong hồ sơ của sở GTVT, không thuộc trường hợp đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý.

Tại Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ vừa được Quốc hội thông qua quy định: Người có GPLX được đổi, cấp lại trước thời hạn ghi trên GPLX. Điều này có nghĩa là người có GPLX quá hạn dù chỉ 1 ngày khi muốn đổi sang GPLX mới sẽ phải sát hạch lại.

Vì vậy, tại Thông tư 35/2024 của Bộ GTVT hướng dẫn thi hành Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, Bộ GTVT quy định: Người có GPLX quá hạn dưới 1 năm sẽ phải thi lại lý thuyết, quá hạn trên 1 năm sẽ phải thi lại thực hành.

Liên quan đến cấp lại GPLX, tại thông tư mới, Bộ GTVT cho phép người có GPLX bị mất, còn thời hạn sử dụng được xét cấp lại ngay mà không phải chờ xác minh. Việc cấp lại GPLX bị mất thực hiện theo quy định của thông tư này. Thêm vào đó, Bộ GTVT quy định không cấp lại GPLX đối với các trường hợp: GPLX không có trong hệ thống thông tin GPLX tại Cục Đường bộ Việt Nam, bảng kê danh sách cấp GPLX (sổ quản lý); chưa cấp lại GPLX đối với người vi phạm trật tự ATGT chưa thực hiện xong yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết, xử lý vụ việc vi phạm.

Để làm được điều này theo đại diện của Cục Đường bộ Việt Nam là do ở thời điểm hiện tại công nghệ đã phát triển, lực lượng CSGT có thể cập nhật ngay vào dữ liệu xử lý vi phạm đối với các trường hợp bị tạm giữ hay bị tước GPLX. Cơ quan cấp đổi sẽ cập nhật vào cơ sở dữ liệu để kiểm tra và cấp lại GPLX.

Thời gian khóa học

Theo Thông tư của Bộ GTVT, có thể học lý thuyết theo hình thức tập trung hoặc đào tạo từ xa, tự học có hướng dẫn.

Đáng chú ý, Bộ GTVT yêu cầu tất cả các hạng GPLX ô tô phải học lý thuyết đầy đủ theo hình thức tập trung hoặc đào tạo từ xa, tự học có hướng dẫn.

Trong đó, người có nhu cầu cấp GPLX các hạng: B, C1, C, D1, D2, D, BE, C1E, CE, D1E, D2E và DE phải học đủ chương trình lý thuyết theo quy định và được lựa chọn một trong các hình thức học như: Tập trung tại cơ sở đào tạo lái xe hoặc đào tạo từ xa, tự học có hướng dẫn theo quy định của pháp luật về hoạt động đào tạo và sát hạch lái xe.

Đối với nội dung học thực hành lái xe phải học theo hình thức tập trung tại cơ sở đào tạo lái xe.

Về thời gian đào tạo lái xe ô tô, thông tư mới của Bộ GTVT quy định: Thời gian ôn tập, kiểm tra hết môn và nghỉ lễ, Tết để xây dựng tổng thời gian khóa đào tạo trong chương trình đào tạo lái xe không quá 90 ngày.

Thời lượng các môn học, số km xe chạy ở thông tư mới lần đầu tiên được gọi là tối thiểu so với quy định cũ. Thời gian toàn khóa học cũng bị hạn chế ở mức tối đa không quá 90 ngày với tất cả các hạng đào tạo.

Quy định mới cũng nêu rõ: Người học lái xe được kiểm tra kết thúc môn học khi tham dự tối thiểu 70% thời gian học các môn lý thuyết; học đủ thời gian và tối thiểu 50% số km học thực hành lái xe trên sân tập lái; học đủ số km và tối thiểu 50% thời gian học thực hành lái xe trên đường.

Bỏ môn nghiệp vụ vận tải

Điểm mới của Thông tư mới là bỏ môn nghiệp vụ vận tải. Tên gọi và thời lượng các môn học lý thuyết còn lại hầu như không thay đổi.

Người học GPLX các hạng B, C1 học lý thuyết với các nội dung: Pháp luật về giao thông đường bộ; kỹ thuật lái xe; cấu tạo và sửa chữa thông thường; đạo đức, văn hóa giao thông và phòng chống tác hại của rượu, bia khi tham gia giao thông; học phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông.

Nghiệp vụ vận tải là môn học lý thuyết dành cho tài xế chuyên nghiệp, từ hạng B2 (cũ) trở lên. Như vậy, khi bỏ phần học này ở chương trình đào tạo lái xe mới có thể hiểu tất cả GPLX các hạng sẽ đều không còn là chuyên nghiệp.

Đối với các tài xế chuyên nghiệp phải được tập huấn và chứng nhận nghiệp vụ khác nhau tại doanh nghiệp theo các quy định của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công Thương, ví dụ như giấy chứng nhận tập huấn nghiệp vụ lái xe kinh doanh vận tải.

Môn thực hành lái xe, về cả nội dung, số giờ học và quãng đường xe chạy tính cho một học viên không thay đổi.