Giải trí Điều ít biết về nam chính phim chiến tranh đang gây sốt phòng vé dịp lễ 2/9 Nam diễn viên GenZ thủ vai chính trong "Mưa đỏ" - phim về cuộc chiến bảo vệ thành cổ Quảng Trị - đang nhận được nhiều quan tâm của khán giả.

Phim điện ảnh Mưa đỏ hiện đã thu hơn 45 tỷ đồng sau 1 ngày công chiếu (theo số liệu từ Box Office Vietnam). Với con số này, tác phẩm trở thành phim chiến tranh có doanh thu mở màn cao nhất ở rạp Việt từ trước đến nay.

Lấy cảm hứng từ 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972, bộ phim Mưa đỏ do Điện ảnh Quân đội Nhân dân sản xuất, không chỉ tái hiện một giai đoạn lịch sử bi tráng mà còn gợi suy ngẫm về nỗi đau và tình mẫu tử ở cả hai chiến tuyến.

Bên cạnh nội dung, thành công của bộ phim cũng đến từ diễn xuất của dàn diễn viên trẻ tài năng, trong đó là nam chính Đỗ Nhật Hoàng. Ngay từ những hình ảnh đầu tiên, anh đã gây chú ý bởi vóc dáng cao ráo, gương mặt điển trai, cùng ánh mắt mạnh mẽ.

Nhật Hoàng gây ấn tượng trong "Mưa đỏ".

Trong phim, Đỗ Nhật Hoàng vào vai Cường, một sinh viên nhạc viện yêu nước, ấp ủ nhiều lý tưởng. Anh đại diện cho lớp sinh viên "xếp bút nghiên lên đường chiến đấu".

Để có được vai chính trong phim, Đỗ Nhật Hoàng đã vượt qua hàng ngàn thí sinh khác ở vòng casting. Trong quá trình quay, nam diễn viên cũng tiết lộ đã nhập viện 4 ngày vì sốt cao, nhưng vẫn trở lại với tinh thần quyết tâm. Anh chia sẻ áp lực lớn nhất là “truyền tải trọn vẹn tinh thần và thông điệp mà bộ phim muốn gửi đến khán giả”.

Ít ai biết, trước khi bén duyên với điện ảnh, Đỗ Nhật Hoàng từng là một vũ công chuyên nghiệp. Sinh năm 1997 tại Nha Trang, Nhật Hoàng sở hữu chiều cao 1m80 cùng hình thể săn chắc. Từng bước, Nhật Hoàng chuyển hướng sang diễn xuất, với những vai nhỏ để tích lũy kinh nghiệm.

Nhật Hoàng từng xuất hiện chớp nhoáng trong phim Mai của Trấn Thành với vai người yêu cũ của Mai (do Phương Anh Đào đóng). Dù phân cảnh có thời lượng chỉ khoảng 10 giây nhưng nam diễn viên thừa nhận đó là khoảnh khắc đáng nhớ trong hành trình làm nghề.

Năm 2024, Đỗ Nhật Hoàng đảm nhận vai Phúc trong phim điện ảnh Ngày xưa có một chuyện tình. Vai diễn giúp Nhật Hoàng được chú ý và giúp nam diễn viên có cơ hội góp mặt trong Sài Gòn trong cơn mưa.

Nhật Hoàng sở hữu ngoại hình nam tính.

Bên cạnh sự nghiệp, Nhật Hoàng còn từng gây chú ý khi công khai câu chuyện cá nhân trên sóng truyền hình. Năm 2022, Đỗ Nhật Hoàng từng thừa nhận là người song tính khi tham gia chương trình Người ấy là ai. Quyết định này được khán giả đánh giá là dũng cảm, bởi không phải người nào cũng đủ bản lĩnh nói ra sự thật về giới tính của mình.

Nhật Hoàng từng có mối tình ngọt ngào với hot girl Yên Đan, cả hai thường xuyên chia sẻ hình ảnh tình tứ trên mạng xã hội. Thời điểm đó, nam diễn viên cho biết, bạn gái hiểu và chấp nhận giới tính của anh. Khi chia sẻ về tình yêu, anh khẳng định: "Người đó làm cho tôi có cảm giác muốn được yêu thương trở lại".

Tuy nhiên, đến đầu năm 2025, cặp đôi bất ngờ thông báo chia tay chỉ một ngày trước Valentine. Nhật Hoàng cho hay rất buồn khi phải thông báo tin chia tay, đồng thời gửi lời cảm ơn tới khán giả. Dù không còn đồng hành cùng nhau, cả hai hiện vẫn là những người bạn, cùng nhau phát triển sự nghiệp, cuộc sống riêng.

Nhật Hoàng từng có mối tình được ủng hộ với hot girl Yên Đan.

Đỗ Nhật Hoàng từng nói hành trình hoạt động nghệ thuật của anh có khá nhiều chông gai. Từ những ngày còn là vũ công, nam diễn viên đã luôn nghĩ đến chuyện được "bước ra ánh sáng để được là ngôi sao trong chính cuộc đời mình".

Màn diễn xuất ấn tượng trong Mưa đỏ giúp Đỗ Nhật Hoàng dần chứng minh bản thân là gương mặt triển vọng của thế hệ diễn viên trẻ.