Diễn viên Thúy Hằng: Cuộc sống sau tai nạn khâu 78 mũi Tái xuất rạng rỡ sau tai nạn nghiêm trọng, diễn viên Thúy Hằng chia sẻ về sự nghiệp kinh doanh golf 16 năm và cuộc sống kín tiếng bên con trai 18 tuổi.

Tái xuất rạng rỡ sau biến cố lớn

Mới đây, diễn viên Thúy Hằng đã gây bất ngờ khi xuất hiện rạng rỡ tại Hội chợ Mùa thu 2025 với vai trò người mẫu và MC. Ít ai biết rằng cô vừa trải qua một tai nạn ô tô nghiêm trọng, phải chịu 78 mũi khâu trên mặt. Dù vậy, nữ diễn viên vẫn giữ được thần thái tự tin, chuyên nghiệp.

Hình ảnh mới nhất của diễn viên Thúy Hằng sau khi bình phục sức khỏe.

Suốt thời gian nằm viện, Thúy Hằng đã giấu gia đình và một mình kiên cường vượt qua biến cố. Sự trở lại của cô cho thấy nghị lực mạnh mẽ và quá trình hồi phục tích cực.

Lý do tạm xa màn ảnh nhỏ

Kể từ vai chính trong phim "Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ" cách đây hơn 3 năm, Thúy Hằng chưa nhận thêm dự án phim nào dù nhận được nhiều lời mời. Cô cho biết chưa tìm được vai diễn đủ sức hút để có thể sắp xếp công việc kinh doanh và các dự án cá nhân.

"Với Hằng, để theo phim ảnh thì mọi thứ phải ổn định. Thúy Hằng là một người mẹ, một người con và một nhà quản lý nên muốn làm nghệ thuật gia đình và công việc phải ổn đã", cô chia sẻ. Nữ diễn viên muốn khi trở lại sẽ mang đến một hình ảnh khác biệt, không lặp lại các nhân vật từng đóng và hy vọng khán giả sẽ luôn ủng hộ.

Thúy Hằng trong một cảnh phim "Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ".

Nữ doanh nhân và 16 năm tâm huyết với golf

Ngoài sự nghiệp diễn xuất, Thúy Hằng còn là một chuyên gia trong lĩnh vực golf với 16 năm kinh nghiệm. Hiện cô đang giữ vị trí giám đốc điều hành một công ty về golf. Cô cho biết mình bắt đầu từ con số không, may mắn được làm việc cho một học viện golf tại Nhật Bản sau khi tốt nghiệp đại học và dần đam mê bộ môn này.

Diễn viên Thúy Hằng hướng dẫn chơi golf trên khung tập tại Hội chợ Mùa thu 2025.

"Hằng luôn mong tìm ra cách để người Việt tiếp cận môn thể thao này một cách dễ dàng và đơn giản", cô nói. Tại sự kiện gần đây, cô đã biểu diễn thuần thục các kỹ thuật và hướng dẫn khách mời, với mong muốn golf không còn bị xem là môn thể thao quý tộc mà sẽ trở nên phổ biến hơn.

Diễn viên Thúy Hằng hiện là giám đốc điều hành một công ty trong lĩnh vực golf.

Cuộc sống kín tiếng và vai trò làm mẹ

Thúy Hằng là người khá kín tiếng về đời tư. Trong lần hiếm hoi chia sẻ, cô tiết lộ con trai đầu lòng vừa tròn 18 tuổi. Cậu bé cao 1,86m, vừa từ Mỹ trở về Việt Nam học lớp 12 và hiện là sinh viên năm nhất Đại học Kinh tế Quốc dân.

Con trai Thúy Hằng năm nay 18 tuổi và cao vượt mẹ.

Cô cho biết con trai khá độc lập và hàng ngày vẫn đi xe buýt đến trường. "Tôi luôn nhắc con sống có trách nhiệm với mình, với gia đình và người xung quanh", nữ diễn viên chia sẻ về cách dạy con. Cô mong muốn trở thành một người bạn của con hơn là một người mẹ nghiêm khắc.

Về quan điểm với showbiz, Thúy Hằng cho rằng mình may mắn khi được đóng phim và gặp gỡ nhiều người giỏi, nhưng cô sẽ không chọn đánh đổi cuộc sống êm đềm để nhận lấy những sóng gió không đáng có.