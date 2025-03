Điểm tựa vững vàng nơi biên cương

Nghệ An cuối tuần

Những năm qua, bên cạnh bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, BĐBP Nghệ An đã triển khai hiệu quả việc phân công đảng viên biên phòng phụ trách hộ gia đình khu vực biên giới; cán bộ Biên phòng tăng cường giữ chức danh Phó Bí thư Đảng ủy xã biên giới; đảng viên Biên phòng sinh hoạt tạm thời tại chi bộ thôn, bản địa bàn xung yếu, phức tạp. Qua đó, trở thành " điểm tựa" vững chắc, góp phần củng cố hệ thống chính trị cơ sở, đảm bảo yên dân, yên địa bàn, yên biên giới.

Trước đây, cuộc sống của gia đình ông Xồng Nhìa Lỳ (60 tuổi) ở bản Mông Phá Lõm, xã Tam Hợp (Tương Dương) quanh quẩn với đói nghèo. Năm 2022, gia đình ông được Đồn Biên phòng Tam Hợp phân công Đại úy Nguyễn Kim Trọng - Đội trưởng Đội Vận động quần chúng trực tiếp “cầm tay chỉ việc” giúp đỡ phát triển kinh tế.

Đến nay, trang trại của ông Xồng Nhìa Lỳ đã có hơn 20 con trâu, bò, đàn dê gần chục con, đàn gia cầm 60 con, 1 ha nghệ đỏ, 1 ha sắn, 2 ao nuôi cá trắm cỏ, rô phi… cho thu nhập bình quân chừng 100 triệu đồng/năm.

Nhờ sự giúp đỡ của đảng viên quân hàm xanh, gia đình ông Xồng Nhìa Lỳ đã vươn lên thoát nghèo. Ảnh: Khánh Ly

“Khi bắt tay gây dựng trang trại, gia đình gặp rất nhiều khó khăn nhưng được BĐBP và địa phương giúp đỡ kéo dây điện, hỗ trợ con giống, tập huấn khoa học, kỹ thuật… đã tiếp thêm cho tôi động lực, quyết tâm thoát nghèo” - ông Xồng Nhìa Lỳ bày tỏ.

Tương tự, gia đình bà Quang Thị Loan ở bản Văng Môn, xã Tam Hợp đã được Đồn Biên phòng Tam Hợp hỗ trợ 17 triệu đồng tiền vốn ban đầu để nuôi 7 con dê, đồng thời được các đảng viên quân hàm xanh giúp đỡ ngày công, vật liệu làm chuồng trại đúng kỹ thuật; hướng dẫn, giúp đỡ gia đình cách chăm sóc vật nuôi.

Chỉ sau hơn 1 năm, đàn dê đã sinh trưởng và tăng số lượng gấp hơn 3 lần. Đây là nền tảng cho gia đình bà Loan phát triển kinh tế, ổn định đời sống và là mô hình mẫu để các hộ dân trong vùng học tập, làm theo.

Cán bộ Đồn Biên phòng Tam Hợp trao đổi với người dân bản Phá Lõm, xã Tam Hợp (Tương Dương) và cán bộ địa phương về mô hình trồng đào cảnh. Ảnh: Khánh Ly

Trao đổi với chúng tôi, Đại úy Nguyễn Kim Trọng cho hay: “Khi được phân công phụ trách hộ, tôi đã tìm hiểu hoàn cảnh thực tế và nhu cầu, nguyện vọng của từng gia đình để đề xuất với Ban Chỉ huy Đồn lựa chọn cách giúp đỡ phù hợp, hiệu quả, giúp người dân vươn lên xóa đói, giảm nghèo”.

Hộ ông Xồng Nhìa Lỳ, bà Quang Thị Loan là hai trong số nhiều hộ gia đình ở xã Tam Hợp được lựa chọn để thực hiện mô hình “Sẻ chia 50”. Theo đó, các đảng viên quân hàm xanh của Đồn Biên phòng Tam Hợp hỗ trợ con giống, cây giống cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, có nguồn lực để chăn nuôi (lao động, đất canh tác) và quyết tâm thoát nghèo. Khi vật nuôi, cây trồng phát triển tốt, lợi nhuận sẽ được chia đôi (người dân 50%, người đầu tư 50% để hỗ trợ cho các hộ khác); còn nguồn vốn ban đầu vẫn tiếp tục được duy trì.

