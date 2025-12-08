Thứ Ba, 12/8/2025
Trấn Thành hé lộ phim Tết 2026 với dàn diễn viên mới

Lê Chi 12/08/2025 06:51

Đạo diễn Trấn Thành hứa hẹn mang đến màu màu sắc mới trẻ trung và cảm xúc trong phim Tết 2026, nối tiếp thành công từ “Bộ tứ báo thủ”.

Các bộ phim của Trấn Thành từ lâu đã trở thành “đặc sản” không thể thiếu trong dịp Tết của khán giả. Nhờ sự nhạy bén trong việc nắm bắt tâm lý và cảm xúc, Trấn Thành luôn tạo nên những tác phẩm phong phú về cảm xúc, hòa quyện giữa yếu tố hài hước, châm biếm sắc sảo cùng những khoảnh khắc sâu lắng, lay động về tình yêu và gia đình.

Trấn Thành công bố phim Tết 2026 mang tên
Trấn Thành công bố phim Tết 2026 mang tên "Thỏ ơi!!''

Tiếp nối chuỗi thành công các mùa phim Tết, Trấn Thành vừa công bố dự án mới mang tên “Thỏ ơi!!”, một bộ phim thuộc thể loại drama - tâm lý, hứa hẹn sẽ mang đến cho mùa phim Tết Bính Ngọ 2026 một luồng gió mới, khác biệt hoàn toàn so với những tác phẩm trước đây như Bộ tứ báo thủ, Mai, Nhà bà Nữ, Bố già.

Chia sẻ về dự án tâm huyết cho mùa Tết Bính Ngọ, đạo diễn Trấn Thành cho hay: “Tôi hy vọng rằng ‘Thỏ ơi!!’ sẽ là một phim điện ảnh mang màu sắc trẻ trung, năng động với dàn diễn viên trẻ, mới, đầy nhiệt huyết và có phong cách sống thời thượng. Chúng ta sẽ cùng đón một mùa Tết với nhiều cảm xúc thông qua một câu chuyện gần gũi nhưng không kém phần thú vị”.

Trấn Thành bật mí về dàn diễn viên tham gia dự án, với nhiều gương mặt mới hứa hẹn sẽ tạo nên sự bất ngờ lớn cho người xem. Những cái tên này sẽ lần lượt được hé lộ trong thời gian tới, làm tăng sự háo hức và mong chờ của khán giả.

Phim Tết 2025
Phim Tết 2025 "Bộ tứ báo thủ" của Trấn Thành thu về 330 tỷ đồng.

Kể từ khi bước chân vào lĩnh vực điện ảnh, Trấn Thành nhanh chóng ghi dấu ấn với hàng loạt tác phẩm ăn khách như Bố già, Nhà bà NữMai, liên tục thống trị phòng vé dịp Tết và lập nhiều kỷ lục doanh thu. Tổng doanh thu của ba phim này đã vượt mức 1.400 tỷ đồng, giúp Trấn Thành trở thành đạo diễn nghìn tỷ đầu tiên của Việt Nam.

Mùa phim Tết 2025, Trấn Thành ghi dấu với bộ phim Bộ tứ báo thủ. Phim nhận nhiều ý kiến trái chiều về chất lượng. Nhiều khán giả cho rằng “Bộ tứ báo thủ” thiếu đột phá, có kịch bản yếu, diễn xuất chưa thuyết phục và nhiều chi tiết có phần gượng ép. So với những bộ phim trước đó như Mai, Nhà bà NữBố già, Bộ tứ báo thủ bị xem là một dấu hiệu "xuống phong độ" về mặt chuyên môn của Trấn Thành. Phim rời rạp với doanh thu 330 tỷ đồng.

