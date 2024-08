Thời sự Ủy ban hợp tác hai nước Việt Nam- Lào đánh giá giữa kỳ quá trình hợp tác song phương Chiều 16/8 tại Cửa Lò, Nghệ An đã diễn ra Hội nghị giữa kỳ đánh giá triển khai Thỏa thuận kế hoạch hợp tác Việt Nam-Lào năm 2024 và rà soát, thúc đẩy Hiệp định hợp tác song phương hai nước giai đoạn 2021-2025 dưới sự đồng chủ trì của lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư 2 nước.

Quang cảnh Hội nghị giữa kỳ đánh giá triển khai Thỏa thuận kế hoạch hợp tác Việt Nam-Lào năm 2024 và rà soát, thúc đẩy Hiệp định hợp tác song phương hai nước giai đoạn 2021-2025. Ảnh: Thành Duy

Về phía Lào có đồng chí Phet Phomphiphak - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Ủy ban hợp tác Lào - Việt Nam làm trưởng đoàn. Cùng dự có đồng chí Khamphao Ernthavanh - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam.

Về phía Việt Nam, dẫn đầu đoàn là đồng chí Trần Quốc Phương - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phó Chủ tịch Ủy ban hợp tác Việt Nam - Lào; đại diện các bộ, cơ quan: Ban Đối ngoại Trung ương, Văn phòng Chính phủ, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quân khu 4 và UBND các tỉnh: Thanh Hóa, Hà Tĩnh.

Đồng chí Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đại diện UBND tỉnh Nghệ An dự hội nghị. Cùng dự có lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Việt Nam đầu tư vào Lào 256 dự án, có tổng vốn đăng ký 5,5 tỷ USD

Hội nghị lần này hai bên đã tiến hành rà soát, đánh giá giữa kỳ về tình hình triển khai Thỏa thuận hợp tác Việt Nam-Lào năm 2024 và xác định các nội dung trọng tâm thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong những tháng cuối năm 2024 và thảo luận về các nội dung quan trọng khác.

Đồng chí Phet Phomphiphak - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào, Chủ tịch Ủy ban hợp tác Lào - Việt Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phet Phomphiphak - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào, Chủ tịch Ủy ban Hợp tác Lào - Việt Nam, cho biết rất vui mừng, phấn khởi được thay mặt Chính phủ CHDCND Lào cũng như Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trên cương vị Chủ tịch Ủy ban hợp tác Lào - Việt Nam dẫn đầu đoàn đại biểu phía Lào sang dự hội nghị.

Bộ trưởng Phet Phomphiphak đã trao đổi một số tình hình thế giới và trong nước của Lào mà hai bên cùng quan tâm, tình hình triển khai thực hiện Thỏa thuận kế hoạch hợp tác năm 2024 và hiệp định về hợp tác song phương giai đoạn 2021-2025.

Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, ngành trong Ủy ban hợp tác Việt Nam - Lào và lãnh đạo tỉnh Nghệ An tại hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Riêng về lĩnh vực kinh tế, từ năm 2021 đến nay, CHDCND Lào đã cấp phép đầu tư mới cho doanh nghiệp Việt Nam triển khai một số dự án tại Lào với tổng mức đầu tư 869,9 triệu USD.

Riêng 6 tháng đầu năm 2024, Lào đã cấp phép 6 dự án cho doanh nghiệp Việt Nam với tổng số vốn 339 triệu USD, trong đó có 1 dự án thuộc lĩnh vực khai thác mỏ, 1 dự án lĩnh vực điện lực và 4 dự án lĩnh vực y tế.

Đồng chí Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An dự hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Tính đến nay, doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Lào 256 dự án, có tổng vốn đăng ký 5,5 tỷ USD; vốn thực hiện lũy kế đến nay đạt khoảng 2,8 tỷ USD.

