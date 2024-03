Điện Biên Phủ – Đỉnh cao của nghệ thuật chiến tranh nhân dân

Nhắc lại chuyện lịch sử đấu tranh của quân dân thời nhà Trần. Năm Nhâm Ngọ (1282), giặc Nguyên – Mông ráo riết chuẩn bị 50 vạn quân, lấy cớ mượn đường đi đánh Chiêm Thành hòng xâm chiếm nước ta. Trước hiểm họa ấy, triều đình nhà Trần triệu tập hội nghị Bình Than để bàn định phương án kháng chiến. Vua Trần Nhân Tông gõ gươm vào mạn thuyền tuyên bố: “Cối Kê cựu sự quân tu ký/ Hoan Diễn do tồn thập vạn binh”. Nghĩa là: “Chuyện cũ Cối Kê các ngươi cần nhớ/ Hoan Diễn đang còn mười vạn binh”. Điều này cho thấy, cách nay hàng trăm năm, các triều đại phong kiến nước ta đã nhìn nhận mảnh đất Châu Hoan – Châu Diễn (Nghệ An ngày nay) là vùng phên dậu của đất nước.

Cũng tại mảnh đất được ví như vùng Cối Kê (Triết Giang – Trung Hoa) vào những năm sau Cách mạng Tháng Tám 1945, nhân dân cả nước đều đói khổ, thiếu thốn, chính quyền non trẻ, độc lập chưa được bao lâu thì cả nước lại phải bước vào một cuộc kháng chiến gian khổ trường kỳ. Nhưng với phương châm “đem sức ta mà giải phóng cho ta”, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng Tư lệnh Chiến dịch Điện Biên Phủ – Đại tướng Võ Nguyên Giáp với tài lược quân sự biến hóa, cùng nghệ thuật chiến tranh nhân dân đã huy động sức mạnh vật chất lẫn tinh thần từ trong dân để chiến thắng giặc Pháp xâm lược. Binh lực mỏng thì thanh niên xung phong nhập ngũ và tăng cường huấn luyện; lương thực thiếu thì vận động nhân dân tăng gia sản xuất, tích trữ đóng góp; phương tiện vận chuyển và giao thông khó khăn thì đề ra giải pháp gùi thồ; lực lượng phục vụ yếu thì kêu gọi thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến… Đúng như tinh thần Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/12/1946): “Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không phân biệt tôn giáo, đảng phái, dân tộc, hễ là người Việt thì phải đứng lên chống thực dân Pháp. Ai có súng cầm súng, ai có gươm cầm gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc”… Sức mạnh dân tộc chính là vũ khí, là sợi dây liên kết toàn quốc gia, dân tộc đồng sức, đồng lòng trước vận mệnh quốc gia. Và lương thực, nhu yếu phẩm phục vụ kháng chiến từ đó mà “thành hòn núi cao” để hành quân khắp nẻo đường tiếp viện lên Tây Bắc, tất cả vì tiền tuyến.