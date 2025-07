Xe Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn chuyển sang số P khi xe đang chạy Chuyển sang số P (Park: Chế độ đỗ) khi xe vẫn đang di chuyển không chỉ là hành động nguy hiểm mà còn có thể gây hư hỏng nghiêm trọng cho hộp số. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá điều gì thực sự xảy ra khi bạn làm vậy.

Chắc hẳn nhiều tài xế từng thoáng nghĩ đến việc thử chuyển sang số P khi xe đang chạy, một ý tưởng táo bạo nhưng đầy rủi ro. Dù vậy, phần lớn chúng ta hoặc đủ lý trí để không dại dột thử, hoặc đơn giản là không quá tò mò để khám phá hậu quả của hành động này.

Với xe số sàn, một số tài xế từng thử đưa xe về “mo” (số N) trong lúc chạy, điều này tuy không lý tưởng nhưng cũng không quá nghiêm trọng, chỉ gây cảm giác giật nhẹ hoặc làm ly hợp nhanh mòn hơn. Tuy nhiên, mọi chuyện hoàn toàn khác nếu bạn cố tình chuyển sang số P khi xe đang lao vun vút trên đường cao tốc ở tốc độ khoảng 100 km/h.

Việc chuyển sang số P khi xe đang chạy có thể gây ra hư hại nghiêm trọng cho hộp số.

Ảnh: Internet

Theo kênh kỹ thuật Engineering Explained, xe số sàn cho phép chuyển đổi linh hoạt giữa các cấp số hoặc về số N bất kỳ lúc nào, nhưng không có khái niệm “đỗ xe” giống như xe số tự động.

Trong khi đó, xe số tự động được trang bị một cơ cấu gọi là “chốt đỗ”, đây là một chốt cơ khí nhỏ ăn khớp với bánh răng để khóa trục truyền động khi xe ở số P, nhằm ngăn bánh xe quay. Hệ thống này chỉ được thiết kế để hoạt động khi xe đã dừng hẳn. Nếu bạn ép hộp số chuyển sang P khi xe còn đang lăn bánh, đặc biệt ở tốc độ cao, chốt này có thể gãy, gây hỏng hộp số nghiêm trọng và mất kiểm soát phương tiện.

Nói cách khác, xe số sàn không có chế độ đỗ xe chuyên biệt mà dùng phanh tay để giữ xe đứng yên. Vì vậy, về mặt cơ học, việc chuyển về số P khi đang lái xe số sàn về cơ bản không tồn tại. Nhưng với xe số tự động, hành động này có thể khiến bạn phải trả giá đắt, bằng cả chiếc hộp số hoặc tệ hơn là tính mạng của bạn.

Chuyển sang số P khi xe đang chạy: Hành động nhỏ, hậu quả lớn

Trên xe số tự động, chế độ P được thiết kế để khóa bánh xe thông qua một chốt cơ khí nhỏ, gọi là chốt đỗ xe, ăn khớp với bánh răng trong hộp số, giúp xe không thể di chuyển khi đã dừng hẳn. Tuy nhiên, nếu bạn cố tình chuyển từ số D sang số P khi xe vẫn đang chạy, hành động tưởng chừng vô hại này có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng cho hộp số.

May mắn là các hộp số tự động hiện đại thường được trang bị cơ chế an toàn, ngăn không cho chốt đỗ cắm vào khi xe chưa dừng hẳn. Dù vậy, trong một số trường hợp, nếu cơ chế này bị vượt qua, do lỗi kỹ thuật hoặc hành động cố ý thì bạn có thể nghe thấy tiếng kêu “rắc” đáng sợ. Đó là âm thanh của chốt đỗ đang cố chen vào giữa các răng bánh răng đang quay với tốc độ cao.

Tình huống này có thể dẫn đến 3 kịch bản và không kịch bản nào trong số đó là tin vui cho chiếc xe của bạn. Thứ nhất, chốt đỗ có thể may mắn lọt vào đúng khe, khóa bánh răng lại. Tuy nhiên, trong thực tế, việc bánh răng đang quay nhanh bị khóa đột ngột là gần như không thể, trừ khi lực quay đã giảm gần bằng 0.

Thứ hai, chốt có thể bị gãy nếu cố ăn vào khe giữa các răng đang quay với tốc độ cao. Và cuối cùng, chốt có thể không khớp hẳn vào bánh răng mà chỉ cọ sát, tạo ra ma sát lớn, dẫn đến mài mòn, biến dạng và hư hỏng nghiêm trọng cho cả chốt lẫn bánh răng.

Dù tình huống nào xảy ra, một điều gần như chắc chắn là hộp số sẽ chịu tổn thất nặng nề. Và như bất kỳ người chơi xe nào cũng biết, sửa hộp số không bao giờ là chuyện rẻ tiền.

Vì vậy, lời khuyên dành cho mọi tài xế xe số tự động là hãy luôn để xe dừng hẳn, kéo phanh tay trước khi chuyển sang số P, đừng để một cú gạt cần số sai thời điểm trở thành sai lầm đắt giá.

Một số người đã thử nên bạn không cần phải mạo hiểm

Với mức chi phí sửa chữa hộp số tự động có thể lên đến hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng, việc cố tình chuyển xe sang chế độ P khi đang chạy chỉ để “xem điều gì xảy ra” không phải là một ý tưởng hay.

Ngoài nguy cơ làm hỏng hoàn toàn hộp số, bạn còn phải đối mặt với những rủi ro nghiêm trọng hơn như mất lái, khóa bánh bất ngờ hoặc thậm chí là tai nạn lật xe nếu cơ cấu truyền động bị gián đoạn đột ngột giữa lúc xe đang di chuyển.

Tuy nhiên, nếu bạn vẫn còn tò mò, thì tin vui là đã có những người dũng cảm (hoặc liều lĩnh) làm thay bạn và còn ghi lại toàn bộ quá trình trên YouTube.

YouTuber điều hành kênh Garage Sideways đã thực hiện thử nghiệm này với một chiếc sedan Nissan, khi xe đang chạy ở tốc độ khoảng 56 km/h. Điều ngạc nhiên là, không có điều gì quá đáng sợ xảy ra, chiếc xe vẫn tiếp tục lăn bánh, và hộp số dường như phớt lờ lệnh chuyển sang P.

Tương tự, kênh AutoVlog cũng thử chuyển số P khi xe đang chạy ở tốc độ cao hơn, từ 96 đến 100 km/h. Mặc dù tình huống có vẻ suôn sẻ, người này cho biết đã nghe thấy tiếng rít nhẹ phát ra từ hộp số, và sau đó gặp khó khăn khi cố gắng đưa cần số trở lại chế độ lái. Dù hộp số không hư hại ngay lập tức nhưng anh cảnh báo rằng thử nghiệm này có thể đã gây ảnh hưởng đến các cơ cấu bên trong.

Tóm lại, hộp số hiện đại có thể đủ thông minh để tự bảo vệ trước những thao tác sai lầm, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn nên thử vận may. Những video thử nghiệm trên mạng là bài học cảnh tỉnh và là lý do tại sao bạn không nên chuyển sang số P khi xe chưa dừng hẳn.