Thứ Bảy, 25/10/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Pháp luật

Kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo tinh vi bằng chiêu “đặt hàng - chiếm đoạt tiền cọc”

Phan Tuyết 25/10/2025 09:17

Chiều 24/10, Công an phường Vinh Lộc (tỉnh Nghệ An) đã kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo nhắm vào người cao tuổi, với thủ đoạn giả danh cán bộ quân đội để đặt hàng rồi chiếm đoạt tiền cọc.

Trước đó, ông Nguyễn Văn H. (gần 70 tuổi, trú tại khối 7, phường Vinh Lộc) nhận cuộc gọi qua Zalo từ một người lạ tự xưng là cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An. Người này đặt mua số lượng lớn giường sắt hai tầng nhưng khi ông H. không đủ hàng, đối tượng giới thiệu một “đại lý” khác và nhờ ông đặt mua giúp.

anh ghep
Ảnh giả mạo biên lai chuyển tiền thành công và phiếu chi gửi ông H. để lừa đảo. Ảnh: Phan Tuyết.

Ông H. đồng ý và làm trung gian đặt hàng với số tiền cọc là 136.800.000 đồng. Sau đó đối tượng chỉnh sửa ảnh chuyển tiền và thông báo là ông H. đã cung cấp sai thông tin dẫn đến hợp đồng giữa hai bên không hoàn thành, đồng thời yêu cầu ông H. đền bù một nửa số tiền cọc nêu trên nếu không sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Trước yêu cầu bất thường, ông H. đã đến trình báo Công an phường Vinh Lộc. Lực lượng Công an nhanh chóng xác định đây là thủ đoạn lừa đảo tinh vi nhằm chiếm đoạt tài sản và kịp thời ngăn chặn thiệt hại.

nan nhan
Ông H. trình bày sự việc với Cơ quan Công an. Ảnh: Phan Tuyết

Công an khuyến cáo người dân cần cảnh giác với các đơn đặt hàng từ người lạ, không chuyển tiền cho đối tượng không rõ danh tính, đặc biệt khi được yêu cầu “mua thêm hàng hóa” ngoài đơn đặt hàng ban đầu. Khi gặp nghi vấn, cần liên hệ cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ, xử lý theo quy định.

Bài liên quan

Đọc tiếp

Vì sao chúng ta dễ mắc bẫy lừa đảo?

Vì sao chúng ta dễ mắc bẫy lừa đảo?

Google tăng cường bảo mật cho người dùng Android với 2 tính năng chống lừa đảo mới

Google tăng cường bảo mật cho người dùng Android với 2 tính năng chống lừa đảo mới

Bắt đối tượng lừa bán máy phát điện qua mạng, chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Bắt đối tượng lừa bán máy phát điện qua mạng, chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Dấu hiệu nhận biết và cách ứng phó với hình thức lừa đảo hoán đổi SIM điện thoại

Dấu hiệu nhận biết và cách ứng phó với hình thức lừa đảo hoán đổi SIM điện thoại

Cử tri đánh giá cao kết quả của cuộc cách mạng sắp xếp tổ chức bộ máy

Cử tri đánh giá cao kết quả của cuộc cách mạng sắp xếp tổ chức bộ máy

Đọc tiếp

Vì sao chúng ta dễ mắc bẫy lừa đảo?

Vì sao chúng ta dễ mắc bẫy lừa đảo?

Google tăng cường bảo mật cho người dùng Android với 2 tính năng chống lừa đảo mới

Google tăng cường bảo mật cho người dùng Android với 2 tính năng chống lừa đảo mới

Bắt đối tượng lừa bán máy phát điện qua mạng, chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Bắt đối tượng lừa bán máy phát điện qua mạng, chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Dấu hiệu nhận biết và cách ứng phó với hình thức lừa đảo hoán đổi SIM điện thoại

Dấu hiệu nhận biết và cách ứng phó với hình thức lừa đảo hoán đổi SIM điện thoại

Cử tri đánh giá cao kết quả của cuộc cách mạng sắp xếp tổ chức bộ máy

Cử tri đánh giá cao kết quả của cuộc cách mạng sắp xếp tổ chức bộ máy

Xem thêm Pháp luật

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Pháp luật
      Kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo tinh vi bằng chiêu “đặt hàng - chiếm đoạt tiền cọc”

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO