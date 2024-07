Báo Nghệ An Chi đoàn Báo Nghệ An sinh hoạt chuyên đề về ứng dụng công nghệ làm báo hiện đại "Đoàn viên tiên phong ứng dụng công nghệ làm báo hiện đại" là chủ đề buổi sinh hoạt vào sáng 14/7 với sự tham gia của toàn thể đoàn viên Chi đoàn Báo Nghệ An.

Triển khai chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Biên tập Báo Nghệ An, Ban Chấp hành Chi đoàn Báo Nghệ An đã phối hợp với Chi hội nhà báo Báo Nghệ An tổ chức sinh hoạt chuyên đề nhằm cập nhật cho phóng viên, biên tập viên và kỹ thuật viên trẻ là đoàn viên thanh niên kỹ năng làm báo hiện đại.

Buổi sinh hoạt chuyên đề diễn ra sáng 14/7 tại tòa soạn hội tụ Báo Nghệ An. Ảnh: PV

Đây là hoạt động thiết thực và bổ ích đối với đội ngũ những người làm báo trẻ, nhất là trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trong nhiều lĩnh vực, bao gồm cả báo chí.

Cùng với đó, mới đây, Báo Nghệ An đã nâng cấp giao diện báo điện tử, cập nhật hệ thống quản trị nội dung (CMS)với nhiều tính năng mới, hiện đại, đáp ứng nhu cầu trình bày, thể hiện các sản phẩm báo chí dưới nhiều hình thức đa dạng, hấp dẫn, lấy bạn đọc làm trung tâm.

Giao diện Báo Nghệ An điện tử vừa được nâng cấp vào tháng 6/2024. Ảnh chụp màn hình

Là đội ngũ kế cận, các đoàn viên thanh niên được Ban Biên tập tin tưởng, giao nhiệm vụ chủ động tiếp cận, tìm hiểu và nắm vững các thao tác, thành thục ứng dụng các công cụ trên CMS để tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng cả nội dung lẫn hình thức các sản phẩm báo chí.

“ Mục tiêu đề ra là 100% đoàn viên trong chi đoàn nắm vững và có thể trình bày tốt tin, bài dưới các hình thức đa phương tiện như long-form, e-magazine, infographics, story-telling, video clip...

Trong khuôn khổ buổi sinh hoạt chuyên đề, các đoàn viên được nghe giảng viên Nguyễn Hữu Quân (Phòng Thời sự - Chính trị) hướng dẫn thực hành công cụ soạn thảo e-magazine editor, giải thích kỹ các tính năng và truyền đạt kinh nghiệm áp dụng một cách phù hợp, khoa học. Bên cạnh đó, giảng viên cũng chia sẻ thêm một số ứng dụng để xử lý số liệu thành đồ họa, biểu đồ,... minh hoạ cho bài viết của phóng viên.

Cũng tại buổi sinh hoạt, giảng viên Nguyễn Diệp Thanh (Phòng Văn xã) trao đổi kỹ năng sử dụng một số ứng dụng như Canva, Photoshop để thiết kế bìa (cover) đẹp, bắt mắt, đảm bảo yếu tố kỹ thuật và thẩm mỹ.