Thiếu tá Bùi Đức Long - Đồn Biên phòng Tri Lễ hướng dẫn người dân bản Pà Khốm, xã Tri Lễ (Quế Phong) trồng cây phát triển kinh tế. Ảnh: Hải Thượng Thiếu tá Bùi Đức Long - Đồn Biên phòng Tri Lễ hướng dẫn người dân bản Pà Khốm, xã Tri Lễ ( Quế Phong) phát triển kinh tế. Ảnh: Hải Thượng

Tại xã vùng biên Tri Lễ (huyện Quế Phong), ngay khi được phân công tham gia sinh hoạt Đảng tạm thời tại bản Pà Khốm và phụ trách giúp đỡ các hộ gia đình khó khăn, Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Bùi Đức Long thuộc Đội Vận động quần chúng Đồn Biên phòng Tri Lễ đã tập trung cùng chi bộ và các ban, ngành đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, giúp đỡ đồng bào trên địa bàn phát triển kinh tế gắn với thế mạnh sản xuất truyền thống như trồng măng đắng, trồng đào, phát triển chăn nuôi trâu, bò, gà đen bản địa để nâng cao thu nhập và ổn định chất lượng cuộc sống.

Thượng tá Hồ Thanh Quang - Chính trị viên Đồn Biên phòng Tri Lễ cho biết: Thực hiện Chỉ thị số 681 của Đảng ủy BĐBP về phân công đảng viên Biên phòng phụ trách các hộ gia đình khu vực biên giới, Đồn Biên phòng Tri Lễ đã phân công các đồng chí Chỉ huy đơn vị tham gia hỗ trợ, giúp đỡ từ 10 đến 15 hộ gia đình, các đảng viên khác tham gia quản lý từ 15-20 hộ.

Bên cạnh đó, đồn kêu gọi sự ủng hộ của tập thể, cá nhân, các nhà hảo tâm giúp đỡ, hỗ trợ kinh phí, cây, con giống để xây dựng các mô hình kinh tế ở vùng sâu, vùng xa, giúp các hộ đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Cán bộ đồn biên phòng Mường Ải (Kỳ Sơn) hướngdẫnngười dân sử dụng máy cày mi ni. Ảnh: Khánh Ly Cán bộ Đồn Biên phòng Na Ngoi (Kỳ Sơn) hướng dẫn người dân chăm sóc vật nuôi. Ảnh: Khánh Ly

Đại tá Nguyễn Văn Hậu - Chủ nhiệm Chính trị BĐBP tỉnh cho biết: Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 681, Đảng ủy BĐBP Nghệ An đã phân công 570 đảng viên phụ trách 2.474 hộ gia đình ở khu vực biên giới. Đúng với tinh thần đảng viên đi trước, các đảng viên quân hàm xanh phụ trách các hộ gia đình đặc biệt khó khăn ở biên giới đã bám địa bàn, bám cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để đề xuất với Ban Chỉ huy đồn phối hợp với chính quyền các địa phương tuyên truyền, hướng dẫn bà con phát triển sản xuất, xây dựng và nhân rộng các mô hình mới đem lại hiệu quả kinh tế, tạo sinh kế bền vững cho đồng bào.

Trong 5 năm qua, lực lượng đảng viên quân hàm xanh đã tham gia triển khai 57 mô hình giúp dân phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo. Qua đó, góp phần thắp lửa niềm tin, ý chí vươn lên thoát nghèo của đồng bào các dân tộc nơi biên giới.

Cán bộ Đồn Biên phòng Thông Thụ thăm gia đình CCB Lương Văn Hồng ở bản Mường Piệt, xã Thông Thụ, huyện Quế Phong. Ảnh tư liệu: Nguyễn Đạo Cán bộ Đồn Biên phòng Thông Thụ hướng dẫn người dân xã Mường Piệt (Quế Phong) nuôi thỏ phát triển kinh tế hộ. Ảnh tư liệu: Nguyễn Đạo BĐBP Nậm Càn giúp gia đình ông Và Chứ Rùa bản Nậm Càn, xã Nậm Càn, Kỳ Sơn thu hoạch lúa hè thu. Ảnh: Hải Thượng

Cùng với việc phân công đảng viên phụ trách hộ gia đình khu vực biên giới, Đảng ủy BĐBP Nghệ An tiếp tục duy trì 5 cán bộ Đồn Biên phòng tham gia cấp ủy các huyện biên giới, 2 đồng chí tham gia HĐND cấp huyện, 23 đồng chí tham gia HĐND cấp xã; 27 đồng chí tăng cường làm Phó Bí thư Đảng ủy các xã biên giới; giới thiệu 77 đảng viên BĐBP chuyển sinh hoạt tạm thời về các chi bộ thôn, bản phức tạp, xung yếu.

