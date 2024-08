Thời sự Đoàn công tác HĐND tỉnh Nghệ An làm việc tại thủ đô Viêng Chăn - Lào Từ ngày 20 - 22/8, đoàn công tác HĐND tỉnh Nghệ An do đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dẫn đầu thăm và làm việc tại Lào.

Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh và đại diện một số ngành, địa phương của tỉnh.

Đoàn công tác HĐND tỉnh Nghệ An hội đàm với HĐND thủ đô Viêng Chăn. Ảnh Phan Tú

Đoàn công tác HĐND tỉnh có cuộc hội đàm với HĐND thủ đô Viêng Chăn. Đón tiếp Đoàn có đồng chí Lamphoy Siakkhachanh, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó Chủ tịch HĐND thủ đô Viêng Chăn.

Tại buổi Hội đàm, Phó Chủ tịch HĐND thủ đô Viêng Chăn bày tỏ vui mừng được đón tiếp đoàn HĐND tỉnh Nghệ An đến thăm và làm việc, đồng thời báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, kết quả hoạt động của HĐND thủ đô Viêng Chăn. Phó Chủ tịch HĐND thủ đô Viêng Chăn mong muốn quan hệ hợp tác giữa thủ đô Viêng Chăn và tỉnh Nghệ An ngày càng hiệu quả hơn.

Đoàn công tác HĐND tỉnh Nghệ An thông báo một số hoạt động của HĐND tỉnh Nghệ An, chia sẻ các kinh nghiệm trong giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của HĐND ở địa phương.

Đồng chí Nguyễn Nam Đình cũng đề cập đến việc xây dựng biên bản hợp tác giữa HĐND thủ đô Viêng Chăn và HĐND tỉnh Nghệ An dự trên cơ sở dự thảo Biên bản hợp tác giai đoạn 2024 - 2027 giữa tỉnh Nghệ An và thủ đô Viêng Chăn đang được xây dựng.

Theo đó, dự thảo có 4 nội dung chính, gồm: Thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao của của Thường trực HĐND, các Ban HĐND và Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND của 2 địa phương; Hỗ trợ tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn về kỹ năng hoạt động của HĐND; Nghiên cứu các chính sách, đầu mối phối hợp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND cấp huyện; Bố trí kinh phí hoạt động phù hợp tình hình thực tế của mỗi bên.

Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trao đổi với đồng chí A-nu-phạp Tu-na-lôm - Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thủ đô Viêng Chăn. Ảnh: Phan Tú

Đoàn công tác HĐND tỉnh đã đến chào xã giao đồng chí A-nu-phạp Tu-na-lôm - Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thủ đô Viêng Chăn.

Đồng chí A-nu-phạp Tu-na-lôm tiếp thân mật và đánh giá cao chuyến thăm và làm việc của đoàn công tác HĐND tỉnh Nghệ An. Hoạt động này góp phần làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Lào - Việt Nam nói chung, giữa thủ đô Viêng Chăn và tỉnh Nghệ An nói riêng; đồng thời đề nghị HĐND 2 địa phương tiếp tục tăng cường thúc đẩy hợp tác xây dựng các công trình, cơ sở hạ tầng để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân giao thương qua lại, góp phần phát triển kinh tế xã hội của mỗi địa phương.

Đoàn đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, thăm Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Luông-pha-bang. Ảnh: Phan Tú

Trong chuyến công tác, đoàn đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, thăm Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Luông-pha-bang.



Nhân dịp này, Đoàn công tác đã tham quan các cơ sở kinh tế do người Nghệ An làm chủ và gặp đại diện các doanh nghiệp là người Nghệ An đang kinh doanh tại thủ đô Viêng Chăn.

Đồng chí Nguyễn Nam Đình đề nghị các doanh nghiệp phát huy thế mạnh, tăng cường hợp tác kinh doanh, chấp hành pháp luật nước sở tại, tạo thêm nhiều việc làm, thu nhập cho người lao động địa phương, góp phần tăng cường hữu nghị Việt Nam – Lào và luôn hướng về quê hương.