Thời sự Ra mắt giao diện mới Báo Nghệ An điện tử và Chuyên trang Chủ tịch Hồ Chí Minh với quê hương Nghệ An Chiều 13/6, tại thành phố Vinh, Báo Nghệ An tổ chức ra mắt giao diện điện tử mới và chuyên trang Chủ tịch Hồ Chí Minh với quê hương Nghệ An.

Quang cảnh Lễ Ra mắt giao diện mới Báo Nghệ An điện tử và Chuyên trang báo chí dữ liệu Chủ tịch Hồ Chí Minh với quê hương Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Dự lễ về đại biểu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Thế Kỷ - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương; Đỗ Thị Thu Hằng - Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An có sự tham dự của đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Nam Đình - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An.

Dự lễ có các đồng chí: Lê Bá Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Phạm Tuấn Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh; Võ Văn Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trần Minh Ngọc - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Nguyễn Hồng Sơn - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn.

Về phía Báo Nghệ An có các đồng chí: Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập; Trần Văn Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập; Trần Hữu Nghĩa - Phó Tổng Biên tập; Nguyễn Thị Thu Hương - Phó Tổng Biên tập và cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động.

Về phía đại diện các đơn vị đồng hành có ông Nguyễn Văn Thành - Giám đốc Đối ngoại Tập đoàn TH; ông Nguyễn Bảo Tuấn - Giám đốc Khu Di tích Kim Liên; bà Phan Thị Sáu - Phó Giám đốc Công ty TNHH Hòa Hiệp; bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Giám đốc BNI Nghệ An; ông Hoàng Xuân Định - Giám đốc Truyền thông BNI Thanh Nghệ Tĩnh; cùng đại diện UBND xã Xiêng My, huyện Tương Dương.

Các đồng chí lãnh đạo các cơ quan Trung ương và các đại biểu dự Lễ Ra mắt giao diện mới Báo Nghệ An điện tử và Chuyên trang báo chí dữ liệu Chủ tịch Hồ Chí Minh với quê hương Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Trong quá trình phát triển hiện nay, Báo Nghệ An luôn xác định phải nỗ lực để thực sự vươn lên có vị trí trong dòng chảy chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ.

Do đó, việc tìm kiếm và cập nhật quy trình xuất bản thuận tiện, tiếp cận sớm những ứng dụng mới, mở rộng không gian sáng tạo cho khối sản xuất nội dung, tăng năng lực phân phối nội dung để thông tin đến với độc giả nhanh nhạy, kịp thời là nhiệm vụ luôn luôn song hành và thực hiện một cách toàn diện, quyết liệt.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh và các đại biểu dự Lễ Ra mắt giao diện mới Báo Nghệ An điện tử và Chuyên trang báo chí dữ liệu Chủ tịch Hồ Chí Minh với quê hương Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Trên cơ sở kế thừa bản sắc truyền thống của Báo Nghệ An, thực hiện Đề án nâng cao chất lượng toàn diện gắn với chuyển đổi số, Báo Nghệ An ra mắt giao diện báo điện tử mới được thiết kế hiện đại, tối ưu hóa trải nghiệm của độc giả trên mọi thiết bị theo tiêu chuẩn, lấy độc giả làm trung tâm của mọi sự thay đổi.

Đồng thời, Báo Nghệ An ra mắt phần mềm quản trị nội dung (CMS) mới. Đây là phần mềm tòa soạn hội tụ để quản lý, xuất bản toàn bộ nội dung trên các chuyên trang điện tử, các loại hình báo in trên một hệ thống phần mềm duy nhất.

Với nhiều tính năng vượt trội, toàn diện, chuyên sâu, thực sự ứng dụng hiệu quả trí tuệ nhân tạo, giao diện mới và quy trình xuất bản mới của Báo Nghệ An là bước tiến về tích hợp dữ liệu và công nghệ số vào các lĩnh vực hoạt động xuất bản, nhằm cung cấp giá trị và lợi ích lớn hơn cho các bộ phận công chúng, các tệp độc giả mà tòa soạn hướng tới.

Đồng chí Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An phát biểu tại Lễ Ra mắt giao diện mới Báo Nghệ An điện tử và Chuyên trang báo chí dữ liệu Chủ tịch Hồ Chí Minh với quê hương Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 99 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Báo Nghệ An phối hợp với Ban Quản lý Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An xây dựng và ra mắt Chuyên trang báo chí dữ liệu Chủ tịch Hồ Chí Minh với quê hương Nghệ An tại địa chỉ: hochiminh.baonghean.vn

Chuyên trang được kết cấu thành các chuyên mục gồm: Quê hương, gia đình, thời niên thiếu; Quê hương đón Bác về thăm, Những bức thư Bác gửi quê hương, Quê hương Nghệ An với Bác Hồ, Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, đa phương tiện... là địa chỉ tin cậy để cán bộ, đảng viên và nhân dân thuận tiện trong việc tìm hiểu, nghiên cứu, học tập về thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chuyên trang báo chí dữ liệu Chủ tịch Hồ Chí Minh với quê hương Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An khẳng định: “Việc ra mắt giao diện mới của Báo Nghệ An điện tử và hệ thống CMS mới hôm nay không chỉ đơn thuần là một bước nâng cấp về công nghệ, mà còn minh chứng cho nỗ lực không ngừng của tòa soạn trong việc tối ưu hóa quá trình làm báo, nâng cao chất lượng nội dung, đáp ứng nhanh nhu cầu thông tin của độc giả”.