Trong đó, nhiều dự án đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam tại Lào hoạt động hiệu quả, đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế, xã hội, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho hàng nghìn lao động, bổ sung nguồn thu cho ngân sách nhà nước Lào, nhất là trong các lĩnh vực viễn thông, ngân hàng, trồng và chế biến cao su, sản xuất và chế biến lương thực, thực phẩm, sữa…

Đại diện các bộ, ngành trong Ủy ban hợp tác Việt Nam - Lào dự hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Hợp tác thương mại giữa hai nước tiếp tục tăng, riêng 6 tháng đầu năm 2024 đạt 927,8 triệu USD, tăng 11,1% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, Lào nhập khẩu từ Việt Nam 289,2 triệu USD và giá trị hàng Lào xuất khẩu sang Việt Nam đạt 638,6 triệu USD. Giai đoạn 2021-2023, tốc độ tăng trưởng bình quân thương mại hai nước đạt 17,7%.

Về hợp tác giao thông, vận tải và xây dựng, hai bên đã ký Biên bản ghi nhớ nghiên cứu khả thi và một số dự án đang trong quá trình khảo sát diện tích trên thực địa, như đường cao tốc nối Viêng Chăn - Hà Nội, tuyến đường sắt Viêng Chăn - Tha Khek - Tân Ấp - Vũng Áng... Hai bên cũng tiếp tục đẩy mạnh triển khai các thỏa thuận, nghị định thư thực hiện thỏa thuận hợp tác đầu tư phát triển cảng Vũng Áng 1, 2 và 3...

Đại diện các bộ, ngành trong Ủy ban hợp tác Việt Nam - Lào dự hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Bộ trưởng Phet Phomphiphak cho biết, trong thời gian tới hai bộ cần tiếp tục tăng cường hợp tác toàn diện, phối hợp chặt chẽ trong việc thúc đẩy hợp tác giữa 2 nước; xúc tiến và quản lý hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp tại mỗi nước; đồng thời, làm đầu mối phối hợp thúc đẩy các doanh nghiệp đã có hợp đồng hoặc thỏa thuận liên doanh, triển khai theo đúng kế hoạch đề ra và giải quyết những vấn đề tồn tại của các dự án đầu tư đã được cấp phép.

Dành ưu tiên cao nhất cho việc gìn giữ, phát triển mối quan hệ đặc biệt Việt-Lào

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam Trần Quốc Phương cho biết, mặc dù tình hình thế giới và khu vực tiếp tục biến động nhanh chóng, phức tạp, khó lường đã tác động tiêu cực đến các nước, trong đó có Việt Nam và Lào, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Trung ương hai Đảng và hai Chính phủ, trong 6 tháng đầu năm 2024, các bộ, ngành, địa phương của hai bên đã chủ động, tích cực, phối hợp chặt chẽ, đạt hiệu quả thiết thực.

Đồng chí Trần Quốc Phương - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phó Chủ tịch Ủy ban hợp tác Việt Nam - Lào phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Thỏa thuận về Kế hoạch hợp tác giữa hai nước 6 tháng đầu năm 2024 về cơ bản đã đạt được mục tiêu đề ra, góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh ở mỗi nước; tiếp tục củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương nhấn mạnh chính sách nhất quán của Việt Nam là luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc gìn giữ, phát triển mối quan hệ đặc biệt Việt-Lào, coi đó là tài sản vô giá, có ý nghĩa sống còn đối với sự nghiệp cách mạng của mỗi nước.

Đồng Phet Phomphiphak - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào, Chủ tịch Ủy ban hợp tác Lào - Việt Nam tại hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Phó Chủ tịch Ủy ban Hợp tác Việt Nam - Lào Trần Quốc Phương nhấn mạnh: Trong thời gian tới hai bên cần tiếp tục Quán triệt nội dung Thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao, các biên bản cuộc gặp thường niên giữa hai Bộ Chính trị; Thỏa thuận về Kế hoạch hợp tác hàng năm giữa hai Chính phủ; phối hợp, thúc đẩy các bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan phấn đấu hoàn thành tốt Thỏa thuận về Kế hoạch hợp tác Việt Nam-Lào năm 2024.

