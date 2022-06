Đoàn công tác Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam làm việc tại Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sáng 15/6, Đoàn công tác của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam do ông Matthew Stannard - Viên chức chính trị làm Trưởng đoàn thăm và làm việc tại Nghệ An nhằm tìm hiểu, trao đổi về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn có ông Trần Khánh Thục - Giám đốc Sở Ngoại vụ và một số sở, ban ngành.

Tại cuộc làm việc, Đoàn công tác của Đại sứ quán Hoa Kỳ đã nghe thông tin chung điều kiện tự nhiên, dân số, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, nhất là công tác thu hút đầu tư, thu ngân sách, xuất nhập khẩu; hoạt động hợp tác giữa Nghệ An và các đối tác Hoa Kỳ trên các lĩnh vực.

Theo đó, về thương mại, trong năm 2021 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Nghệ An và các đối tác tại Hoa Kỳ đạt 205,5 triệu USD. Trong đó Nghệ An xuất khẩu 196,8 triệu USD và nhập khẩu từ Hoa Kỳ đạt gần 9 triệu USD. 5 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 96,2 triệu USD, trong đó Nghệ An nhập khẩu 15,8 triệu USD.

Nghệ An xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ chủ yếu là hàng dệt may, tôn thép, xi măng, đá ốp lát và nhập khẩu từ Hoa Kỳ chủ yếu là nguyên liệu dệt may, linh kiện điện tử, hạt nhựa.

Bên cạnh hợp tác về thương mại, trong những năm qua, Đại sứ quán và một số tổ chức của Hoa Kỳ đã triển khai các chương trình hợp tác trên địa bàn Nghệ An liên quan đến các lĩnh vực như: giáo dục - đào tạo, văn hoá, công tác giảm nghèo, thích ứng với biến đổi khí hậu. Hoa Kỳ cũng đã viện trợ không hoàn lại để xây dựng các công trình phục vụ giáo dục, y tế trên địa bàn tỉnh.

Đặc biệt, gần đây Nghệ An đã phối hợp hiệu quả với đối tác Hoa Kỳ triển khai công tác khai quật, tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh (MIA) tại địa bàn xã Thanh Tiên, huyện Thanh Chương.

Trong bối cảnh chung của mối quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ ngày càng phát triển tích cực trên các lĩnh vực, tại cuộc làm việc Giám đốc Sở Ngoại vụ Nghệ An Trần Khánh Thục đề nghị Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam hỗ trợ giới thiệu các doanh nghiệp đến tìm hiểu cơ hội đầu tư; cũng như tạo cơ hội để Nghệ An tham gia các diễn đàn hợp tác với các đối tác Hoa Kỳ và hỗ trợ kết nối với Hiệp hội thương mại Hoa Kỳ (Amcham), Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (USABC), Phòng Thương mại Hoa Kỳ (USCC) nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư.

Cùng với đó, Nghệ An cũng đề xuất một số nội dung hợp tác trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo, viện trợ trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai…

Tại cuộc làm việc, hai bên cũng đã trao đổi cởi mở một số nội dung liên quan tình hình lao động, việc làm; sự phục hồi của ngành du lịch hậu Covid -19; định hướng phát triển kinh tế số, chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh; hạ tầng cảng biển; những sáng kiến, dự án tăng cường nỗ lực của tỉnh trong công tác phòng, chống buôn bán người; phòng, chống thiên tai.

Trong mối quan hệ ngày càng được củng cố và sâu sắc trên các lĩnh vực giữa hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ, ông Matthew Stannard bày tỏ phấn khởi khi đến thăm, làm việc tại Nghệ An, một địa phương có vai trò, vị thế quan trọng tại Việt Nam.

Ông Matthew Stannard cho biết, ngoài Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, thì Nghệ An là địa phương cấp tỉnh đầu tiên ông lựa chọn đến làm việc từ khi sang nhận nhiệm vụ tại Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam; qua đó đánh giá cao những thông tin bổ ích nhận được thông qua cuộc làm việc, từ đó có thêm những hiểu biết, nét đặc sắc, đặc thù về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh.

Giám đốc Sở Ngoại vụ Nghệ An Trần Khánh Thục bày tỏ tin tưởng cuộc làm việc sẽ làm giàu thêm mối quan hệ, tình cảm giữa Nghệ An và Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, từ đó thúc đẩy, mở rộng hợp tác hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới.