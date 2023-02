Đình chỉ sinh hoạt đảng 2 lãnh đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nghĩa Đàn

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Ủy ban kiểm tra Huyện uỷ Nghĩa Đàn vừa có Quyết định đình chỉ sinh hoạt đảng đối với 2 lãnh đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nghĩa Đàn sau khi 2 người này bị khởi tố, bắt tạm giam.

Trước đó, như thông tin Báo Nghệ An đã đưa, ngày 27/1, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An đã phê chuẩn các Quyết định khởi tố, Lệnh tạm giam đối với ông Trần Anh Tuấn - Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nghĩa Đàn liên quan đến hành vi "nhận hối lộ". Đồng thời khởi tố, ra lệnh bắt tạm giam ông Lê Sơn Đông - Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển An Việt, có trụ sở tại TP. Vinh về hành vi “đưa hối lộ”.

Trước đó, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An cũng đã phê chuẩn Quyết định khởi tố, Lệnh tạm giam đối với ông Lê Quang Sáng, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nghĩa Đàn liên quan đến hành vi “nhận hối lộ”.

Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An có Thông báo số 101 ngày 19/1/2023 và Thông báo số 102 ngày 27/1/2023 về việc phê chuẩn quyết định khởi tố bị can là đảng viên đối với ông Lê Quang Sáng và ông Trần Anh Tuấn., ngày 1/2/2023, Đảng uỷ cơ quan Chính quyền huyện Nghĩa Đàn cũng đã có công văn đề nghị "đình chỉ sinh hoạt đảng" đối với ông Lê Quang Sáng và ông Trần Anh Tuấn gửi Uỷ ban kiểm tra huyện uỷ Nghĩa Đàn xem xét xử lý theo quy định.

Ngày 2/2/2023, Uỷ ban kiểm tra Huyện uỷ Nghĩa Đàn căn cứ theo các quy định, điều lệ Đảng, đã ban hành các quyết định đình chỉ sinh hoạt đảng đối với ông Sáng và ông Tuấn. Thời hạn đình chỉ được căn cứ theo quy định của pháp luật./.