Theo đó, tăng cường hợp tác về chính trị, ngoại giao, tiếp tục đưa quan hệ chính trị Việt Nam-Lào vào chiều sâu, giữ vai trò định hướng tổng thể quan hệ song phương hai nước, tập trung triển khai thực hiện tốt các Tuyên bố chung và Thỏa thuận cấp cao hai nước.

Đại diện các bộ, ngành trong Ủy ban hợp tác Lào - Việt Nam dự hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Tăng cường trụ cột hợp tác giữa hai nước về quốc phòng, an ninh; phối hợp chặt chẽ, bảo đảm giữ vững ổn định chính trị, an ninh, trật tự và an toàn xã hội ở mỗi nước, nhất là bảo đảm an ninh trên tuyến biên giới.

Đồng thời, thúc đẩy hợp tác, kết nối kinh tế; nâng cao hiệu quả các lĩnh vực hợp tác, theo đó, thời gian tới cần có đột phá về hợp tác kinh tế, đầu tư giữa hai nước, thông qua đẩy mạnh hợp tác công-tư để phát triển hạ tầng, kết nối hai nền kinh tế, nhất là tuyến đường bộ cao tốc Hà Nội - Viêng Chăn, tuyến đường sắt Vũng Áng-Viêng Chăn để kết nối Lào ra biển, hợp tác hàng không, hạ tầng kết nối các cửa khẩu.

Đại diện các bộ, ngành trong Ủy ban hợp tác Lào - Việt Nam dự Hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Thứ trưởng Trần Quốc Phương cũng đề nghị tạo đột phá phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của hai nước, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong quan hệ giữa hai nước thời gian tới; tập trung thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực ưu tiên như công nghiệp công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, năng lượng, khai khoáng, nông nghiệp công nghệ cao, thương mại điện tử...

Đối với hợp tác thương mại tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng kim ngạch thương mại giữa hai nước theo các cam kết của hai nước đã ký kết tại Kỳ họp 46 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Lào như Biên bản ghi nhớ về phát triển và kết nối hạ tầng thương mại biên giới Việt Nam-Lào, Hiệp định Thương mại Việt Nam-Lào.

Đại diện các bộ, ngành trong Ủy ban hợp tác Việt Nam - Lào dự hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Việt Nam sẽ tiếp tục mua điện của Lào theo đúng Bản ghi nhớ đã ký. Để thúc đẩy hơn nữa về hợp tác năng lượng, cần xây dựng quy hoạch kết nối lưới điện giữa hai nước và kết nối lưới điện 3 nước Campuchia-Lào-Việt Nam. Tiếp tục ưu tiên hợp tác giáo dục- đào tạo; trong đó, chú trọng đào tạo cán bộ cấp chiến lược, cán bộ trẻ có triển vọng; nâng cao chất lượng tuyển chọn sinh viên, giảng dạy và đào tạo các bậc học.

Đồng chí Trần Quốc Phương - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phó Chủ tịch Ủy ban hợp tác Việt Nam - Lào và các đồng chí lãnh đạo Quân khu 4, tỉnh Nghệ An trao đổi với Bộ trưởng Phet Phomphiphak và đoàn công tác nước bạn Lào bên lề hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Tiếp tục triển khai các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn viện trợ của Việt Nam dành cho Lào; thường xuyên phối hợp, tổ chức các đoàn công tác liên ngành kiểm tra các chương trình, dự án sử dụng vốn viện trợ và các dự án đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam tại Lào nhằm đôn đốc việc thực hiện đảm bảo tiến độ và chất lượng các dự án; nghiên cứu cách thức sử dụng nguồn vốn này với các nguồn vốn hợp pháp khác để đầu tư các dự án lớn, trọng điểm, có tác động lớn hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội của Lào.

Đoàn đại biểu hai nước Việt Nam - Lào chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Thành Duy

Đồng thời, thúc đẩy mạnh mẽ cơ chế hợp tác thông qua cơ chế Ủy ban hợp tác hai nước để phối hợp, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy hiệu quả hợp tác kinh tế giữa hai nước.