Tổng Biên tập Báo Nghệ An đồng thời nhấn mạnh: Chuyên trang báo chí dữ liệu Chủ tịch Hồ Chí Minh với quê hương Nghệ An là dự án đặc biệt, phối hợp với Ban Quản lý Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Sở Văn hóa và Thể thao xây dựng với tấm lòng thành kính và biết ơn công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các đồng chí lãnh đạo Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương; Hội Nhà báo Việt Nam, Tỉnh ủy, HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An và Báo Nghệ An thực hiện nghi thức ra mắt giao diện mới Báo Nghệ An điện tử và Chuyên trang báo chí dữ liệu Chủ tịch Hồ Chí Minh với quê hương Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

“Chuyên trang báo chí dữ liệu này không chỉ cung cấp những sử liệu, tư liệu, thông tin quý báu về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà còn là nơi lưu giữ những kỷ niệm, những câu chuyện, hình ảnh, thước phim về Bác Hồ với quê hương Nghệ An, tạo nên một kho tư liệu phong phú, sống động trên môi trường số, góp phần lan tỏa tấm gương tư tưởng, đạo đức và phong cách của Người”, Tổng Biên tập Báo Nghệ An phát biểu.

“Buổi lễ ra mắt giao diện Báo Nghệ An điện tử mới hệ thống CMS mới là dấu mốc quan trọng, mở ra chương mới trong quá trình phát triển của Báo Nghệ An”, đồng chí Ngô Đức Kiên phát biểu, đồng thời nhấn mạnh: “Tập thể Báo Nghệ An xin hứa sẽ tiếp tục nỗ lực, sáng tạo, đổi mới không ngừng để xứng đáng với sự tin yêu, kỳ vọng của lãnh đạo, của đối tác, của quý độc giả.

Các đồng chí lãnh đạo Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương; Hội Nhà báo Việt Nam, Tỉnh ủy, HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An và các ban, sở, ngành chúc mừng Báo Nghệ An ra mắt giao diện mới Báo Nghệ An điện tử và Chuyên trang báo chí dữ liệu Chủ tịch Hồ Chí Minh với quê hương Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Nhân dịp kỷ niệm Ngày truyền thống Báo chí cách mạng Việt Nam, thay mặt đồng nghiệp Báo Nghệ An, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Ngô Đức Kiên gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các cấp, ngành, địa phương, các tập thể, cá nhân luôn đồng hành với Báo Nghệ An trên quá trình tác nghiệp, cũng như hoạt động an sinh xã hội.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An trao biểu trưng kinh phí hỗ trợ học tập cho 21 em học sinh nghèo vượt khó từ Quỹ Vì người nghèo tỉnh Nghệ An đến các đồng chí lãnh đạo Báo Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Trong hành trình 63 năm qua của Báo Nghệ An, bên cạnh những dấu ấn về công tác chuyên môn thì Báo Nghệ An cũng luôn làm tốt công tác an sinh xã hội, vì cộng đồng. Tại chương trình, Quỹ Vì người nghèo tỉnh Nghệ An trao tặng kinh phí học tập cho 21 em học sinh nghèo vượt khó với tổng trị giá 42 triệu đồng.

Ông Nguyễn Văn Thành - Giám đốc đối ngoại Tập đoàn TH trao biểu trưng tài trợ Giải Bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An 500 triệu đồng. Ảnh: Thành Duy

Bà Phan Thị Sáu - Phó Giám đốc Công ty TNHH Hòa Hiệp và bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Giám đốc BNI Nghệ An trao biểu trưng tặng nhà tình nghĩa cho gia đình ông Lương Văn Chôm và ông La Văn Hải, xã Xiêng My, huyện Tương Dương. Ảnh: Thành Duy

Dịp này, Tập đoàn TH cũng trao tặng biểu trưng tài trợ trị giá 500 triệu đồng gồm tiền mặt và hiện vật tài trợ cho Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 26. Báo Nghệ An cũng phối hợp với Công ty TNHH Hòa Hiệp và Công ty BNI Nghệ An trao tặng 2 căn nhà tình nghĩa cho ông Lương Văn Chôm và ông La Văn Hải ở xã Xiêng My - huyện Tương Dương. Mỗi căn trị giá 50 triệu đồng.