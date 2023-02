Cũng trong khu vực Di tích Thành cổ Vinh, thuộc địa bàn khối 3, phường Cửa Nam còn có 5 khu tập thể Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh, Bảo tàng Nghệ An, Nhà văn hóa trung tâm tỉnh và Công ty Phát hành sách Nghệ An, Trung tâm huấn luyện thể dục thể thao với 105 hộ dân. Vì cảnh sống khốn khổ và vì không đảm bảo quyền sử dụng đất nên đầu tháng 2/2020, các hộ dân đã có đơn gửi đến Báo Nghệ An (đã thông tin tại bài viết “Tháo “vòng kim cô” cho 105 hộ dân” – Báo Nghệ An điện tử ngày 29/2/2020).

Bởi vậy, khi biết các hộ dân này được phường Cửa Nam tổ chức lấy ý kiến góp ý ngày 10/2/2023, chúng tôi đã liên hệ người đại diện trong đơn là ông Nguyễn Hoàng Sơn để nắm thông tin. Qua điện thoại, ông Sơn nói: “Ở chỗ mình nhân dân hoàn toàn nhất trí với bản dự thảo quy hoạch mới. Cụ thể là trong này có 5 khu tập thể thì có 4 khu hoàn toàn đồng ý, chỉ có khu tập thể Nhà văn hóa trung tâm tỉnh thuộc tổ dân cư số 8 thì chưa thống nhất hoàn toàn. Họ có chút vướng mắc, nhưng theo ông Tổ trưởng thì cũng chỉ vướng mắc nhỏ. Mình tin ai thì cũng đồng thuận để tháo cho được vòng kim cô…”.