Thứ Bảy, 1/11/2025
Tiếng Việt
Pháp luật

Điều tra, xác minh tổ chức tội phạm lừa đảo tại tỉnh Kampot, Vương quốc Campuchia

Nguyễn Oanh (TTXVN) 01/11/2025 06:38

Ngày 31/10, Ban Chuyên án 0525L (Công an tỉnh Lai Châu) tổ chức điều tra, xác minh tổ chức tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoạt động tại tỉnh Kampot, Vương quốc Campuchia.

Buổi điều tra, xác minh các đối tượng lừa đảo bị bắt tại Campuchia. Ảnh: TTXVN phát

Sau một thời gian dài áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, thu thập tài liệu chứng cứ đấu tranh Chuyên án 0525L, Công an tỉnh Lai Châu phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an), Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia và các lực lượng chức năng Campuchia triệt phá thành công Chuyên án, bắt giữ 59 đối tượng đều là người Việt Nam tại phường Tuek Chhou, thành phố Bokor, tỉnh Kampot, Vương quốc Campuchia. Đồng thời, mở rộng chuyên án, lực lượng chức năng đã triệu tập một số đối tượng có liên quan và cùng di lý về Công an tỉnh Lai Châu để phục vụ điều tra, xác minh.

Công an Lai Châu chủ trì, phố hợp với các cơ quan chức năng phá chuyên án lừa đảo qua mạng hơn 300 tỷ đồng, bắt 59 đối tượng tại Campuchia. Ảnh: TTXVN phát

Để điều tra, xác minh tổ chức tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản này, Công an tỉnh Lai Châu đã huy động hơn 100 điều tra viên, cán bộ có kinh nghiệm của Cơ quan Cảnh sát điều Công an tỉnh và kiểm sát viên (Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh) tiến hành đấu tranh, làm rõ các hành vi phạm tội của các đối tượng.

Chuyên án này được khám phá nhờ một vụ án mà Công an tỉnh Lai Châu đã phát hiện từ tháng 6/2025, bắt giữ 4 đối tượng là "chân rết" của tổ chức tội phạm nói trên.

Các đối tượng được di lý về tỉnh Lai Châu để điều tra, xác minh. Ảnh: TTXVN phát

Theo kết quả điều tra ban đầu, đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo xuyên quốc gia là Sùng Thị Mải (tên thường gọi là Vi), SN 1999, trú tại thôn Mom Đào, xã Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Sùng Thị Mải và toàn bộ các đối tượng chủ chốt, giữ vai trò lãnh đạo các thành viên "chân rết" quan trọng trong ổ nhóm tội phạm đều bị bắt và thu giữ nhiều vật chứng phục vụ công tác điều tra.

Thiếu tướng Nguyễn Viết Giang, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu biểu dương tinh thần đấu tranh của cán bộ, chiến sĩ trong đấu tranh trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh quốc gia và đề nghị các cơ quan tố tụng phối hợp cùng Công an tỉnh sớm hoàn chỉnh hồ sơ Chuyên án; rà soát đánh giá kỹ lưỡng các tài liệu chứng cứ có liên quan đối tượng mà Công an Lai Châu đã bắt giữ đưa về đảm bảo khách quan, đúng sự thật, đúng quy định của pháp luật.

Thiếu tướng Nguyễn Viết Giang, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu phát biểu tại buổi điều tra. Ảnh: TTXVN phát

Như tin trước đó đã đưa, ngày 28/10, Công an tỉnh Lai Châu phối hợp với cơ quan chức năng phá chuyên án lừa đảo qua mạng hơn 300 tỷ đồng, bắt 59 đối tượng tại Campuchia.

