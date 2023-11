Đình Bắc và con đường đến với tuyển Việt Nam

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Đình Bắc đã tạo ra dấu ấn đậm nét tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khi ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam ở tuổi 19. Tuy nhiên trước đó anh từng là cầu thủ bị thất sủng tại lò đào tạo Sông Lam Nghệ An.

Đình Bắc có bàn thắng đầu tiên trong màu áo đội tuyển Quốc gia tại trận gặp Philippines ở vòng loại thứ 2 World Cup 2026. Ảnh: Hải Hoàng

Cầu thủ trẻ nhất tại đội tuyển Việt Nam tạo dấu ấn đậm nét

Qua 2 trận đấu của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026, cầu thủ mang đến điều bất ngờ với giới truyền thông chính là tiền vệ Nguyễn Đình Bắc.

Đình Bắc sinh năm 2004 và hiện đang là cầu thủ trẻ nhất ở đội bóng sao vàng. Tiền vệ gốc Nghệ An đã để lại dấu ấn đậm nét trong trận đấu giữa Việt Nam gặp Philippines tại lượt trận thứ nhất vòng loại thứ 2 World Cup 2026.

Tại trận đấu đó, đoàn quân của huấn luyện viên Troussier sớm ghi được bàn thắng vào lưới của Philippines và những tưởng các chân sút mang sắc đỏ sẽ có một trận đấu dễ dàng. Tuy nhiên, chủ nhà với lực lượng gồm nhiều cầu thủ nhập tịch đã thi đấu đầy quyết tâm và tạo ra vô vàn khó khăn cho những chiến binh sao vàng.

Với thế trận mà Philippines đang nắm giữ, nhiều huấn luyện viên sẽ trao niềm tin cho những cầu thủ dày dặn kinh nghiệm. Thế nhưng, ông thầy người Pháp đã đi ngược lại với mọi dự đoán, bằng việc đưa tiền vệ trẻ 19 tuổi - Nguyễn Đình Bắc vào sân. Với sức trẻ và niềm khát khao muốn thể hiện mình, Đình Bắc đã khiến cả khán đài sân Rizal Memorial trở nên câm lặng. Tiền vệ người Nghệ An đã thực hiện pha ngoặt bóng táo bạo từ cánh phải, đưa bóng vào giữa khu vực trung tuyến, rồi tung cú dứt điểm trái phá vào góc xa, khiến thủ thành Philippines bất lực. Siêu phẩm của Đình Bắc đã nhấn chìm mọi hy vọng có điểm của chủ nhà, qua đó góp công lớn giúp Việt Nam giành chiến thắng ngay trên đất khách.

Sau trận đấu, Đình Bắc không giấu được cảm xúc khi bày tỏ: “Đây là bàn thắng đầu tiên của tôi cho đội tuyển Quốc gia Việt Nam. Điều đó khiến tôi vô cùng xúc động, nhưng bàn thắng này ý nghĩa hơn khi nó như một món quà tôi dành tặng Huấn luyện viên Philippe Troussier, thầy đã cho tôi cơ hội để chứng minh năng lực của bản thân. Tôi sẽ tiếp tục nỗ lực cho những mục tiêu phía trước”.

Trước đó, khi mới bước sang tuổi 19, cầu thủ gốc Hưng Nguyên - Nghệ An đã sớm tạo ra ấn tượng trước các nhà cầm quân của đội tuyển Quốc gia. Đình Bắc trở thành một hiện tượng ở Giải hạng nhất Quốc gia khi ghi tới 8 bàn thắng, 7 pha kiến tạo trong 12 trận thi đấu cho Quảng Nam. Đặc biệt tiền vệ sinh năm 2004 đã lập được cú đúp vào lưới của PVF-CAND, giúp đoàn quân của huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn giành chiến thắng quan trọng, qua đó bước lên sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam.

Tiền vệ Nguyễn Đình Bắc trong màu áo đội tuyển Quốc gia Việt Nam. Ảnh: Hải Hoàng

Chính màn thể hiện xuất sắc đó của Đình Bắc đã khiến huấn luyện viên Troussier quyết định triệu tập anh lên U23 Việt Nam tham gia vòng loại giải U23 châu Á 2024 diễn ra hồi tháng 9. Kế đến Đình Bắc lại được huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tin tưởng điền tên vào danh sách đội Olympic Việt Nam tham dự ASIAD 2023. Anh đã đá chính cả 3 trận cho Olympic Việt Nam. Những bước tiến dài của Đình Bắc đã giúp anh chính thức được huấn luyện viên người Pháp triệu tập lên đội tuyển Quốc gia Việt Nam.

Đình Bắc chia sẻ: “Tôi cảm thấy rất biết ơn khi được các huấn luyện viên đội tuyển Quốc gia chỉ bảo và tạo điều kiện để tôi được thể hiện mình. Đó là niềm hạnh phúc lớn nhất của một cầu thủ”.

Từng là cầu thủ bị thất sủng ở Sông Lam Nghệ An

Nguyễn Đình Bắc từng là cầu thủ của Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An. Với niềm đam mê cháy bỏng, cậu bé gốc Hưng Nguyên đã không ngừng nỗ lực để có thể trụ lại ở nơi mà nhiều cậu bé khắp mọi miền quê xứ Nghệ đều ao ước. Tuy nhiên, do thể hình quá khiêm tốn, Đình Bắc bị Sông Lam Nghệ An thải loại.

Thất sủng ở đội bóng quê hương, tưởng chừng như cánh cửa đến với bóng đá chuyên nghiệp của Đình Bắc đã khép lại. Tuy nhiên vào năm 2020, nhờ tới lời giới thiệu của cựu cầu thủ Sông Lam Nghệ An - Hồ Thanh Thưởng, tiền vệ sinh năm 2004 đã được Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Quảng Nam tiếp nhận.

Ông Hồ Thanh Thưởng chia sẻ: “Đình Bắc là cầu thủ tài năng, sớm bộc lộ được những tố chất đặc biệt. Tuy nhiên với một cầu thủ bước lên tuổi 15 mà chỉ cao 1m50 thì sẽ gặp nhiều bất lợi khi phải cạnh tranh với những đồng đội có thể hình cao lớn hơn. Ở Sông Lam Nghệ An, Đình Bắc không phải cầu thủ có tài năng duy nhất. Khi bị thua thiệt về thể hình thì những người khoẻ hơn, cao lớn hơn sẽ được chọn là điều khá dễ hiểu”.

Nguyễn Đình Bắc trong màu áo câu lạc bộ Quảng Nam.

Về với Quảng Nam, Đình Bắc như “rồng gặp được mây”. Anh không ngừng học hỏi, nêu cao ý thức kỷ luật và dần khẳng định được vị trí tại các đội bóng trẻ ở xứ Quảng.

“Tài không đợi tuổi” Đình Bắc liên tiếp tạo ra những dấu ấn cá nhân và đó là chìa khóa để cầu thủ này được góp mặt ở đội U20 Việt Nam, U22 Việt Nam và U23 Việt Nam. Tại đội bóng chủ quản, tiền vệ gốc Nghệ An cũng nhanh chóng chiếm được niềm tin từ huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn. Nhà cầm quân xứ Nghệ đã trao cơ hội đá chính tại đội bóng Quảng Nam, khi Đình Bắc mới chỉ bước qua tuổi 18.

Huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn chia sẻ: "Nhiều người nghĩ vì Đình Bắc là đồng hương nên mới được tôi ưu ái. Cái này có lẽ dư luận đã nhầm. Tôi nghiêm khắc với Bắc còn hơn với cầu thủ khác. Tôi thấy cậu ấy rất có tiềm năng, bởi vậy, đã trao cơ hội cho cậu ấy. Tôi nghĩ trong tương lai Đình Bắc sẽ là cầu thủ tài năng của bóng đá Việt Nam"./.