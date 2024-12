Báo Nghệ An Đoàn công tác báo chí - truyền thông tỉnh Nghệ An trao đổi nghiệp vụ với Báo Sài Gòn Giải Phóng Ngày 13/12, đoàn công tác Đoàn Ban Chỉ đạo Đề án nâng cao hiệu quả chỉ đạo, định hướng và xử lý thông tin báo chí Nghệ An do ông Phạm Ngọc Cảnh, Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dẫn đầu đã đến thăm và trao đổi kinh nghiệm cùng Báo Sài Gòn Giải phóng.

Ông Phạm Ngọc Cảnh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An phát biểu tại cuộc làm việc sáng 13/12. Ảnh: SGGP

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Khắc Văn, Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo Sài Gòn Giải phóng cùng các đồng chí phó tổng biên tập và lãnh đạo phòng, ban của báo đã giới thiệu những nét chính về quá trình ra đời và phát triển của Báo Sài Gòn Giải phóng.

Ông Ngô Đức Kiên - Tổng Biên tập Báo Nghệ An, thành viên đoàn công tác, phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: SGGP

Trải qua nhiều thời kỳ, nhiều khó khăn, thách thức nhưng các thế hệ người làm báo của Sài Gòn Giải phóng hôm nay luôn đoàn kết, phát huy tinh thần dấn thân, sáng tạo của thế hệ đi trước và không ngừng nỗ lực để giữ vững thương hiệu là tờ báo Đảng năng động nhất cả nước.

Trong khi tự chủ tài chính, báo vẫn làm rất tốt nhiệm vụ chính trị bên cạnh công tác an sinh - xã hội. Và báo đã khẳng định được rằng: Càng làm tốt được nhiệm vụ tự chủ, càng năng động thì sẽ càng làm tốt nhiệm vụ chính trị.

Ông Nguyễn Khắc Văn - Phó Tổng Biên tập Phụ trách Báo Sài Gòn Giải Phóng, phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: SGGP

Đoàn công tác tham quan các phòng, ban Báo Sài Gòn Giải Phóng. Ảnh: SGGP

Tại buổi làm việc, các đồng chí lãnh đạo Báo Sài Gòn Giải phóng cũng đã trao đổi những sáng tạo, kinh nghiệm trong kỹ năng làm báo, trong " kinh tế báo chí", đồng thời chia sẻ những khó khăn, thách thức làm báo trong thời kỳ bùng nổ mạng xã hội và chiến lược giải pháp của báo trong bối cảnh truyền thông số hiện nay.

Theo Phó Tổng Biên tập Phụ trách Báo Sài Gòn Giải Phóng Nguyễn Khắc Văn, Báo Nghệ An cũng có rất nhiều đột phá trong phát triển mà Báo Sài Gòn Giải Phóng cần học tập, trao đổi kinh nghiệm, nhất là về công nghệ số khi có nhiều thời điểm, Báo Nghệ An đứng đầu cả nước về lượt truy cập. Ảnh: SGGP

Tại buổi làm việc với Báo Sài Gòn Giải phóng, ông Ngô Đức Kiên, Tổng biên tập Báo Nghệ An và ông Trần Minh Ngọc, Giám đốc Đài PT-TH Nghệ An đã trao đổi những kết quả nổi bật của 2 đơn vị báo, đài Nghệ An và bày tỏ sự mong muốn học tập kinh nghiệm trong kỹ năng bắt nhịp độ năng động và làm tốt " kinh tế báo chí" của Báo Sài Gòn Giải phóng hiện nay.

Thay mặt đoàn công tác ông Phạm Ngọc Cảnh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An đã bày tỏ sự vui mừng về những kết quả đạt được, những kinh nghiệm về điều hành tòa soạn, phát triển kinh tế báo chí trong bối cảnh chuyển đổi số mà báo chí mà Báo Sài Gòn Giải phóng đã chia sẻ.

Ông cũng mong rằng thông qua cuộc làm việc này sẽ giúp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An làm tốt hơn trong công tác chỉ đạo, định hướng báo chí nhất là đối với các cơ quan báo chí chủ lực của tỉnh trong thời gian tới.

Đoàn công tác tặng quà đến Báo Sài Gòn Giải Phóng. Ảnh: SGGP

>>> Một số hình ảnh đoàn công tác thăm và làm việc tại Báo Sài Gòn Giải Phóng: