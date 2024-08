Thời sự Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý tiếp lãnh đạo tỉnh Bô Ly Khăm Xay, CHDCND Lào Sáng 13/8, tại thành phố Vinh, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An tiếp đồng chí Su-văn-ni Xay-sạ-nạ - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH khu vực 11 tỉnh Bô Ly Khăm Xay, CHDCND Lào và đoàn công tác đang có chuyến thăm, làm việc tại Nghệ An.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Đức Cường - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Nam Đình - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An; cùng các đồng chí lãnh đạo HĐND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Ngoại vụ.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý vui mừng chào đón đoàn công tác của HĐND tỉnh Bô Ly Khăm Xay sang thăm và trao đổi kinh nghiệm hoạt động với HĐND tỉnh Nghệ An. Đây là minh chứng sinh động tiếp nối tăng cường mối quan hệ tốt đẹp giữa 2 địa phương.

Đồng chí Su-văn-ni Xay-sạ-nạ bày tỏ vui mừng được sang thăm, làm việc tại Nghệ An; cảm ơn sự đón tiếp chu đáo, trọng thị, thắm tình hữu nghị của tỉnh; đồng thời, trao đổi thông tin về hoạt động của đoàn tại Nghệ An.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An trao đổi cùng đồng chí Su-văn-ni Xay-sạ-nạ - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH khu vực 11 tỉnh Bô Ly Khăm Xay và đoàn công tác. Ảnh: Thành Duy

Nhấn mạnh mối quan hệ truyền thống gắn bó, bền chặt, thắm thiết giữa tỉnh Nghệ An và Bô Ly Khăm Xay, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đánh giá cao các hoạt động trao đổi kinh nghiệm công tác; phối hợp, giúp đỡ nhau trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, đặc biệt trên tuyến biên giới chung của 2 tỉnh;…

Các đồng chí lãnh đạo HĐND tỉnh và đại biểu Quốc hội tỉnh Bô Ly Khăm Xay tham gia đoàn công tác. Ảnh: Thành Duy

Đặc biệt, theo kế hoạch ngày 29/8/2024, Hội đàm cấp cao giữa đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Nghệ An với đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Bô Ly Khăm Xay sẽ được tổ chức.

Cho biết, tại sự kiện quan trọng này sẽ công bố các quyết định cho phép người, phương tiện cơ giới đường bộ và hàng hóa của 2 tỉnh Nghệ An - Bô Ly Khăm Xay được qua lại cặp cửa khẩu Thanh Thủy - Nậm On. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh đây sẽ là hoạt động tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác phát triển giữa 2 tỉnh, đặc biệt là mở ra không gian phát triển mới và là tiền đề để tiếp tục đề xuất 2 Đảng, 2 Chính phủ Việt Nam, Lào sớm đầu tư cao tốc Hà Nội - Viêng Chăn có hướng tuyến qua cặp cửa khẩu Thanh Thủy - Nậm On.

Đồng chí Su-văn-ni Xay-sạ-nạ - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH khu vực 11 tỉnh Bô Ly Khăm Xay trao đổi cùng đồng chí Thái Thanh Quý và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Người đứng đầu Tỉnh ủy Nghệ An cũng thông tin đến đoàn công tác của tỉnh Bô Ly Khăm Xay một số nét cơ bản của tỉnh Nghệ An trong thời gian qua trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh; cơ cấu tổ chức, hoạt động của HĐND tỉnh khóa XVIII, Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026; định hướng, tầm nhìn, mục tiêu, chủ trương, chính sách của Trung ương phát triển tỉnh Nghệ An, trong đó, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 39-NQ/TW về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 137/2024/QH15 ngày 26/6/2024 về bổ sung thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An dự buổi tiếp đoàn công tác tỉnh Bô Ly Khăm Xay, CHDCND Lào. Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý khẳng định, Nghệ An xem hoạt động của đoàn HĐND tỉnh Bô Ly Khăm Xay sang thăm và tổ chức hoạt động trao đổi kinh nghiệm hoạt động với HĐND tỉnh Nghệ An là một trong những hoạt động quan trọng để vừa trao đổi kinh nghiệm, tăng cường hợp tác, nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh và cấp huyện của 2 địa phương; vừa thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa 2 tỉnh, góp phần rất quan trọng vào mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.

Đồng chí Su-văn-ni Xay-sạ-nạ - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH khu vực 11 tỉnh Bô Ly Khăm Xay tặng quà đến tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Su-văn-ni Xay-sạ-nạ đã thông tin đến Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý về tình hình phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh; trân trọng cảm ơn tỉnh Nghệ An đã dành sự ủng hộ, hỗ trợ to lớn cho tỉnh Bô Ly Khăm Xay trên nhiều lĩnh vực; tin tưởng qua chuyến công tác sẽ có các bài học kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An tặng quà lưu niệm đến đồng chí Su-văn-ni Xay-sạ-nạ. Ảnh: Thành Duy

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý trân trọng chúc đồng chí Su-văn-ni Xay-sạ-nạ và các đồng chí cùng đi trong đoàn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thắng lợi và có chuyến công tác thành công tại Nghệ An; chúc Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Bô Ly Khăm Xay tiếp tục gặt hái những thắng lợi to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng và phát triển.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An chụp ảnh lưu niệm với đoàn công tác tỉnh Bô Ly Khăm Xay, CHDCND Lào. Ảnh: Thành Duy

Lãnh đạo 2 tỉnh khẳng định luôn coi trọng, tin tưởng mối quan hệ giữa Nghệ An và Bô Ly Khăm Xay ngày càng đơm hoa, kết trái, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững, góp phần vun đắp tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam ngày càng bền chặt.