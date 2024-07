Kinh tế Khảo sát, chuẩn bị thông quan hàng hóa cửa khẩu Thanh Thủy Sáng 24/7, đoàn công tác liên ngành của UBND tỉnh do đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm trưởng đoàn, đã tiến hành khảo sát cửa khẩu Thanh Thủy.

Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Văn phòng UBND tỉnh, Công Thương, Giao thông vận tải, Ngoại vụ, Công an, Biên phòng, Cục Hải quan, Cục Kiểm dịch thực vật vùng 6, Cục Thú y vùng 3.

Đoàn khảo sát thực tế tại cửa khẩu Thanh Thủy để đánh giá thực trạng cơ sở vật chất, nhân lực chuẩn bị các điều kiện cần thiết, công bố cửa khẩu được phép trao đổi, mua bán hàng hóa qua biên giới. Ảnh: CSCC

Cửa khẩu Thanh Thủy được Thủ tướng Chính phủ nâng cấp thành cửa khẩu chính theo Quyết định số 753/QĐ-TTg ngày 19/5/2011. Tuy nhiên, phía đối diện là cửa khẩu Nậm On, huyện Xay Chăm Phon, tỉnh Bôlykhămxay (Lào), Chính phủ Lào chưa có quyết định nâng cấp cửa khẩu Nậm On thành cửa khẩu chính nên chưa tổ chức khai trương cặp cửa khẩu chính Thanh Thủy (Việt Nam) - Nậm On (Lào).

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc làm việc với các sở ngành, đơn vị liên quan. Ảnh: CSCC

Bên cạnh đó, việc phê duyệt Quy hoạch cửa khẩu trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Quyết định số 1201/QĐ-TTg ngày 14/10/2023, hiện trạng cửa khẩu Thanh Thủy là cửa khẩu phụ, được nâng cấp thành cửa khẩu quốc tế trong thời kỳ 2023 - 2030.

Tại cặp cửa khẩu Thanh Thủy - Nậm On, bên phía Việt Nam đã có đầy đủ các lực lượng chức năng: Biên phòng, Hải quan, Kiểm dịch thực vật, đường giao thông và các điều kiện cần thiết đảm bảo cho việc thông quan hàng hóa. Bên phía Lào tại cửa khẩu chỉ có lực lượng Công an (Đồn Công an Nậm On, Lào), khi có hàng hóa qua lại thì các lực lượng như: Hải quan, Thuế, Kiểm lâm... đều phải có để thực hiện nhiệm vụ. Đường giao thông và các điều kiện cần thiết đang triển khai thực hiện để đáp ứng thông quan hàng hóa.

Đồng chí Phạm Văn Hóa - Giám đốc Sở Công Thương phát biểu ý kiến. Ảnh: CSCC

Sau khi khảo sát, tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh chỉ đạo và yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương tham mưu quy trình, các điều kiện cần thiết trình UBND tỉnh xem xét, quyết định để đảm bảo thông quan hàng hóa theo đúng quy định. Qua đó, tạo điều kiện cho thương nhân, cư dân 2 nước Việt Nam - Lào, đặc biệt là giữa tỉnh Nghệ An và tỉnh Bôlykhămxay trao đổi, mua bán hàng hóa diễn ra thuận lợi.

Đây cũng là cơ sở để nâng cấp cặp cửa khẩu Thanh Thủy - Nậm On trở thành cửa khẩu quốc tế theo lộ trình, đồng thời đảm bảo quy định tại Khoản 2, Điều 6, Nghị định số 14/2018/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ.