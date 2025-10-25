Pháp luật Kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo tinh vi bằng chiêu “đặt hàng - chiếm đoạt tiền cọc” Chiều 24/10, Công an phường Vinh Lộc (tỉnh Nghệ An) đã kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo nhắm vào người cao tuổi, với thủ đoạn giả danh cán bộ quân đội để đặt hàng rồi chiếm đoạt tiền cọc.

Trước đó, ông Nguyễn Văn H. (gần 70 tuổi, trú tại khối 7, phường Vinh Lộc) nhận cuộc gọi qua Zalo từ một người lạ tự xưng là cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An. Người này đặt mua số lượng lớn giường sắt hai tầng nhưng khi ông H. không đủ hàng, đối tượng giới thiệu một “đại lý” khác và nhờ ông đặt mua giúp.

Ảnh giả mạo biên lai chuyển tiền thành công và phiếu chi gửi ông H. để lừa đảo. Ảnh: Phan Tuyết.

Ông H. đồng ý và làm trung gian đặt hàng với số tiền cọc là 136.800.000 đồng. Sau đó đối tượng chỉnh sửa ảnh chuyển tiền và thông báo là ông H. đã cung cấp sai thông tin dẫn đến hợp đồng giữa hai bên không hoàn thành, đồng thời yêu cầu ông H. đền bù một nửa số tiền cọc nêu trên nếu không sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Trước yêu cầu bất thường, ông H. đã đến trình báo Công an phường Vinh Lộc. Lực lượng Công an nhanh chóng xác định đây là thủ đoạn lừa đảo tinh vi nhằm chiếm đoạt tài sản và kịp thời ngăn chặn thiệt hại.

Ông H. trình bày sự việc với Cơ quan Công an. Ảnh: Phan Tuyết

Công an khuyến cáo người dân cần cảnh giác với các đơn đặt hàng từ người lạ, không chuyển tiền cho đối tượng không rõ danh tính, đặc biệt khi được yêu cầu “mua thêm hàng hóa” ngoài đơn đặt hàng ban đầu. Khi gặp nghi vấn, cần liên hệ cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ, xử lý theo quy định.