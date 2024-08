Thời sự Nghệ An thúc đẩy hợp tác với Hồng Kông (Trung Quốc) Ngày 2/8, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do ông Bùi Đình Long - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn tham dự sự kiện Kết nối Doanh nghiệp Việt Nam – Hồng Kông tại thành phố Hồ Chí Minh.

Tham dự đoàn công tác có ông Trần Khánh Thục - Giám đốc Sở Ngoại vụ; ông Hồ Việt Dũng - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Các đại biểu tham dự sự kiện Kết nối Doanh nghiệp Việt Nam – Hồng Kông tại thành phố Hồ Chí Minh.

Sự kiện là hoạt động quy mô lớn nhất trong năm 2024 của Hồng Kông tại Việt Nam với tham dự của ông Lý Gia Siêu, Trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông; Đại diện lãnh đạo Cục Ngoại vụ (Bộ Ngoại giao); Tiến sĩ Peter K. N. Lam, Chủ tịch Hội đồng Phát triển Thương mại Hồng Kông; đoàn quan chức cao cấp chính quyền Hồng Kông cùng lãnh đạo nhiều hiệp hội, doanh nghiệp, tập đoàn hàng đầu đến từ Trung Quốc đại lục, Hồng Kông...

Lễ ký Bản ghi nhớ hợp tác giữa tỉnh Nghệ An và Hiệp hội doanh nghiệp Hồng Kông tại Việt Nam.

Việc gặp gỡ, giao lưu giữa chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp hai bên là cơ hội để cập nhật thông tin, chia sẻ các cơ hội hợp tác, gọi vốn, mở rộng đầu tư kinh doanh trong thời gian tới.

Mối quan hệ hợp tác thương mại - đầu tư giữa Việt Nam và Hồng Kông (Trung Quốc) đã phát triển tốt đẹp trong nhiều năm. Hồng Kông hiện là 1 trong 10 đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam và đứng thứ 6 về thị trường xuất khẩu. Năm 2023, quy mô thương mại song phương đạt 11,24 tỷ USD. Cũng trong năm 2023, FDI của Hồng Kông (Trung Quốc) vào Việt Nam đạt 4,68 tỷ USD, đứng thứ 3 trong tổng số hơn 100 quốc gia, vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại lễ ký kết.

Ở chiều ngược lại, Việt Nam cũng đang là đối tác thương mại lớn thứ 2 của Hồng Kông (Trung Quốc) trong số các nước ASEAN và đối tác thương mại lớn thứ 7 của Hong Kong trên toàn cầu.

Nghệ An hiện có 21 dự án FDI từ Hồng Kông với tổng vốn đăng ký 1.632 triệu USD. Các dự án này chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực: Sản xuất linh kiện điện tử; sản xuất thấu kính quang học; sản xuất bao bì và các sản phẩm từ nhựa; may mặc; chế biến thực phẩm.

Về thương mại, năm 2023, kim ngạch xuất khẩu của Nghệ An sang Hồng Kông đạt hơn 315 triệu USD, chủ yếu trên các mặt hàng thiết bị, linh kiện điện tử, hàng dệt, may, giày dép các loại,…; kim ngạch nhập khẩu từ Hồng Kông đạt hơn 425 triệu USD, chủ yếu trên các mặt hàng: thiết bị, linh kiện điện tử, thép các loại, nguyên phụ liệu dệt may, da giày,…

Cùng ngày, đoàn công tác đã chứng kiến Lễ ký Bản ghi nhớ hợp tác giữa tỉnh Nghệ An và Hiệp hội doanh nghiệp Hồng Kông tại Việt Nam nhằm tăng cường hợp tác kinh tế giữa tỉnh Nghệ An với Hồng Kông (Trung Quốc).

Hiệp hội Doanh nghiệp Hồng Kông tại Việt Nam được biết đến là một tổ chức uy tín với các thành viên là doanh nghiệp đang hoạt động hiệu quả tại Việt Nam với mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi và tăng cường dòng chảy đầu tư, kinh doanh và thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Hồng Kông; Nâng cao vị thế của Việt Nam trong cộng đồng doanh nghiệp Hồng Kông và vị thế của Hồng Kông trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam; Phối hợp thực hiện các hoạt động song phương do các cơ quan đại diện và/hoặc tổ chức kinh doanh của Hồng Kông chủ trì; Hỗ trợ các vấn đề kinh doanh tại Hồng Kông và Việt Nam theo quy định của pháp luật; Tạo điều kiện thuận lợi cho việc hình thành liên minh chiến lược giữa các công ty vừa và nhỏ của Việt Nam và Hồng Kông.

Lễ ký Bản ghi nhớ diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Trung Quốc duy trì đà phát triển tốt đẹp và đạt nhiều kết quả quan trọng, là sự kiện ý nghĩa trong các hoạt động đối ngoại đầy sôi động của tỉnh Nghệ An trong năm 2024.

Một góc Khu công nghiệp WHA nằm trong Khu kinh tế Đông Nam. Ảnh tư liệu: PV

Hai bên kỳ vọng rằng và tin tưởng Bản ghi nhớ sẽ mở ra các cơ hội mới nhằm thúc đẩy các chương trình, dự án hợp tác hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới trên các lĩnh vực: Hỗ trợ xây dựng quan hệ trực tiếp có hiệu quả giữa các doanh nghiệp Nghệ An với doanh nghiệp Hồng Kông (Trung Quốc) nhằm thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại, kinh doanh giữa các doanh nghiệp hai bên; Phối hợp trao đổi các thông tin về đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp Hồng Kông (Trung Quốc) với các cơ quan liên quan nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp Hồng KôngHồng (Trung Quốc) tại tỉnh Nghệ An; Phối hợp tổ chức các chương trình quảng bá, xúc tiến thương mại, diễn đàn kết nối kinh doanh, xúc tiến du lịch tại Hồng Kông (Trung Quốc) và Việt Nam để hỗ trợ các doanh nghiệp Nghệ An quảng bá và tìm kiếm quan hệ hợp tác với các đối tác Hồng Kông (Trung Quốc); Phối hợp tổ chức hội thảo, hội nghị và tọa đàm để trao đổi kinh nghiệm, tăng cường kết nối và hiểu biết giữa các Sở, ban, ngành cũng như doanh nghiệp tỉnh Nghệ An với doanh nghiệp Hồng Kông (Trung Quốc); Khuyến khích các doanh nghiệp Hồng Kông (Trung Quốc) hoạt động trong các lĩnh vực: du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, thương mại, giáo dục-đào tạo, công nghiệp…tìm hiểu, khảo sát và đầu tư tại tỉnh Nghệ An.