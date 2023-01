Giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp ước đạt 2.855 tỷ đồng, tăng 19,8% so với cùng kỳ. Hoàn thành đầu tư xây dựng và đi vào hoạt động các dự án sản xuất công nghiệp quy mô lớn, như: Mở rộng Nhà máy giày Viet Glory Diễn Trường; Mở rộng Nhà máy may Nam Thuận Nghệ An, Nhà máy may Mareep Diễn Thịnh…