Qua đó, góp phần củng cố hệ thống chính trị cơ sở. Chỉ tính trong năm 2024, đội ngũ này tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương củng cố, kiện toàn 118 chi bộ, 82 tổ chức chính trị - xã hội, kết nạp được 101 đảng viên mới.

Trung tá Hồ Xuân Tuyến - cán bộ biên phòng tăng cường làm Phó Bí thư Đảng ủy xã Tam Quang (Tương Dương) tham gia sinh hoạt Hội người cao tuổi tại xã. Ảnh: Hải Thượng Cán bộ Đồn biên phòng Nậm Cắn trao đổi cán bộ bản Huồi Pốc, xã Nậm Cắn ( huyện Kỳ Sơn). Ảnh: Khánh Ly

Điển hình như Chi bộ bản Tùng Hương (xã Tam Quang, huyện Tương Dương) trước đây gặp nhiều khó khăn trong phát triển đảng viên mới; thì nay đã trở thành một trong những đơn vị dẫn đầu về công tác phát triển đảng của xã này.

Bí thư Chi bộ bản Tùng Hương La Quang Đạo cho biết: “Nhờ cán bộ biên phòng tham gia sinh hoạt đã tham mưu, hỗ trợ nên việc phát triển đảng viên trong chi bộ bản được chú trọng hơn. Từ chỗ chưa đầy 10 đảng viên, đến nay, Chi bộ bản Tùng Hương có 46 đảng viên. Năm 2024, chi bộ bản cũng kết nạp thêm được 1 đảng viên mới”.

Đảng viên Đồn Biên phòng Tam Quang tham gia sinh hoạt tạm thời tại chi bộ bản Tùng Hương, xã Tam Quang, huyện Tương Dương. Ảnh: Khánh Ly Đồng chí La Văn Ninh - đảng viên biên phòng sinh hoạt tạm thời tại Chi bộ bản Tùng Hương, xã Tam Quang phát biểu tại sinh hoạt chi bộ. Ảnh: Hải Thượng

Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Nguyễn Ngọc Tân - Chính trị viên Đồn Biên phòng Tam Quang cho hay: Địa bàn quản lý của đơn vị có 11 bản làng với 2.032 hộ/8.193 khẩu, gồm 05 thành phần dân tộc sinh sống (Kinh, Thái, Tày Poọng, Khơ Mú, Đan Lai). Để giúp địa phương củng cố hệ thống chính trị cơ sở, ngoài 1 cán bộ biên phòng tăng cường làm Phó Bí thư Đảng ủy xã, 24 đảng viên biên phòng phụ trách 114 hộ gia đình khu vực biên giới, đồn đã giới thiệu 3 đảng viên sinh hoạt tạm thời tại chi bộ các bản: Tùng Hương, Tân Hương, Tam Hương.

Trong năm 2024, đơn vị đã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương củng cố, kiện toàn 4 chi bộ, 14 tổ chức chính trị - xã hội và kết nạp thêm 12 đảng viên mới.

Đảng viên Đồn Biên phòng Tam Quang (Tương Dương) trao đổi với chính quyền địa phương và thôn, bản về xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Khánh Ly

Nhiều đảng viên quân hàm xanh về tham gia sinh hoạt đã góp phần “thắp lửa” cho mọi phong trào, hoạt động ở thôn, bản. Qua đó, phát hiện những nhân tố mới, tích cực để bồi dưỡng, kết nạp vào đảng. Điển hình như Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Hoài Nam (Đồn Biên phòng Nhôn Mai) - đảng viên sinh hoạt tạm thời tại bản Phá Mựt, xã Nhôn Mai (Tương Dương) đã trực tiếp tham mưu cho chi bộ, hướng dẫn, giúp đỡ và giới thiệu, 2 quần chúng ưu tú người dân tộc Mông vào đảng.

Hay Thiếu tá Võ Công Bắc (Đồn Biên phòng Keng Đu) - qua 2 năm về sinh hoạt tạm thời tại bản Khe Linh, xã Keng Đu (Kỳ Sơn) đã hỗ trợ chi bộ kết nạp thêm 2 đảng viên người Khơ Mú, nâng tổng số đảng viên toàn chi bộ lên 12 đồng chí.

Lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, BĐBP tỉnh trao đổi với cán bộ xã và người uy tín thôn, bản về “phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Quốc gia trong tình hình mới". Ảnh tư liệu: Đình Tuyên

Thượng tá Nguyễn Ngọc Tú - Chính trị viên Đồn Biên phòng Keng Đu cho biết: Ngoài phân công đảng viên phụ trách 98 hộ gia đình tại 10 thôn, bản; cấp ủy, Ban Chỉ huy đơn vị còn phân công đảng viên sinh hoạt tại 5 chi bộ thôn, bản vùng khó gồm Huồi Lê, Khe Linh, Keng Đu, Huồi Cáng, Huồi Xui để “tăng” sức chiến đấu cho chi bộ biên giới.

Các đảng viên quân hàm xanh đã thực hiện “3 bám, 4 cùng” ở thôn, bản, tham gia bồi dưỡng quần chúng ưu tú, tạo nguồn kết nạp đảng viên tại chỗ; hỗ trợ Chi uỷ chi bộ duy trì nền nếp, chế độ sinh hoạt, ra nghị quyết, củng cố và tăng cường năng lực lãnh đạo của chi bộ. Đồng thời, hướng dẫn, giúp đỡ nhân dân thực hiện các chương trình, đề án, mô hình phát triển kinh tế - xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bà con.

Ngày Biên phòng toàn dân được tổ chức tại xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn. Ảnh tư liệu: Thành Cường

Đồng chí Lương Văn Ngam - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Keng Đu cho hay: “Xã có 10 bản thì có đến 8 bản thuộc địa bàn biên giới, đời sống nhân dân còn rất nhiều khó khăn. Thời gian qua, Đồn Biên phòng Keng Đu không chỉ tích cực phối hợp, đồng hành với địa phương triển khai xây dựng các mô hình giúp bà con phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, mà còn hỗ trợ cấp uỷ, chính quyền củng cố hệ thống chính trị cơ sở; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, đảm bảo “3 yên”.

Học sinh đọc sách tại ngôi nhà thiện nguyện của Đồn Biên phòng Mỹ Lý ( Kỳ Sơn). Ảnh: Hải Thượng

Để củng cố hệ thống chính trị cơ sở, Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An cũng tăng cường chỉ đạo các đơn vị biên phòng trên hai tuyến biên giới tích cực thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua "Bộ đội Biên phòng chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau"; “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”; "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”… Riêng năm 2024, BĐBP tỉnh Nghệ An phối hợp xây dựng mới 90 mô hình “Dân vận khéo” (63 mô hình trong lĩnh vực kinh tế; 14 mô hình trong lĩnh vực văn hóa, xã hội; 08 mô hình trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh; 5 mô hình tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở).

Đồng thời, duy trì thực hiện có hiệu quả 4 mô hình “Tủ thuốc biên cương”, 6 mô hình “Ngôi nhà thiện nguyện”, 1 mô hình “Gian hàng không đồng", 2 mô hình “Đồng hành cùng ký túc xá vùng biên” ở các xã biên giới Môn Sơn (Con Cuông) và Tam Quang (Tương Dương). Hỗ trợ, nuôi dưỡng chăm sóc 302 cháu học sinh, trong đó có 117 cháu học sinh theo Chương trình Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng và 185 cháu học sinh thuộc Dự án "Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường”.

Chăm sóc con nuôi tại Đồn Biên phòng Na Ngoi ( Kỳ Sơn). Ảnh: Khánh Ly Cán bộ Đồn Biên phòng Na Ngoi (Kỳ Sơn) hướng dẫn con nuôi của đồn học bài. Ảnh: Hải Thượng Cán bộ Đồn Biên phòng Tam Quang (Tương Dương) hướng dẫn học sinh ở ký túc xá vùng biên học bài. Ảnh: Khánh Ly

Đại tá Lê Như Cương - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Nghệ An cho biết: Thời gian qua, đội ngũ cán bộ tăng cường, đảng viên chuyển sinh hoạt đảng tạm thời và đảng viên đồn biên phòng phụ trách hộ gia đình khu vực biên giới của BĐBP tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, tham mưu hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở; tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, hiệu lực điều hành của chính quyền và chất lượng hoạt động của các ban, ngành đoàn thể từ xã đến các thôn, bản.

Qua đó, góp phần thúc đẩy các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh của địa phương, đảm bảo yên dân, yên địa bàn, yên biên giới.