Thời sự Nghệ An kết nối với doanh nghiệp Singapore hợp tác sản xuất thức ăn chăn nuôi sử dụng công nghệ xanh Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An đã kết nối với doanh nghiệp Singapore triển khai hợp tác sản xuất thức ăn chăn nuôi sử dụng công nghệ xanh.

Trong 2 ngày 30 và 31/5, đoàn công tác Công ty Frass Pte Ltd đến từ Singapore đã có cuộc làm việc với lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An để tìm hiểu thực tế và bàn phương án thực hiện hợp tác nghiên cứu, đầu tư sản xuất thức ăn chăn nuôi từ nguồn phế phụ phẩm nông nghiệp sử dụng công nghệ xanh.

Dự cuộc làm việc có đồng chí Nguyễn Quý Linh - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

Đại diện Công ty Frass Pte Ltd có cuộc làm việc với lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An. Ảnh: PV

Được biết, từ tháng 3/2024, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ (Sở Khoa học và Công nghệ) kết nối với Công ty Frass Pte Ltd đến từ Singapore để bàn về hợp tác nghiên cứu, đầu tư sản xuất thức ăn chăn nuôi từ nguồn phế phụ phẩm nông nghiệp sử dụng công nghệ xanh.

Đại diện Công ty Frass Pte Ltd đến từ Singapore trao đổi về kế hoạch hợp tác giữa hai bên. Ảnh: PV

Frass Pte Ltd hiện đang triển khai dự án đa quốc gia về sản xuất thức ăn chăn nuôi từ nguồn phế phụ phẩm nông nghiệp rất đa dạng như cám gạo, rong biển, bã thải từ nhà máy bia, bã đậu phụ, ngọn mía, sản phẩm phụ từ nhà máy chế biến thủy sản…

Công nghệ chế biến thức ăn thân thiện với môi trường, sử dụng enzyme để lên men và phối trộn các thành phần nguyên liệu theo công thức phù hợp cho từng đối tượng nuôi. Công nghệ sản xuất không sử dụng thiết bị sinh ra nhiệt trong quá trình chế biến như lò sấy, nồi hơi…

Đại diện Công ty Frass Pte Ltd đến từ Singapore giới thiệu về công nghệ chế biến thức ăn của doanh nghiệp. Ảnh: PV

Chính vì vậy, sản phẩm thức ăn chăn nuôi không những đảm bảo về giá trị dinh dưỡng, chi phí thấp hơn so với thức ăn truyền thống mà còn góp phần giảm thiểu được ô nhiễm môi trường và giảm phát thải khí nhà kính. Dự án đã được các tổ chức quốc tế quan tâm đầu tư để triển khai thực hiện như: Quỹ Bill & Melinda Gates Foundation, UK Space Agency, European Union, Innovate UK.

Hiện nay, Công ty Frass Pte Ltd đã triển khai hoạt động ở Indonesia và Campuchia. Công ty mong muốn Việt Nam là đối tác khả thi tiếp theo để thực hiện dự án.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An Nguyễn Quý Linh bày tỏ mong muốn hợp tác hai bên sớm được triển khai. Ảnh: PV

Nghệ An là tỉnh có ngành nông nghiệp, thủy sản phát triển, các sản phẩm phụ trong ngành có thể tận dụng để sản xuất thức ăn chăn nuôi rất đa dạng với số lượng khá lớn. Việc tận dụng các phế, phụ phẩm của ngành nông nghiệp (trồng trọt, thủy sản, lâm nghiệp); phụ phẩm từ lúa gạo, ngô sắn... sẽ góp phần giúp địa phương chủ động được nguồn nguyên liệu thức ăn chăn nuôi và hướng tới xuất khẩu.

Đoàn công tác khảo sát trực tiếp tại nhà máy chế biến sắn ở Thanh Chương. Ảnh: PV

Để triển khai dự án tại Nghệ An, đại diện Frass Pte Ltd đã trao đổi kế hoạch trực tiếp với lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An và khảo sát thực địa tại một số địa điểm chăn nuôi, vùng nguyên liệu trên địa bàn tỉnh để triển khai kế hoạch hợp tác hai bên.