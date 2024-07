UBND tỉnh Nghệ An cho phép phương tiện cơ giới đường bộ 2 tỉnh Nghệ An- Bô Ly Khăm Xay (Lào) qua cửa khẩu phụ Thanh Thủy - Nậm On

Pháp luật

UBND tỉnh Nghệ An cho phép phương tiện cơ giới đường bộ 2 tỉnh Nghệ An- Bô Ly Khăm Xay (Lào) qua cửa khẩu phụ Thanh Thủy - Nậm On

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định 1833/QĐ-UBND ngày 22/7/2024 về việc cho phép phương tiện cơ giới đường bộ 2 tỉnh Nghệ An (Việt Nam) – Bô Ly Khăm Xay (Lào) vận chuyển người, hàng hóa qua cửa khẩu phụ Thanh Thủy - Nậm On.