Toàn cảnh Diễn đàn "Nâng cao tuyên truyền về sử dụng hiệu quả năng lượng cho phát triển bền vững". Ảnh: Thu Huyền

Diễn đàn có sự chủ trì của các đồng chí: Nguyễn Thị Sự -Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam; PGS.TS Trần Đình Thiên -chuyên gia kinh tế, thành viên Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng; TS Nguyễn Minh Phong - nguyên Phó Vụ trưởng, Phó ban Tuyên truyền lý luận - Thư ký Hội đồng Khoa học nghiệp vụ Báo Nhân Dân; TS. Vũ Đình Ánh -chuyên gia kinh tế; Nguyễn Văn Long -Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Khoa học và Công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam.

Tham dự diễn đàn có các chuyên gia kinh tế hàng đầu, các diễn giả cùng đại diện các cơ quan, bộ, ban, ngành, các cơ quan báo chí.

Đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu khai mạc diễn đàn. Ảnh: Thu Huyền

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh: Năng lượng đóng vai trò quan trọng trong tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường. Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đã và đang được coi là một trong những trụ cột quan trọng để đảm bảo an ninh năng lượng cũng như giúp cho ngành năng lượng phát triển bền vững.

PGS.TS Trần Đình Thiên - chuyên gia kinh tế, thành viên Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng, chia sẻ về sử dụng năng lượng hiệu quả trong cách mạng công nghiệp 4.0. Ảnh: Thu Huyền

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, hệ thống báo chí đã không ngừng nâng cao chất lượng; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương tiện kỹ thuật, công nghệ làm báo trong thời đại “số hóa”. Nhờ vậy, tính hiệu quả trong tuyên truyền được nâng cao.

Đã có rất nhiều tác phẩm báo chí tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; giảm tiêu hao năng lượng trong các ngành nghề, lĩnh vực kinh tế; khuyến khích tiết kiệm năng lượng trở thành hoạt động thường xuyên đối với các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm và các ngành kinh tế trọng điểm tiêu thụ nhiều năng lượng, hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Khoa học và Công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam-Nguyễn Văn Long, chia sẻ về xu hướng sử dụng năng lượng hiệu quả trên thế giới và bức tranh sử dụng năng lượng tại Việt Nam hiện nay. Ảnh: Thu Huyền

Với đa dạng loại hình: Báo in, Báo điện tử, Phát Thanh và Truyền hình, các tác phẩm đã phản ánh kịp thời những tấm gương điển hình tiên tiến, những kinh nghiệm, cách làm có hiệu quả ở các địa phương trong việc áp dụng những giải pháp tiết kiệm năng lượng; các cơ sở, công trình xây dựng, các nghiên cứu về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Các phóng viên trên toàn quốc, với nhiều đề tài mới, thể hiện chi tiết những vấn đề, giải pháp tiết kiệm năng lượng có tính sáng tạo cao, thu hút độc giả, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của người dân, doanh nghiệp, các cơ quan Nhà nước trong việc sử dụng, tiết kiệm năng lượng.

Phó Tổng biên tập Báo Nghệ An Nguyễn Thị Thu Hương tham luận tại diễn đàn. Ảnh: Thu Huyền

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Tổng biên tập Báo Nghệ An Nguyễn Thị Thu Hương có bài tham luận về đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nâng cao sử dụng hiệu quả năng lượng cho phát triển bền vững.

Nghệ An là tỉnh có khí hậu đặc biệt khắc nghiệt, mùa Hè tháng 5 và tháng 6 thời tiết nắng nóng đỉnh điểm, nhiệt độ trung bình đạt trên 38- 39 độ C, có nhiều địa phương nhiệt độ lên tới 40 độ C (có thời điểm lên trên 44 độ C). Nắng nóng khắc nghiệt nên nhu cầu sử dụng điện cho sinh hoạt trở nên rất bức thiết. Nghệ An cũng được biết đến là địa phương có tiềm năng, lợi thế về phát triển năng lượng tái tạo và bước đầu thu hút đầu tư nhiều dự án năng lượng tái tạo, năng lượng sạch...

Xác định tầm quan trọng của việc sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, nhiều năm qua, Báo Nghệ An đã xây dựng chương trình, kế hoạch, giao cho phòng chuyên môn bám nắm địa bàn, các ngành để tổ chức thực hiện các tuyến bài trên các ấn phẩm của Báo Nghệ An.

Năng lượng mặt trời được sử dụng tại các nhà máy của Tập đoàn TH. Ảnh: Thu Huyền

"Để hoạt động tuyên truyền tiết kiệm năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đạt kết quả tốt hơn, Báo Nghệ An mong muốn nhận được sự quan tâm hơn nữa của các bộ, ban, ngành, các cơ quan liên quan, qua đó, đóng góp chung vào sự phát triển kinh tế- xã hội của đất nước và của tỉnh Nghệ An"- Phó Tổng biên tập Báo Nghệ An bày tỏ.

Có thể khẳng định, diễn đàn là một hoạt động mang ý nghĩa thiết thực góp phần nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm, lợi ích của người dân, doanh nghiệp trong việc sử dụng năng lượng hiệu quả.

Tại Diễn đàn, đại diện các cơ quan báo chí, các nhà quản lý, các doanh nghiệp, chuyên gia kinh tế cùng trao đổi, thảo luận về thực trạng, tiềm năng phát triển ngành năng lượng, những mô hình công nghệ tiết kiệm năng lượng, những chiến lược tuyên truyền sáng tạo, hiệu quả cho sự phát triển ngành năng lượng Việt Nam trong thời gian tới.