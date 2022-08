Điều tra, làm rõ vụ phá rừng ở Châu Cường

Ngay sau đó, Hạt Kiểm lâm Quỳ Hợp đã chủ trì làm việc với UBND xã Châu Cường và Lâm trường Quỳ Hợp, đồng thời báo cáo Thường trực Huyện ủy và UBND huyện Quỳ Hợp về vụ việc xảy ra. Dưới sự chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy và UBND huyện, Hạt Kiểm lâm Quỳ Hợp đã phối hợp với Phòng NN&PTNT huyện, UBND xã Châu Cường và Lâm trường Quỳ Hợp kiểm tra hiện trường và xác định có 2 vị trí bị chặt phá. Vị trí thứ nhất thuộc lô 14, khoảnh 7, Tiểu khu 295B; vị trí thứ hai thuộc lô 18 và 19, khoảnh 7, Tiểu khu 295B…

Vào ngày 30/5/2022, Thường trực Huyện ủy Quỳ Hợp tổ chức Hội nghị giao ban khối nội chính tháng 5/2022. Tại đây, sau khi nghe Hạt Kiểm lâm huyện tiếp tục báo cáo, thông tin thêm về vụ việc phá rừng trái phép tại xã Châu Cường, Thường trực Huyện ủy xác định đây là vụ việc phá rừng trái pháp luật nghiêm trọng; diện tích rừng tự nhiên bị chặt phá đã vượt quá mức xử phạt vi phạm hành chính được quy định tại Nghị định 35/2014/NĐ-CP ngày 25/4/2019 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp và Điều 1, Nghị định số 07/2002/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp; bảo vệ và kiểm dịch thực vật; thú y; chăn nuôi.

Vì vậy, Thường trực Huyện ủy Quỳ Hợp đã chỉ đạo Hạt Kiểm lâm huyện chuyển hồ sơ sang Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an huyện, đồng thời chỉ đạo Công an huyện đẩy nhanh tiến độ điều tra vụ việc và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật, nhằm răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung. Sau đó, Hạt Kiểm lâm Quỳ Hợp đã có Công văn số 54/CV-KL ngày 30/5/2022 về việc trình báo nội dung vụ việc có dấu hiệu tội phạm để chuyển toàn bộ hồ sơ cho Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an huyện Quỳ Hợp thụ lý để xem xét khởi tố vụ án và điều tra theo quy định của pháp luật.