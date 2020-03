Điều động, bổ nhiệm nhân sự Quân đội, Công an tuần qua

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái - Tư lệnh Quân khu 1 và Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến chúc mừng Đại tá Cát Văn Thọ và Đại tá Nghiêm Đình Trung.

Ngày 28/2, dưới sự chủ trì của Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái - Tư lệnh Quân khu 1 và đồng chí Nguyễn Nhân Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức Hội nghị bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Thực hiện các quyết định về nhân sự cán bộ của Bộ Quốc phòng, Đại tá Cát Văn Thọ - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được nghỉ công tác, chờ hết tuổi phục vụ tại ngũ; Đại tá Nghiêm Đình Trung - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh được bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh.

Bàn giao chức trách nhiệm vụ Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Giang.

Ngày 28/2, dưới sự chủ trì của Trung tướng Dương Đình Thông - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 1, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Giang đã tổ chức Hội nghị bàn giao chức vụ Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Thực hiện các quyết định về nhân sự cán bộ của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, tại hội nghị, Đại tá Dương Quang Hùng - nguyên Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Giang đã bàn giao nội dung công việc của chức vụ Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Giang cho Đại tá Vũ Đức Hiền - nguyên Chính ủy Sư đoàn Bộ binh 346 để nghỉ công tác, chờ hưu theo chế độ.

Bàn giao chức vụ Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trường Quân sự Quân khu 1.

Trước đó, chiều 27/2, dưới sự chủ trì của Trung tướng Dương Đình Thông - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 1, Trường Quân sự Quân khu 1 đã tổ chức Hội nghị bàn giao chức vụ Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trường Quân sự Quân khu 1.

Thực hiện quyết định về nhân sự cán bộ của Bộ Quốc phòng, tại hội nghị, Đại tá Đặng Trọng Đạo - nguyên Chính ủy Trường Quân sự Quân khu đã bàn giao công việc của chức vụ Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trường Quân sự Quân khu cho Đại tá Trần Thanh, nguyên Chính ủy Sư đoàn 3 để nghỉ hưu theo chế độ.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành chúc mừng Đại tá Vũ Hoài Bắc và Đại tá Lê Văn Tư.

Chiều 28/2, tại Công an tỉnh Trà Vinh, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm công tác cán bộ.



Tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đã công bố, trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động, bổ nhiệm Đại tá Vũ Hoài Bắc - Phó Cục trưởng Cục An ninh Chính trị nội bộ giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh; bổ nhiệm Đại tá Lê Văn Tư - Trưởng Công an thành phố Trà Vinh giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh.