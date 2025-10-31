Pháp luật Ra tù chưa lâu, người đàn ông tiếp tục lừa thuê ô tô hơn 600 triệu đồng đem đi cầm cố Vừa ra tù một thời gian, Vũ Thành Trung đã thực hiện hành vi phạm tội mới. Trung thuê xe ô tô tự lái ở Nghệ An rồi đưa ra Hà Nội cầm cố lấy tiền tiêu xài.

Ngày 31/10, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên xét xử bị cáo Vũ Thành Trung (SN 1977), trú xã Nghi Xuân (Hà Tĩnh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị cáo Vũ Thành Trung lĩnh án 12 năm tù. Ảnh: Trần Vũ

Trung là bị cáo có nhân thân xấu khi từng 3 lần lĩnh án tù về tội "Đánh bạc" và 1 lần ngồi tù về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Sau hơn nửa năm ra tù, chiều 25/7/2024, Trung đến cửa hàng cho thuê xe tự lái ở phường Vinh Phú (Nghệ An) hỏi thuê xe tự lái để phục vụ đi lại làm ăn. Hai bên ký hợp đồng thuê xe ô tô Huyndai Tucsson (được định giá hơn 616 triệu đồng) thời hạn 1 tháng với số tiền 30 triệu đồng. Trung đặt cọc trước 15 triệu đồng và cam kết “không cầm cố, thế chấp, ký gửi”.

Sau khi thuê được xe, Trung lái ra Hà Nội tìm nơi cầm cố. Ngày 27/7/2024, Trung đưa ô tô đến gặp anh Cao Xuân T. (SN 1981) nói muốn cầm cố xe để vay tiền làm ăn. Trung nói dối chiếc xe đó là của mình nhưng do giấy tờ xe đang bị em trai giữ nên xin anh T. cầm cố tạm 10 ngày để vay 100 triệu đồng. Anh T. đồng ý.

2 ngày sau, vì muốn lấy lại ô tô để tiếp tục cầm cố với số tiền lớn hơn nên Trung đến xin chuộc xe và chuyển khoản 102 triệu đồng tiền gốc và lãi.

Sau đó 3 ngày, Trung tiếp tục đưa ô tô đến gặp anh T. xin cầm cố lấy 200 triệu đồng, thời gian vay 2 tháng, thỏa thuận tiền lãi 1.000 đồng/1 triệu đồng/ngày.

Sau khi cầm cố xe, Trung lấy tiền tiêu xài cá nhân và một phần trả tiền thuê xe để khỏi bị nghi ngờ việc đã cầm cố chiếc ô tô trên.

Đến tháng 9/2024, do thấy ô tô bị mất định vị, Trung thanh toán tiền thuê xe không đầy đủ nên bên cho thuê xe yêu cầu đưa xe về trả lại. Lúc này, Trung nói đã cầm cố xe, hiện không có tiền để chuộc lại.

Đến ngày 23/4/2025, chủ xe đã làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Vũ Thành Trung đến cơ quan công an. 1 ngày sau, Trung đến Công an xin đầu thú. Cùng ngày, anh T. biết chiếc xe ô tô đã nhận cầm cố của Trung là do phạm tội mà có nên đã chủ động đến Công an Nghệ An giao nộp xe.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Bị cáo khai do mới ra tù, chưa có việc làm nên đã thực hiện hành vi lừa đảo thuê xe ở Nghệ An rồi đưa ra Hà Nội cầm cố.

HĐXX nhận định, trong vụ án này, bị cáo phạm tội có tình tiết tăng nặng là tái phạm. Do đó, tòa tuyên phạt Vũ Thành Trung 12 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".