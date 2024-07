Thời sự Điều chỉnh, bổ sung danh sách xã khu vực III, II, I vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký Quyết định số 698/QĐ-TTg ngày 19/7/2024 phê duyệt điều chỉnh, bổ sung và hiệu chỉnh danh sách xã khu vực III, II, I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025.

Quyết định số 698/QĐ-TTg điều chỉnh và bổ sung danh sách xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 đã được phê duyệt tại Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 4/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Điều chỉnh, bổ sung danh sách xã khu vực III, II, I vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Theo Quyết định số 698/QĐ-TTg, xã Thắng Quân, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang không thuộc khu vực I nữa do điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập thị trấn Yên Sơn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang; xã Quân Chu, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên cũng không thuộc khu vực I do sáp nhập vào thị trấn Quân Chu, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

Quyết định số 698/QĐ-TTg bổ sung thị trấn Yên Sơn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang và thị trấn Quân Chu, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên thuộc khu vực I.

Hiệu chỉnh tên một số đơn vị hành chính

Đồng thời, Quyết định số 698/QĐ-TTg hiệu chỉnh tên huyện, xã đã được phê duyệt tại Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 4/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ do sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã:

1- Huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang thành thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang;

2- Huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước thành thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước;

3- Xã Yên Lâm, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa thành thị trấn Yên Lâm, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa;

4- Xã Phúc Sơn và xã Minh Quang thuộc huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang thành xã Phúc Sơn và xã Minh Quang thuộc huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang.

Bổ sung danh sách xã khu vực I

Cùng với đó, Quyết định số 698/QĐ-TTg cũng phê duyệt bổ sung danh sách xã khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025.

Cụ thể, bổ sung phường Bình Minh và phường Xuân Tăng, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai thuộc khu vực I; bổ sung thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh thuộc khu vực I.

Quyết định nêu rõ Ủy ban Dân tộc và Ủy ban nhân dân các tỉnh: Tuyên Quang, Thái Nguyên, Điện Biên, An Giang, Bình Phước, Thanh Hóa, Lào Cai, Quảng Ninh chịu trách nhiệm toàn diện về thông tin, số liệu, hồ sơ trình thẩm định và trình phê duyệt điều chỉnh, bổ sung và hiệu chỉnh danh sách xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 nêu trên.

Việc áp dụng các chế độ, chính sách trên địa bàn các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã được phê duyệt tại Quyết định này thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 ngày 12/7/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và quy định pháp luật có liên quan.

Kinh phí phát sinh tăng thêm thực hiện các chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành (nếu có) thực hiện theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về nguyên tắc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương thực hiện các chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành giai đoạn 2022 - 2025.